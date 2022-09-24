Мои заказы

Ретриты – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Ретриты» в Пятигорске, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках (из Пятигорска)
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск: Шато Эркен, Тамбукан и термы
Исследуйте уникальные места Пятигорска и окунитесь в мир релакса на целебных горячих источниках
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Эльбрус с термальными источниками
Насладитесь красотой Кавказа: Эльбрус, термальные источники и живописные пейзажи ждут вас. Идеально для романтического отдыха или с друзьями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
На машине
11 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
Завтра в 06:00
12 янв в 06:00
23 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Раушан
    24 сентября 2022
    Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
    Светлана хороший гид, приятный собеседник, позитивный человек! Прогулка длилась больше 4 часов, Светлана была внимательна и чутка к нам. Профессионально делает фото и видео!
    Благодаря ей гора Бештау стала нам ближе и понятней, спасибо!!
  • Е
    Елена
    11 сентября 2022
    Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
    Прогулка по местам силы в сопровождении гида Алексея подарила много ярких впечатлений и положительных эмоций. Конечно же, были переживания по
    читать дальше

    поводу подъёма, так как я человек равнинный и с высотой на Вы. Но, все оказалось преодолимо и не так уж страшно. На протяжении всего под' ема Алексей подбадривал, рассказывал много интересного о жизни в здешних краях. В качестве бонуса - советы, где перекусить и что стоит посетить в Пятигорске.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Ретриты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках (из Пятигорска)
  2. Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников
  3. Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Ущелья
  3. Эльбрус
  4. Парк Цветник
  5. Эолова арфа
  6. Гижгит
  7. Озеро Провал
  8. Чегемские водопады
  9. Перевал Гум-Баши
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в декабре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Ретриты" можно забронировать 3 экскурсии от 17 500 до 23 500. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2025 год по теме «Ретриты», 82 ⭐ отзыва, цены от 17500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль