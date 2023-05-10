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Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска

Соберите свой маршрут в Пятигорске! Увлекательные природные объекты, общение с животными и сладости ждут вас и ваших детей
Кавказские Минеральные Воды предлагают уникальную возможность для семейного отдыха.

В Пятигорске каждый найдет что-то интересное: от подземного озера Провал до сладостей в кафе «Мистер Слойкин». Экскурсия-конструктор позволяет выбрать маршрут по вашему вкусу. Насладитесь природными достопримечательностями, посетите зоопарк или попробуйте свежие сладости.

Эта экскурсия - отличный способ провести время с семьей, открывая для себя красоты и развлечения региона
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Природные чудеса
  • 🐾 Общение с животными
  • 🍦 Вкусные сладости
  • 🏞️ Гибкий маршрут
  • 🚗 Комфортное передвижение

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и посещения природных объектов. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя может быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия будет менее комфортной из-за погодных условий, но всё же возможна для тех, кто не боится прохлады.
Сейчас август — это идеальное время.
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска

Что можно увидеть

  • Подземное озеро Провал
  • Бесстыжие ванны
  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • Каньон реки Аликоновка
  • Канатная дорога на гору Машук

Описание экскурсии

Путешествие в вашем ритме

Мы спланируем экскурсию, учитывая ваши предпочтения. Мы полностью подстроимся под ваши временные рамки и возможности, постараемся сделать этот день интересным, насыщенным и незабываемым — как для вас, так и для вашего ребёнка! В программу можно включить:

  • Природные достопримечательности. Вы увидите подземное озеро Провал, Бесстыжие ванны в скалах, гору Кольцо, Медовые водопады и каньон реки Аликоновка. А если пожелаете, подниметесь по канатной дороге на гору Машук и полюбуетесь окрестностями Пятигорска с высоты 994 метров.
  • Общение с животными. Мы посетим музей насекомых, погуляем по пятигорскому парку им. Кирова и заглянем в расположенный на его территории зоопарк.
  • Мороженое и сладости. Мы заедем в кафе при фабрике «Пятигорское мороженое» или в их фирменное заведение «Мистер Слойкин» — настоящий рай для любителей сладкой выпечки, где помимо всего прочего предлагают около 20 видов свежего мороженого.
  • Активный отдых. Если ваши дети не любят сидеть на месте, мы сделаем остановку в развлекательном центре «Киликия» с батутной ареной, скалодромом, веревочной трассой и лабиринтом.
  • Термальные источники. Отличным завершением путешествия станет отдых в горячих источниках. Мы можем посетить на выбор Суворовские термальные бассейны или подогреваемый бассейн в спа-отеле.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — 360 руб. взрослые, 100 руб. дети 5-8 лет; Киликия — 400 руб. в будни, 450 руб. в выходные и праздники; Медовые водопады — 100 руб.; бассейн в спа-отеле — 500 руб. взрослые, 300 руб. дети до 14 лет; Суворовские источники — 350 руб. /час взрослые, 200 руб. /час дети 5-12 лет
  • Для группы до 4 человек экскурсия проходит на автомобиле Kia Ceed. Для группы до 7 человек — на минивэне Toyota Alphard. В таком случае стоимость экскурсии увеличится на 35%

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен
Карен — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 852 туристов
Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому и экскурсии у меня носят научно-познавательный и развлекательный характер! В мои экскурсии входят интересные факты из истории, антропологии, археологии, лингвистики, геологии, вулканологии, гляциологии,
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культурологии, экономики и политики. Я составляю свои авторские путешествия так, чтобы по возможности объединить в одну программу несколько экскурсий, показать и рассказать побольше интересных фактов, историй, статистических данных, которые запомнятся надолго!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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1
Алексей
Карен организовал маршрут по нашим пожеланиям - успели и в Ессентуки, и в Железноводске погуляли, рассказывал интересные местные истории, в плане достопримечательностей все понравилось. Немного напрягает его манера водить, параллельно, что-то проверяя в телефоне.
Карен организовал маршрут по нашим пожеланиям - успели и в Ессентуки, и в Железноводске погуляли, рассказывал
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