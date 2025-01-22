читать дальше по очень доступным ценам всё купить. В завершение с удовольствием побили в колокола и пообщались с животными на эко-ферме. Спасибо и процветания!

Очень интересная экскурсия на которой узнали о составе натуральной косметики, о приготовлении натурального мыла, продегустировали фермерские продукты) А потом смогли