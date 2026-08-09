В Пятигорске доступна уникальная экскурсия - астрономическое путешествие в Архыз.
Участники проведут день в горах Кавказа, наслаждаясь потрясающими видами и изучая звёздное небо под руководством опытных астрономов.
Путешествие включает поездку по старой Военно-Сухумской дороге, посещение мемориального комплекса и обсерватории с крупнейшим телескопом Евразии. Это идеальная возможность для любителей природы и астрономии
Участники проведут день в горах Кавказа, наслаждаясь потрясающими видами и изучая звёздное небо под руководством опытных астрономов.
Путешествие включает поездку по старой Военно-Сухумской дороге, посещение мемориального комплекса и обсерватории с крупнейшим телескопом Евразии. Это идеальная возможность для любителей природы и астрономии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌌 Наблюдение за звёздами
- 🏞 Потрясающие виды Кавказа
- 🗺 Исторические маршруты
- 🔭 Посещение обсерватории
- 🕌 Древние храмы и городища
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для астрономического путешествия в Архыз - июль и август. В это время погода наиболее стабильная, что позволяет наслаждаться видами и звёздным небом. В мае и сентябре также комфортно, но может быть прохладнее. В другие месяцы возможны осадки, но экскурсия всё равно остаётся интересной благодаря уникальным природным и историческим объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эльбрус
- Аланское городище
- Обсерватория РАН
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Во время поездки по старой Военно-Сухумской дороге гид поделится рассказами о событиях, связанных с Шёлковым путём и караванами.
Остановка на смотровой площадке перевала Гумбаши позволит насладиться потрясающим видом на Эльбрус и западный Кавказ.
Затем вы спуститесь в долину реки Кубань, самой большой реки Северного Кавказа, и посетите мемориальный комплекс, посвященный героям кавказских перевалов времён Великой Отечественной войны.
В долине реки Зеленчук осмотрите знаменитое Аланское городище, древние храмы и наскальное изображение Христа «Спас нерукотворный», которое овеяно множеством легенд.
Главным событием дня станет посещение обсерватории с крупнейшим телескопом Евразии, где вы примете участие в увлекательной экскурсии от сотрудников астрофизической обсерватории РАН.
Организационные детали
В цену тура не включено:
- питание на маршруте.
- входные билеты (150 руб. /чел.
- Аланское городище, 500 руб. /чел.
- экскурсия в обсерватории).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 985 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Очень интересное, насыщенное путешествие с потрясающими видами. Виталий - хороший гид и приятный человек. Рассказывает интересно и ненавязчиво, можно обсудить любые темы и национальные аспекты без предубеждений. Все очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Поменяли экскурсию в последний момент по нашему желанию. Очень рады этому и знакомству с гидом. Удобно, комфортно, интересно. По Кавказу теперь только с ним!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия для всех любителей гор и научных изысканий. Научно-познавательная лекция в действующей обсерватории, камни древнего храма и незабываемые горные локации мало кого могут оставить равнодушными.
Мы были в середине июля,
Мы были в середине июля,
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Путешествие очень понравилось!
Самое главное для меня - баланс между содержанием экскурсии и таймингом. То и другое было соблюдено идеально.
Гид - чрезвычайно обаятельный человек, обладает интересными, нетривиальными знаниями, умеет донести информацию, заботится об экскурсантах.
Буду рекомендовать своим знакомым!
Самое главное для меня - баланс между содержанием экскурсии и таймингом. То и другое было соблюдено идеально.
Гид - чрезвычайно обаятельный человек, обладает интересными, нетривиальными знаниями, умеет донести информацию, заботится об экскурсантах.
Буду рекомендовать своим знакомым!
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо за замечательную экскурсию. Переезд был долгим но стоил того. Виды с перевала будем ещё долго вспоминать!
Вам был полезен этот отзыв?
Виталий приятный человек, отличный водитель и рассказчик. Немного по другому представляли организацию экскурсии непосредственно в Обсерватории, наивно полагаю, что дадут возможность поизучать звездное небо непосредственно через 650 тонный телескоп)), но
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Астрономическое путешествие в Архыз»
Индивидуальная
до 4 чел.
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Архыз зовёт в мир горных озёр и лесов. Путешествие с хаски подарит незабываемые эмоции и живописные виды. Присоединяйтесь к приключению
Начало: На проспекте Калинина
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Такой разный Архыз: автобусное путешествие из Пятигорска
Добраться к вершине горного хребта по живописным местам Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова
Расписание: в субботу в 06:30
22 авг в 06:30
29 авг в 06:30
3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
Комфортабельный трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска. Насладитесь склонами Кавказа и вернитесь в Пятигорск в тот же день
Начало: У вашего дома или отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
22 авг в 05:00
23 авг в 05:00
4700 ₽ за человека
-
25%
Мини-группа
до 7 чел.
Джип-путешествие из Пятигорска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 06:30, в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
27 авг в 06:30
30 авг в 07:00
4800 ₽
6400 ₽ за человека
от 20 000 ₽ за экскурсию