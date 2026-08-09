В Пятигорске доступна уникальная экскурсия - астрономическое путешествие в Архыз.



Участники проведут день в горах Кавказа, наслаждаясь потрясающими видами и изучая звёздное небо под руководством опытных астрономов.



Путешествие включает поездку по старой Военно-Сухумской дороге, посещение мемориального комплекса и обсерватории с крупнейшим телескопом Евразии. Это идеальная возможность для любителей природы и астрономии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для астрономического путешествия в Архыз - июль и август. В это время погода наиболее стабильная, что позволяет наслаждаться видами и звёздным небом. В мае и сентябре также комфортно, но может быть прохладнее. В другие месяцы возможны осадки, но экскурсия всё равно остаётся интересной благодаря уникальным природным и историческим объектам.

Сейчас август — это идеальное время.