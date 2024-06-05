Экскурсии по паркам Пятигорска

Найдено 30 экскурсий в категории «Парки» в Пятигорске, цены от 2 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
127 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
«🔸 А закончим наше путешествие мы в сердце Пятигорска — парке «Цветник»»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
40002 000 за человека
Старинный Пятигорск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
191 отзыв
Экскурсия по Старинному Пятигорску: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Пятигорска: от Цветника до озера Провал, пройдите по стопам великих литераторов и исторических личностей
Начало: Место дуэли М. Ю Лермонтова
«Посетите старейший парк Цветник, Китайскую беседку, Эолову Арфу и озеро Провал»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
68506 165 за всё до 3 чел.
По лермонтовским местам Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Лермонтовский Пятигорск: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством великого Лермонтова
Начало: У входа в Провал
«Емануелевский парк со статуями княжны Мэри, Печорина, Максима Максимовича и Бэллы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 340 за всё до 5 чел.
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
«По пути в парк Цветник мы поговорим о здании Ресторации и балах, осмотрим Лермонтовские ванны с галереей и грот Дианы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 340 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Пятигорску с обедом в ресторане
Пятигорск - город с богатой историей и кавказским колоритом. Прогулка по знаковым местам и вкусный финал в ресторане. Узнайте больше о Лермонтове и Пятигорске
Начало: Парк Цветник
«Заглянем в старейший парк – Эммануэлевский»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
66806 012 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
133 отзыва
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск и курорты КМВ
Погрузитесь в культурное наследие и природную красоту Кавказа с экскурсией по 5 городам. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные открытия
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
«В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Начало: Неподалеку от Провала
«В Эммануэлевском парке, оформленном в английском стиле, поговорим об одном из старейших парков Пятигорска»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
«Виды Эльбруса и парк на горе Машук»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 5 чел.
Пятигорск глазами Лермонтова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
«В Эммануэлевском парке взглянете на скульптуры героев»
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670 за всё до 7 чел.
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней
«В свете ночных фонарей и подсветки пройдёмся по курортным паркам»
Завтра в 00:59
10 июня в 00:59
25 000 за всё до 7 чел.
Христианские святыни Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Христианские святыни Кавказа
Большое путешествие по самым важным и интересным православным обителям Кавказских Минеральных Вод
Начало: От Вашего отеля в Пятигорске, Ессентуках и Минерал...
«Наш край — это не только сражающая наповал природа, древние памятники, курортные парки и целебные источники, но и сакральные места, к которым приезжают издалека»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
16 отзывов
Фотопрогулка по красотам Пятигорска с фотографом
Получите яркие воспоминания от посещения Пятигорска, благодаря профессиональной фотосессии на фоне его достопримечательностей
Начало: У парка Цветник
«Парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, питьевые бюветы, фонтаны, статуи и любые другие локации, которые вам покажутся достойными фото, будут на нашем пути»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с Ессентуками
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Знакомство с Ессентуками
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
«Вы очаруетесь старинными зданиями, цветниками, декоративными гротами и беседками Курортного парка и оцените на вкус местную минеральную воду»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Курорты Кавказских Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Посетить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск за один день
Начало: В Пятигорске, Ессентуках или Железноводске
«Покажу старинную крепость, Нижний парк, Нарзанную галерею и Зеркальный пруд»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 000 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Здесь есть все: сказочная природа, термальные источники, парки, уютные кафе, детские развлекательные центры и аттракционы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Старинный Пятигорск с нового ракурса
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Познакомиться с городом на прогулке в мини-группе и раскрыть его с разных сторон
Начало: У озера Провал
«Затем по Курортному бульвару, известному как местный Бродвей, выйдем в парк Цветник и прогуляемся по нему, знакомясь с достопримечательностями:— грот Дианы, где прошёл последний бал М»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
31502 678 за человека
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
«Замок Шато Эркен, Атажукинский парк, канатная дорога и Нарзанная галерея»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)
Исследовать центр города, побывать на горе Кольцо, Медовых водопадах и в горной Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Нижний парк и Стеклянная струя»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 900 за всё до 6 чел.
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
«В парке Цветник узнаете, как Лермонтов победил Николая I и почему у «Мальчика с рыбкой» такой благородный цвет лица»
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Великолепная четвёрка КавМинВод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Великолепная четвёрка КавМинВод
За 1 день посетить, сравнить и полюбить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск
Начало: из вашего отеля в городах КМВ
«Посетите обзорные площадки Нагорного парка — Китайскую беседку и Эолову арфу»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 22 000 за всё до 6 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
«В Курортном парке вы посетите здание Механотерапии, Нарзанную галерею, величественные Верхние Николаевские ванны и легендарную Грязелечебницу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Пятигорску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Пятигорску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: у входа в парк «Цветник»
«Парк очарователен в любой сезон»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
8 000 за всё до 6 чел.
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск - путеводитель по истории и природе
Откройте для себя красоту и загадки Ессентуков и Кисловодска в одной экскурсии. Исторические места, курортные парки и целебная вода ждут вас
Начало: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки
«Конечно, сразу отправимся в курортный парк: вы попробуете известную минеральную воду «Ессентуки № 17» и заглянете в здание «Механотерапия», где снимали сцены фильма «Любовь и голуби»»
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Пятигорска
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуки. Из Кислово...
«Заглянем в храм Архангела Михаила и через парк цветов отправимся к смотровой площадке, чтобы полюбоваться городом с высоты»
28 000 за всё до 3 чел.
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
С комфортом добраться до города, посетить парк «Цветник» и пройти по лермонтовским местам
«Парк «Цветник» и другие красоты Пятигорска»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Из Пятигорска - в Ессентуки
Увидеть, где снимали «Любовь и голуби», и выпить нарзан из источника
Начало: на ж/д вокзале Пятигорска
«В Курортном парке вы увидите здание Источника № 17 и выясните, как и почему в помещении Механотерапии снимали фильм «Любовь и голуби»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Индивидуальная
2 часа
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Пробежаться по главным достопримечательностям Пятигорска
Начало: У места вашего проживания
«Парк «Нагорный» и гору Горячая»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 3 900 за всё до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
«Дополнительные расходы: посещение парка альпак — 600 руб»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1300011 700 за всё до 4 чел.
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Индивидуальная
10 часов
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ
Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 21 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что
    читать дальше

