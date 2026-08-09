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Астрономическое путешествие в Архыз

Погрузитесь в мир звёзд и гор Кавказа. Увлекательное путешествие по древним дорогам и наблюдение за небесными телами
В Пятигорске доступна уникальная экскурсия - астрономическое путешествие в Архыз.

Участники проведут день в горах Кавказа, наслаждаясь потрясающими видами и изучая звёздное небо под руководством опытных астрономов.

Путешествие включает поездку по старой Военно-Сухумской дороге, посещение мемориального комплекса и обсерватории с крупнейшим телескопом Евразии. Это идеальная возможность для любителей природы и астрономии
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌌 Наблюдение за звёздами
  • 🏞 Потрясающие виды Кавказа
  • 🗺 Исторические маршруты
  • 🔭 Посещение обсерватории
  • 🕌 Древние храмы и городища

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для астрономического путешествия в Архыз - июль и август. В это время погода наиболее стабильная, что позволяет наслаждаться видами и звёздным небом. В мае и сентябре также комфортно, но может быть прохладнее. В другие месяцы возможны осадки, но экскурсия всё равно остаётся интересной благодаря уникальным природным и историческим объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Астрономическое путешествие в Архыз
Астрономическое путешествие в Архыз
Астрономическое путешествие в Архыз

Что можно увидеть

  • Эльбрус
  • Аланское городище
  • Обсерватория РАН

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Во время поездки по старой Военно-Сухумской дороге гид поделится рассказами о событиях, связанных с Шёлковым путём и караванами.
Остановка на смотровой площадке перевала Гумбаши позволит насладиться потрясающим видом на Эльбрус и западный Кавказ.
Затем вы спуститесь в долину реки Кубань, самой большой реки Северного Кавказа, и посетите мемориальный комплекс, посвященный героям кавказских перевалов времён Великой Отечественной войны.
В долине реки Зеленчук осмотрите знаменитое Аланское городище, древние храмы и наскальное изображение Христа «Спас нерукотворный», которое овеяно множеством легенд.
Главным событием дня станет посещение обсерватории с крупнейшим телескопом Евразии, где вы примете участие в увлекательной экскурсии от сотрудников астрофизической обсерватории РАН.

Организационные детали

В цену тура не включено:

  • питание на маршруте.
  • входные билеты (150 руб. /чел.
  • Аланское городище, 500 руб. /чел.
  • экскурсия в обсерватории).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 985 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Очень интересное, насыщенное путешествие с потрясающими видами. Виталий - хороший гид и приятный человек. Рассказывает интересно и ненавязчиво, можно обсудить любые темы и национальные аспекты без предубеждений. Все очень понравилось!
Очень интересное, насыщенное путешествие с потрясающими видами. Виталий - хороший гид и приятный человек. Рассказывает интересно
Очень интересное, насыщенное путешествие с потрясающими видами. Виталий - хороший гид и приятный человек. Рассказывает интересно
Очень интересное, насыщенное путешествие с потрясающими видами. Виталий - хороший гид и приятный человек. Рассказывает интересно
Очень интересное, насыщенное путешествие с потрясающими видами. Виталий - хороший гид и приятный человек. Рассказывает интересно
Очень интересное, насыщенное путешествие с потрясающими видами. Виталий - хороший гид и приятный человек. Рассказывает интересно
Очень интересное, насыщенное путешествие с потрясающими видами. Виталий - хороший гид и приятный человек. Рассказывает интересно
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Ася
Поменяли экскурсию в последний момент по нашему желанию. Очень рады этому и знакомству с гидом. Удобно, комфортно, интересно. По Кавказу теперь только с ним!!!
Поменяли экскурсию в последний момент по нашему желанию. Очень рады этому и знакомству с гидом. Удобно,
Поменяли экскурсию в последний момент по нашему желанию. Очень рады этому и знакомству с гидом. Удобно,
Поменяли экскурсию в последний момент по нашему желанию. Очень рады этому и знакомству с гидом. Удобно,
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Екатерина
Отличная экскурсия для всех любителей гор и научных изысканий. Научно-познавательная лекция в действующей обсерватории, камни древнего храма и незабываемые горные локации мало кого могут оставить равнодушными.
Мы были в середине июля,
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на маршруте везде тепло, но захватите ветровку для обсерватории, там в инженерно-научных целях поддерживают прохладу.
Также на пути следования Вы увидеть реальную жизнь местных горных деревень (их прошлое в виде древних руин и относительно новых памятников, их настоящее - тучные стада, новые дома, строящиеся мечети).
Экскурсия долгая и гид предложит несколько точек питания - не отказывайтесь, еда везде простая, но очень вкусная (точки везде держат мусульмане, соответственно никакого алкоголя).
На пути будет «горный рынок» с грибами, шкурами, сушеными травами и прочими «сувенирами» - можно себя порадовать.
Обязательно оставьте себе немного времени и сил на фотографии тех же мест, но уже вечером - закат в горах незабываем.

