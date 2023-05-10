Кавказские Минеральные Воды предлагают уникальную возможность для семейного отдыха.
В Пятигорске каждый найдет что-то интересное: от подземного озера Провал до сладостей в кафе «Мистер Слойкин». Экскурсия-конструктор позволяет выбрать маршрут по вашему вкусу. Насладитесь природными достопримечательностями, посетите зоопарк или попробуйте свежие сладости.
Эта экскурсия - отличный способ провести время с семьей, открывая для себя красоты и развлечения региона
В Пятигорске каждый найдет что-то интересное: от подземного озера Провал до сладостей в кафе «Мистер Слойкин». Экскурсия-конструктор позволяет выбрать маршрут по вашему вкусу. Насладитесь природными достопримечательностями, посетите зоопарк или попробуйте свежие сладости.
Эта экскурсия - отличный способ провести время с семьей, открывая для себя красоты и развлечения региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Природные чудеса
- 🐾 Общение с животными
- 🍦 Вкусные сладости
- 🏞️ Гибкий маршрут
- 🚗 Комфортное передвижение
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и посещения природных объектов. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя может быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия будет менее комфортной из-за погодных условий, но всё же возможна для тех, кто не боится прохлады.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Подземное озеро Провал
- Бесстыжие ванны
- Гора Кольцо
- Медовые водопады
- Каньон реки Аликоновка
- Канатная дорога на гору Машук
Описание экскурсии
Путешествие в вашем ритме
Мы спланируем экскурсию, учитывая ваши предпочтения. Мы полностью подстроимся под ваши временные рамки и возможности, постараемся сделать этот день интересным, насыщенным и незабываемым — как для вас, так и для вашего ребёнка! В программу можно включить:
- Природные достопримечательности. Вы увидите подземное озеро Провал, Бесстыжие ванны в скалах, гору Кольцо, Медовые водопады и каньон реки Аликоновка. А если пожелаете, подниметесь по канатной дороге на гору Машук и полюбуетесь окрестностями Пятигорска с высоты 994 метров.
- Общение с животными. Мы посетим музей насекомых, погуляем по пятигорскому парку им. Кирова и заглянем в расположенный на его территории зоопарк.
- Мороженое и сладости. Мы заедем в кафе при фабрике «Пятигорское мороженое» или в их фирменное заведение «Мистер Слойкин» — настоящий рай для любителей сладкой выпечки, где помимо всего прочего предлагают около 20 видов свежего мороженого.
- Активный отдых. Если ваши дети не любят сидеть на месте, мы сделаем остановку в развлекательном центре «Киликия» с батутной ареной, скалодромом, веревочной трассой и лабиринтом.
- Термальные источники. Отличным завершением путешествия станет отдых в горячих источниках. Мы можем посетить на выбор Суворовские термальные бассейны или подогреваемый бассейн в спа-отеле.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — 360 руб. взрослые, 100 руб. дети 5-8 лет; Киликия — 400 руб. в будни, 450 руб. в выходные и праздники; Медовые водопады — 100 руб.; бассейн в спа-отеле — 500 руб. взрослые, 300 руб. дети до 14 лет; Суворовские источники — 350 руб. /час взрослые, 200 руб. /час дети 5-12 лет
- Для группы до 4 человек экскурсия проходит на автомобиле Kia Ceed. Для группы до 7 человек — на минивэне Toyota Alphard. В таком случае стоимость экскурсии увеличится на 35%
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 852 туристов
Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому и экскурсии у меня носят научно-познавательный и развлекательный характер! В мои экскурсии входят интересные факты из истории, антропологии, археологии, лингвистики, геологии, вулканологии, гляциологии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Карен организовал маршрут по нашим пожеланиям - успели и в Ессентуки, и в Железноводске погуляли, рассказывал интересные местные истории, в плане достопримечательностей все понравилось. Немного напрягает его манера водить, параллельно, что-то проверяя в телефоне.
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