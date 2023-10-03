Что вас ожидает

Во время поездки по старой Военно-Сухумской дороге гид поделится рассказами о событиях, связанных с Шёлковым путём и караванами.

Остановка на смотровой площадке перевала Гум-баши позволит насладиться потрясающим видом на Эльбрус и западный Кавказ.

Затем вы спуститесь в долину реки Кубань, самой большой реки Северного Кавказа, и посетите мемориальный комплекс, посвященный героям кавказских перевалов времён Великой Отечественной войны.

В долине реки Зеленчук осмотрите знаменитое Аланское городище, древние храмы и наскальное изображение Христа «Спас нерукотворный», которое овеяно множеством легенд.

Главным событием дня станет посещение обсерватории с крупнейшим телескопом Евразии, где вы примете участие в увлекательной экскурсии от сотрудников астрофизической обсерватории РАН.

Организационные детали

В цену тура не включено: