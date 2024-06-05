1 чел.
По популярности
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
«🔸 А закончим наше путешествие мы в сердце Пятигорска — парке «Цветник»»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
40002 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Старинному Пятигорску: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Пятигорска: от Цветника до озера Провал, пройдите по стопам великих литераторов и исторических личностей
Начало: Место дуэли М. Ю Лермонтова
«Посетите старейший парк Цветник, Китайскую беседку, Эолову Арфу и озеро Провал»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
68506 165₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лермонтовский Пятигорск: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством великого Лермонтова
Начало: У входа в Провал
«Емануелевский парк со статуями княжны Мэри, Печорина, Максима Максимовича и Бэллы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
«По пути в парк Цветник мы поговорим о здании Ресторации и балах, осмотрим Лермонтовские ванны с галереей и грот Дианы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Пятигорску с обедом в ресторане
Пятигорск - город с богатой историей и кавказским колоритом. Прогулка по знаковым местам и вкусный финал в ресторане. Узнайте больше о Лермонтове и Пятигорске
Начало: Парк Цветник
«Заглянем в старейший парк – Эммануэлевский»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
66806 012₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск и курорты КМВ
Погрузитесь в культурное наследие и природную красоту Кавказа с экскурсией по 5 городам. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные открытия
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
«В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Начало: Неподалеку от Провала
«В Эммануэлевском парке, оформленном в английском стиле, поговорим об одном из старейших парков Пятигорска»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
«Виды Эльбруса и парк на горе Машук»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
«В Эммануэлевском парке взглянете на скульптуры героев»
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней
«В свете ночных фонарей и подсветки пройдёмся по курортным паркам»
Завтра в 00:59
10 июня в 00:59
25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Христианские святыни Кавказа
Большое путешествие по самым важным и интересным православным обителям Кавказских Минеральных Вод
Начало: От Вашего отеля в Пятигорске, Ессентуках и Минерал...
«Наш край — это не только сражающая наповал природа, древние памятники, курортные парки и целебные источники, но и сакральные места, к которым приезжают издалека»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по красотам Пятигорска с фотографом
Получите яркие воспоминания от посещения Пятигорска, благодаря профессиональной фотосессии на фоне его достопримечательностей
Начало: У парка Цветник
«Парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, питьевые бюветы, фонтаны, статуи и любые другие локации, которые вам покажутся достойными фото, будут на нашем пути»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Ессентуками
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
«Вы очаруетесь старинными зданиями, цветниками, декоративными гротами и беседками Курортного парка и оцените на вкус местную минеральную воду»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Посетить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск за один день
Начало: В Пятигорске, Ессентуках или Железноводске
«Покажу старинную крепость, Нижний парк, Нарзанную галерею и Зеркальный пруд»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Здесь есть все: сказочная природа, термальные источники, парки, уютные кафе, детские развлекательные центры и аттракционы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Мини-группа
2.5 часа
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Познакомиться с городом на прогулке в мини-группе и раскрыть его с разных сторон
Начало: У озера Провал
«Затем по Курортному бульвару, известному как местный Бродвей, выйдем в парк Цветник и прогуляемся по нему, знакомясь с достопримечательностями:— грот Дианы, где прошёл последний бал М»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
31502 678₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
«Замок Шато Эркен, Атажукинский парк, канатная дорога и Нарзанная галерея»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)
Исследовать центр города, побывать на горе Кольцо, Медовых водопадах и в горной Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Нижний парк и Стеклянная струя»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 900₽ за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
«В парке Цветник узнаете, как Лермонтов победил Николая I и почему у «Мальчика с рыбкой» такой благородный цвет лица»
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Великолепная четвёрка КавМинВод
За 1 день посетить, сравнить и полюбить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск
Начало: из вашего отеля в городах КМВ
«Посетите обзорные площадки Нагорного парка — Китайскую беседку и Эолову арфу»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 22 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
«В Курортном парке вы посетите здание Механотерапии, Нарзанную галерею, величественные Верхние Николаевские ванны и легендарную Грязелечебницу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Пятигорску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: у входа в парк «Цветник»
«Парк очарователен в любой сезон»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск - путеводитель по истории и природе
Откройте для себя красоту и загадки Ессентуков и Кисловодска в одной экскурсии. Исторические места, курортные парки и целебная вода ждут вас
Начало: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки
«Конечно, сразу отправимся в курортный парк: вы попробуете известную минеральную воду «Ессентуки № 17» и заглянете в здание «Механотерапия», где снимали сцены фильма «Любовь и голуби»»
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Пятигорска
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуки. Из Кислово...
«Заглянем в храм Архангела Михаила и через парк цветов отправимся к смотровой площадке, чтобы полюбоваться городом с высоты»
28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
С комфортом добраться до города, посетить парк «Цветник» и пройти по лермонтовским местам
«Парк «Цветник» и другие красоты Пятигорска»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Пятигорска - в Ессентуки
Увидеть, где снимали «Любовь и голуби», и выпить нарзан из источника
Начало: на ж/д вокзале Пятигорска
«В Курортном парке вы увидите здание Источника № 17 и выясните, как и почему в помещении Механотерапии снимали фильм «Любовь и голуби»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Пробежаться по главным достопримечательностям Пятигорска
Начало: У места вашего проживания
«Парк «Нагорный» и гору Горячая»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 3 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
«Дополнительные расходы: посещение парка альпак — 600 руб»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1300011 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ
Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета5 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!
- ГГалина3 июня 2024Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что
- ССветлана2 июня 2024Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!
- ИИлья1 июня 2024Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!
- ЕЕлена31 мая 2024Всем советую такой тур! Очень удобно," прочувствовать" каждый город по чуть-чуть и понять, какое место притягивает больше,и хочется вернуться за дополнительными
- AAnna31 мая 2024Большое спасибо за прекрасную прогулку. Мы опаздали, но гид поняла нашу ситуацию и дождалась нас. Много новой информации. И очень удобно, что на машинке. Привезли и увезли))))) обязательно вернусь в ваш город!!! Спасибо Вам большое. И ждем фото)))Удачи!!!!
- ООксана31 мая 2024Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
- ЮЮлия31 мая 2024Великолепнейшая экскурсия, прошла на одном дыхании!!! Благодарим Карена за насыщенный день и надеемся, что это в скором времени снова приедем в Ставропольские края.
- ООльга28 мая 2024Евгения лучший гид по достопримечательностям г. Пятигорска. Время пролетело незаметно,было действительно интересно. Евгения очень грамотный рассказчик,знает досконально историю города,очень лаконично ведёт рассказ,слушаешь с удовольствием обо всех событиях и героях,которые были связаны с городом. Рекомендую от души,,получите массу приятных впечатлений 👍👍👍🔥🔥🔥
- ООльга27 мая 2024Последовательно выстроен маршрут ознакомления с регионом. Знание истории не только связанного с Кавказом,местными достопримечательностями,дало возможность вспомнить историю государства Российского. Очень интересно,познавательно. Карен внимателен к деталям,я была в диалоге с ним всю экскурсию,есть место юмору. Одним словом,рекомендую,экскурсия замечательная,не пожалеете👍👍👍👏👏🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Парки»
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