    мы еще не успели осмотреть. Экскурсия была легкой и увлекательной. Мы даже побывали на месте дуэли Лермонтова (что первоначально не входило в план), за что отдельная благодарность прекрасному рассказчику и влюбленному в свой родной город Человеку!!!

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!
  • И
    Илья
    1 июня 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
    Всем советую такой тур! Очень удобно," прочувствовать" каждый город по чуть-чуть и понять, какое место притягивает больше,и хочется вернуться за дополнительными
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    эмоциями уже самостоятельно. Либо, удовлетвориться однократным посещением. Нашим гидом был Аркадий (сын Карена) молодой,приятный в общении,обходительный человек. Рассказывал обстоятельно,исторически познавательно. Переплетал со случаями из своей жизни. Охотно давал дельные советы по другим направлениям и ситуациям. Нас было двое. Ездили с комфортом. Нисколько не пожалели,что выбрали такое индивидуальное путешествие. Не шаблонно,а как-будто друзья покатали по городам)).. Аркадий, наша Вам благодарность! И удачи!

  • A
    Anna
    31 мая 2024
    Старинный Пятигорск
    Большое спасибо за прекрасную прогулку. Мы опаздали, но гид поняла нашу ситуацию и дождалась нас. Много новой информации. И очень удобно, что на машинке. Привезли и увезли))))) обязательно вернусь в ваш город!!! Спасибо Вам большое. И ждем фото)))Удачи!!!!
  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
    Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
    Великолепнейшая экскурсия, прошла на одном дыхании!!! Благодарим Карена за насыщенный день и надеемся, что это в скором времени снова приедем в Ставропольские края.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом
    Евгения лучший гид по достопримечательностям г. Пятигорска. Время пролетело незаметно,было действительно интересно. Евгения очень грамотный рассказчик,знает досконально историю города,очень лаконично ведёт рассказ,слушаешь с удовольствием обо всех событиях и героях,которые были связаны с городом. Рекомендую от души,,получите массу приятных впечатлений 👍👍👍🔥🔥🔥
    Евгения лучший гид по достопримечательностям г. Пятигорска. Время пролетело незаметно,было действительно интересно. Евгения очень грамотный рассказчик,знает
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
    Последовательно выстроен маршрут ознакомления с регионом. Знание истории не только связанного с Кавказом,местными достопримечательностями,дало возможность вспомнить историю государства Российского. Очень интересно,познавательно. Карен внимателен к деталям,я была в диалоге с ним всю экскурсию,есть место юмору. Одним словом,рекомендую,экскурсия замечательная,не пожалеете👍👍👍👏👏🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
  2. Старинный Пятигорск
  3. По лермонтовским местам Пятигорска
  4. Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
  5. Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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