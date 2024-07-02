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невероятное путешествие, полное потрясающих видов, вкусной еды и замечательной компании. Наш гид, Олег, оказался настоящим профессионалом. Он смог заинтересовать нас своими увлекательными рассказами о Северной Осетии. Каждая остановка была сопровождена интересными историями, которые я никогда не слышала раньше. Олег был очень отзывчивым и всегда готов был остановиться, чтобы удовлетворить наши пожелания. Я рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с красотами Северной Осетии. Она предлагает незабываемые впечатления и возможность узнать много нового о местных достопримечательностях и истории. Спасибо Олегу и всей команде за такое замечательное приключение!