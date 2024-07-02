1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
6 июля в 06:00
8 июля в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
Понять уникальность старинного кладбища и услышать интересные сюжеты о людях и памятниках
Начало: У входа в Пятигорский некрополь
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Рассвет на горе Бештау: незабываемое утро в горах
Путешествие на гору Бештау подарит вам незабываемые впечатления от восхода солнца. Прогулка по лесной тропе, горячий чай и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
Завтра в 02:30
6 июля в 02:30
от 5 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории
Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии
Начало: Около Лазаревского храма
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
6 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия2 июля 2024Живописный маршрут, особенно с наступлением рассвета. Николай отличный проводник, спасибо.)
- ЕЕлена1 июля 2024Все очень понравилось! Незабываемые эмоции и впечатления, потрясающие виды! Спасибо Николаю за приятную компанию, вкусный чай и классные фото) Несмотря на ветер и облачность, было чудесно ❤️
- ЮЮлия1 июля 2024Экскурсия интересная и запоминающаяся от начала до конца! Все продумано и прекрасно организовано👍 Наш гид-Николай с энтузиазмом нас подбадривал всю
- ЕЕвгения1 июля 2024Поездка проходила на микроввтобусе, мы сидели на заднем ряду, там видно плохо и слышно не очень. Вся экскурсия была галопом,
- ТТимур29 июня 2024Александр, приятный, граммотный и интересный рассказчик. Спасибо ему за структурированную и интересную и адаптированную под нашу разношерстную компанию, подачу материала.
- ММихаил24 июня 2024Все организовано отлично, гид Алексей замечательный, очень интересно, всем рекомендую. Цена себя полностью оправдывает, по сравнению с групповыми турами небо и земля. Всем рекомендую. Эльбрус красавец))
- ММария17 июня 2024Путешествие насыщенное, обязательно рекомендую взять теплые вещи при подьеме на Эльбрус! Нас сопровождал Анзор внимательный, тактичный интересный рассказчик! и самое ценное отлично фотографирует👌
- TTatiana16 июня 2024Интересная экскурсия, очень понравилась. Спасибо
- ТТатьяна14 июня 2024Сегодня мы с гидом Александром ездили на экскурсию «Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит». Прежде всего Александр - классный водитель!
- ААнна14 июня 2024Я только что вернулась с удивительной экскурсии, которая оставила во мне яркие впечатления! 13 июня 2024 года я отправилась в
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На выходные»
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