На высоте 1470 метров находится небольшое село Архыз. Здесь проживает всего лишь 500 человек. Это место славится своими невероятными пейзажами и горнолыжными курортами. В Архыз можно приезжать в любое время года — здесь красиво всегда.
Со мной вы отправитесь на один день в Архыз — поднимитесь наверх на канатных дорогах, прогуляетесь верхом на лошади и насладитесь горными пейзажами.
Со мной вы отправитесь на один день в Архыз — поднимитесь наверх на канатных дорогах, прогуляетесь верхом на лошади и насладитесь горными пейзажами.
Ближайшие даты:
10
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Что вас ожидает:
- Предлагаемые локации на выбор:
- Гора Кольцо
- Рим Гора
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Обсерватория Ротанг-600
- Софийские водопады
- Софийские Озера
- Дукинские Озера
- Казачий водопад
- Северный Зеленчукский храм
- Южный Зеленчукский храм
Описание
Важная информация: Путь в поселок Архыз пролегает через часть Шелкового пути, посещая красочные достопримечательности, Канатные дороги (открытый и закрытый подъёмники), конные прогулки, горнолыжные трассы. Важная информация: При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно), воду, питание, тёплые вещи, дождевик, удобную обувь, головной убор, рюкзак, купальник, полотенца.
Ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Отправление и прибытие в удобное место (дом, гостиница, санаторий и т. д.)
- Проведение экскурсии гидом
- Что не входит
- Канатные подъёмники, конные прогулки
- Возможность организации пикника гидом (шашлык, и т. д.)
- Возможность организации профессиональной фотосессии
- Возможность посещения дополнительных локаций
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кисловодск, Ессентуки, ПятигорскЗавершение: Отвезем к месту прибывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно)
- Воду
- Питание
- Тёплые вещи
- Дождевик
- Удобную обувь
- Головной убор
- Рюкзак
- Купальник
- Полотенца
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
27 июля 2022
А
Аслямова
1 мая 2022
Впечатления от данной экскурсии удручающие. Все было хорошо до момента когда мы приехали на подъемник на Архыз. Сотрудники канатной дороги очень сильно удивились нашему появлению, оказывается с 25 апреля на подъемнике были профилактические работы, хотя наш гид уверяла нас что звонила накануне и справлялась о работе. Но как то с трудом верится, кроме нас туристов больше не было! Получился фантастический обман шести туристов! Услугу как таковую, мы не получили.
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