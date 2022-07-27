Фантастический Архыз или Кавказ с выходом «в космос»

Групповая экскурсия в Пятигорске
3
2 отзыва
На высоте 1470 метров находится небольшое село Архыз. Здесь проживает всего лишь 500 человек. Это место славится своими невероятными пейзажами и горнолыжными курортами. В Архыз можно приезжать в любое время года — здесь красиво всегда.

Со мной вы отправитесь на один день в Архыз — поднимитесь наверх на канатных дорогах, прогуляетесь верхом на лошади и насладитесь горными пейзажами.
Фантастический Архыз или Кавказ с выходом «в космос»
Фантастический Архыз или Кавказ с выходом «в космос»
Фантастический Архыз или Кавказ с выходом «в космос»
Ближайшие даты:
10
фев
11
фев
12
фев
13
фев
14
фев
15
фев
16
фев
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Предлагаемые локации на выбор:
  • Гора Кольцо
  • Рим Гора
  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Обсерватория Ротанг-600
  • Софийские водопады
  • Софийские Озера
  • Дукинские Озера
  • Казачий водопад
  • Северный Зеленчукский храм
  • Южный Зеленчукский храм

Описание

Важная информация: Путь в поселок Архыз пролегает через часть Шелкового пути, посещая красочные достопримечательности, Канатные дороги (открытый и закрытый подъёмники), конные прогулки, горнолыжные трассы. Важная информация: При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно), воду, питание, тёплые вещи, дождевик, удобную обувь, головной убор, рюкзак, купальник, полотенца.

Ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Отправление и прибытие в удобное место (дом, гостиница, санаторий и т. д.)
  • Проведение экскурсии гидом
Что не входит
  • Канатные подъёмники, конные прогулки
  • Возможность организации пикника гидом (шашлык, и т. д.)
  • Возможность организации профессиональной фотосессии
  • Возможность посещения дополнительных локаций
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск
Завершение: Отвезем к месту прибывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно)
  • Воду
  • Питание
  • Тёплые вещи
  • Дождевик
  • Удобную обувь
  • Головной убор
  • Рюкзак
  • Купальник
  • Полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
М
27 июля 2022
А
1 мая 2022
Впечатления от данной экскурсии удручающие. Все было хорошо до момента когда мы приехали на подъемник на Архыз. Сотрудники канатной дороги очень сильно удивились нашему появлению, оказывается с 25 апреля на подъемнике были профилактические работы, хотя наш гид уверяла нас что звонила накануне и справлялась о работе. Но как то с трудом верится, кроме нас туристов больше не было! Получился фантастический обман шести туристов! Услугу как таковую, мы не получили.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

ГрупповыеМожно с детьмиГорыПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньДомбайСмотровая площадкаКосмос

Похожие туры из Пятигорска

Из Пятигорска - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Пятигорска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
по договорённости
Сегодня
Завтра
11 фев
12 фев
от 17 000 за всё до 7 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Северного Кавказа
🛣 Джиппинг
Групповая
11 часов
13 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Северного Кавказа
Ваше место проживания в пределах г. Пятигорск
Завтра
11 фев
12 фев
14 фев
3 700 за человека
Астрономическое путешествие в Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Астрономическое путешествие в Архыз
Поездка в лучшее место для наблюдения за звёздами
Завтра
11 фев
12 фев
13 фев
17 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