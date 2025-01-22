Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в парк-отель «Кавказский целитель»
Узнайте, как создаётся натуральная косметика, и попробуйте вкусные фермерские продукты. Программа для всей семьи, включая детей от 7 лет
Начало: Около входа в экокомплекс
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
12 мар в 11:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по изготовлению кавказского скраба-мусса
Научиться готовить косметику из природных компонентов и после забрать её с собой
Начало: В селе Юца
Завтра в 12:00
12 мар в 12:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска
Попробовать блюда грузинской кухни в уютном ресторане и узнать о гастрономических традициях региона
Начало: В центре Пятигорска
Расписание: ежедневно в 12:00 и 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 января 2025Замечательное место, приехали на экскурсию. Очень тёплая обстановка, провели мастер-класс, продегустировали местную продукцию (безумно вкусно). Там же есть свой магазинчик с продукцией… обязательно купите попробовать крема.
- ЛЛина16 октября 2024Очень интересная экскурсия на которой узнали о составе натуральной косметики, о приготовлении натурального мыла, продегустировали фермерские продукты) А потом смогли
- ЕЕлена13 сентября 2024Прекрасное место! Очень гостеприимная команда, интересная экскурсия на производство косметики, уютная ферма, классная дегустация! Рекомендую, супер атмосферно!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «В помещении»
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