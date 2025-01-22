Экскурсии в помещении Пятигорска

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Пятигорске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Экскурсия в загородный парк-отель «Кавказский целитель»
2 часа
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в парк-отель «Кавказский целитель»
Узнайте, как создаётся натуральная косметика, и попробуйте вкусные фермерские продукты. Программа для всей семьи, включая детей от 7 лет
Начало: Около входа в экокомплекс
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
12 мар в 11:00
1200 ₽ за человека
Мастер-класс по изготовлению кавказского скраба-мусса
1 час
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по изготовлению кавказского скраба-мусса
Научиться готовить косметику из природных компонентов и после забрать её с собой
Начало: В селе Юца
Завтра в 12:00
12 мар в 12:00
1200 ₽ за человека
Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска
Попробовать блюда грузинской кухни в уютном ресторане и узнать о гастрономических традициях региона
Начало: В центре Пятигорска
Расписание: ежедневно в 12:00 и 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 января 2025
    Экскурсия в загородный парк-отель «Кавказский целитель»
    Замечательное место, приехали на экскурсию. Очень тёплая обстановка, провели мастер-класс, продегустировали местную продукцию (безумно вкусно). Там же есть свой магазинчик с продукцией… обязательно купите попробовать крема.
  • Л
    Лина
    16 октября 2024
    Экскурсия в загородный парк-отель «Кавказский целитель»
    Очень интересная экскурсия на которой узнали о составе натуральной косметики, о приготовлении натурального мыла, продегустировали фермерские продукты) А потом смогли
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    по очень доступным ценам всё купить. В завершение с удовольствием побили в колокола и пообщались с животными на эко-ферме. Спасибо и процветания!

    Очень интересная экскурсия на которой узнали о составе натуральной косметики, о приготовлении натурального мыла, продегустировали фермерскиеОчень интересная экскурсия на которой узнали о составе натуральной косметики, о приготовлении натурального мыла, продегустировали фермерскиеОчень интересная экскурсия на которой узнали о составе натуральной косметики, о приготовлении натурального мыла, продегустировали фермерские
  • Е
    Елена
    13 сентября 2024
    Экскурсия в загородный парк-отель «Кавказский целитель»
    Прекрасное место! Очень гостеприимная команда, интересная экскурсия на производство косметики, уютная ферма, классная дегустация! Рекомендую, супер атмосферно!
    Прекрасное место! Очень гостеприимная команда, интересная экскурсия на производство косметики, уютная ферма, классная дегустация! Рекомендую, суперПрекрасное место! Очень гостеприимная команда, интересная экскурсия на производство косметики, уютная ферма, классная дегустация! Рекомендую, суперПрекрасное место! Очень гостеприимная команда, интересная экскурсия на производство косметики, уютная ферма, классная дегустация! Рекомендую, суперПрекрасное место! Очень гостеприимная команда, интересная экскурсия на производство косметики, уютная ферма, классная дегустация! Рекомендую, суперПрекрасное место! Очень гостеприимная команда, интересная экскурсия на производство косметики, уютная ферма, классная дегустация! Рекомендую, суперПрекрасное место! Очень гостеприимная команда, интересная экскурсия на производство косметики, уютная ферма, классная дегустация! Рекомендую, суперПрекрасное место! Очень гостеприимная команда, интересная экскурсия на производство косметики, уютная ферма, классная дегустация! Рекомендую, супер

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «В помещении»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в загородный парк-отель «Кавказский целитель»
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  7. Эолова арфа
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в марте 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 3600. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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