Отличная экскурсия для всех любителей гор и научных изысканий. Научно-познавательная лекция в действующей обсерватории, камни древнего
Отличная экскурсия для всех любителей гор и научных изысканий. Научно-познавательная лекция в действующей обсерватории, камни древнего
Отличная экскурсия для всех любителей гор и научных изысканий. Научно-познавательная лекция в действующей обсерватории, камни древнего
Отличная экскурсия для всех любителей гор и научных изысканий. Научно-познавательная лекция в действующей обсерватории, камни древнего
Отличная экскурсия для всех любителей гор и научных изысканий. Научно-познавательная лекция в действующей обсерватории, камни древнего
Отличная экскурсия для всех любителей гор и научных изысканий. Научно-познавательная лекция в действующей обсерватории, камни древнего
Отличная экскурсия для всех любителей гор и научных изысканий. Научно-познавательная лекция в действующей обсерватории, камни древнего
Отличная экскурсия для всех любителей гор и научных изысканий. Научно-познавательная лекция в действующей обсерватории, камни древнего+2
Отличная экскурсия для всех любителей гор и научных изысканий. Научно-познавательная лекция в действующей обсерватории, камни древнего
Отличная экскурсия для всех любителей гор и научных изысканий. Научно-познавательная лекция в действующей обсерватории, камни древнего
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Юлия
Путешествие очень понравилось!
Самое главное для меня - баланс между содержанием экскурсии и таймингом. То и другое было соблюдено идеально.
Гид - чрезвычайно обаятельный человек, обладает интересными, нетривиальными знаниями, умеет донести информацию, заботится об экскурсантах.
Буду рекомендовать своим знакомым!
Путешествие очень понравилось!
Путешествие очень понравилось!
Путешествие очень понравилось!
Путешествие очень понравилось!
Путешествие очень понравилось!
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Владимир
Спасибо за замечательную экскурсию. Переезд был долгим но стоил того. Виды с перевала будем ещё долго вспоминать!
Спасибо за замечательную экскурсию. Переезд был долгим но стоил того. Виды с перевала будем ещё долго вспоминать!
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Анна
Виталий приятный человек, отличный водитель и рассказчик. Немного по другому представляли организацию экскурсии непосредственно в Обсерватории, наивно полагаю, что дадут возможность поизучать звездное небо непосредственно через 650 тонный телескоп)), но
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узнали много интересных фактов о нем. В Обсерватории есть еще кинотеатр, где интересно и подробно рассказывают о разработке телескопа в НАСА и как проходят наблюдения за звездами. Утешило наше немного подавленное настроение продолжение экскурсии, посетив Аланское городище 10 века, погрузились уже в совершенно другую историю этого древнего народа. Затем посетили нерукотворный лик Христа, преодолев 526 ступеней по лесному массиву. На протяжении всей дороги с огромным удовольствием наблюдали прекрасную природу Архыза и в целом Карачаево-Черкесской Республики. Также Виталий любезно согласился заехать к Шоанинскому храму на обратном пути, хотя он не входил в программу, но стал прекрасных завершением такой многообразной экскурсии.

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