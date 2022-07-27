Впечатления от данной экскурсии удручающие. Все было хорошо до момента когда мы приехали на подъемник на Архыз. Сотрудники канатной дороги очень сильно удивились нашему появлению, оказывается с 25 апреля на подъемнике были профилактические работы, хотя наш гид уверяла нас что звонила накануне и справлялась о работе. Но как то с трудом верится, кроме нас туристов больше не было! Получился фантастический обман шести туристов! Услугу как таковую, мы не получили.