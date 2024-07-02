Экскурсии выходного дня в Пятигорске

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Пятигорске, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
6 июля в 06:00
8 июля в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
Понять уникальность старинного кладбища и услышать интересные сюжеты о людях и памятниках
Начало: У входа в Пятигорский некрополь
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
4 800 за всё до 4 чел.
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
73 отзыва
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
5 000 за человека
Рассвет на горе Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
136 отзывов
Рассвет на горе Бештау: незабываемое утро в горах
Путешествие на гору Бештау подарит вам незабываемые впечатления от восхода солнца. Прогулка по лесной тропе, горячий чай и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
Завтра в 02:30
6 июля в 02:30
от 5 350 за всё до 6 чел.
Пятигорск известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
135 отзывов
Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории
Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии
Начало: Около Лазаревского храма
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
6 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    2 июля 2024
    Рассвет на горе Бештау
    Живописный маршрут, особенно с наступлением рассвета. Николай отличный проводник, спасибо.)
  • Е
    Елена
    1 июля 2024
    Рассвет на горе Бештау
    Все очень понравилось! Незабываемые эмоции и впечатления, потрясающие виды! Спасибо Николаю за приятную компанию, вкусный чай и классные фото) Несмотря на ветер и облачность, было чудесно ❤️
  • Ю
    Юлия
    1 июля 2024
    Рассвет на горе Бештау
    Экскурсия интересная и запоминающаяся от начала до конца! Все продумано и прекрасно организовано👍 Наш гид-Николай с энтузиазмом нас подбадривал всю
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    дорогу, интересно с юмором рассказывал о местных достопримечательностях- горах. Так как было ветренно и сыровато, то заботливо приготовленный чаек с вкусняшкой от Николая был очень кстати🔥 Благодарю за чудесную экскурсию! Рекомендую🌞

  • Е
    Евгения
    1 июля 2024
    Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
    Поездка проходила на микроввтобусе, мы сидели на заднем ряду, там видно плохо и слышно не очень. Вся экскурсия была галопом,
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    заехали не нам все локации заявленные. Гид рассказывал неплохо, но и не супер владел информацией. Сама поездка понравилась, но были ньюансы. Плюсом было, что основные большие автобусы мы по маршруту обгоняли и не было кучи толпы.

  • Т
    Тимур
    29 июня 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Александр, приятный, граммотный и интересный рассказчик. Спасибо ему за структурированную и интересную и адаптированную под нашу разношерстную компанию, подачу материала.
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    Было легко и интересно и детям и взрослым. Отдельная благодарность Александру за гибкость, терпеливость, уменение и желание найти общий язык с детьми!

    Александр, приятный, граммотный и интересный рассказчик. Спасибо ему за структурированную и интересную и адаптированную под нашу
  • М
    Михаил
    24 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Все организовано отлично, гид Алексей замечательный, очень интересно, всем рекомендую. Цена себя полностью оправдывает, по сравнению с групповыми турами небо и земля. Всем рекомендую. Эльбрус красавец))
    Все организовано отлично, гид Алексей замечательный, очень интересно, всем рекомендую. Цена себя полностью оправдывает, по сравнению
  • М
    Мария
    17 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Путешествие насыщенное, обязательно рекомендую взять теплые вещи при подьеме на Эльбрус! Нас сопровождал Анзор внимательный, тактичный интересный рассказчик! и самое ценное отлично фотографирует👌
    Путешествие насыщенное, обязательно рекомендую взять теплые вещи при подьеме на Эльбрус! Нас сопровождал Анзор внимательный, тактичныйПутешествие насыщенное, обязательно рекомендую взять теплые вещи при подьеме на Эльбрус! Нас сопровождал Анзор внимательный, тактичныйПутешествие насыщенное, обязательно рекомендую взять теплые вещи при подьеме на Эльбрус! Нас сопровождал Анзор внимательный, тактичный
  • T
    Tatiana
    16 июня 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Интересная экскурсия, очень понравилась. Спасибо
  • Т
    Татьяна
    14 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Сегодня мы с гидом Александром ездили на экскурсию «Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит». Прежде всего Александр - классный водитель!
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    А на дорогах Кавказа - это очень важно!!! В пути он много и интересно рассказывал об истории мест, которые проезжали, традициях народов, проживающих здесь. По пути Александр показал нам очень красивые места. И, конечно, великан Эльбрус! Он принял нас - была отличная погода! Экскурсия спланирована так, что бы избежать большого скопления туристов. Александр - приятный в общении, очень внимательный и заботливый человек. Машина комфортная, удобная для таких переездов. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Анна
    14 июня 2024
    Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
    Я только что вернулась с удивительной экскурсии, которая оставила во мне яркие впечатления! 13 июня 2024 года я отправилась в
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    невероятное путешествие, полное потрясающих видов, вкусной еды и замечательной компании. Наш гид, Олег, оказался настоящим профессионалом. Он смог заинтересовать нас своими увлекательными рассказами о Северной Осетии. Каждая остановка была сопровождена интересными историями, которые я никогда не слышала раньше. Олег был очень отзывчивым и всегда готов был остановиться, чтобы удовлетворить наши пожелания. Я рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с красотами Северной Осетии. Она предлагает незабываемые впечатления и возможность узнать много нового о местных достопримечательностях и истории. Спасибо Олегу и всей команде за такое замечательное приключение!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  2. Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
  3. Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
  4. Рассвет на горе Бештау
  5. Пятигорск известный и неизведанный
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июле 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 800 до 14 800. Туристы уже оставили гидам 463 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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