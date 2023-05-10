Кавказские Минеральные Воды предлагают уникальную возможность для семейного отдыха.



В Пятигорске каждый найдет что-то интересное: от подземного озера Провал до сладостей в кафе «Мистер Слойкин». Экскурсия-конструктор позволяет выбрать маршрут по вашему вкусу. Насладитесь природными достопримечательностями, посетите зоопарк или попробуйте свежие сладости.



Эта экскурсия - отличный способ провести время с семьей, открывая для себя красоты и развлечения региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и посещения природных объектов. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя может быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия будет менее комфортной из-за погодных условий, но всё же возможна для тех, кто не боится прохлады.

Сейчас август — это идеальное время.