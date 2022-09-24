Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск: Шато Эркен, Тамбукан и термы
Исследуйте уникальные места Пятигорска и окунитесь в мир релакса на целебных горячих источниках
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Эльбрус с термальными источниками
Насладитесь красотой Кавказа: Эльбрус, термальные источники и живописные пейзажи ждут вас. Идеально для романтического отдыха или с друзьями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
Завтра в 06:00
12 янв в 06:00
23 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРаушан24 сентября 2022Прогулка-ретрит по местам силы горы БештауСветлана хороший гид, приятный собеседник, позитивный человек! Прогулка длилась больше 4 часов, Светлана была внимательна и чутка к нам. Профессионально делает фото и видео!
Благодаря ей гора Бештау стала нам ближе и понятней, спасибо!!
- ЕЕлена11 сентября 2022Прогулка-ретрит по местам силы горы БештауПрогулка по местам силы в сопровождении гида Алексея подарила много ярких впечатлений и положительных эмоций. Конечно же, были переживания по
