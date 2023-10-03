Поездка в лучшее место для наблюдения за звёздами
Вы проведёте целый день в горах Кавказа, отдохнёте среди красивой природы, а под руководством астрономов начнёте понимать «расписание движений» небесных тел. Будем наблюдать красоту Вселенной во всех её проявлениях! Днём – увлекательное путешествие по горам Кавказа, вечером – изучение звёздного неба.
Ближайшие даты:
3
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окт
4
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8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время поездки по старой Военно-Сухумской дороге гид поделится рассказами о событиях, связанных с Шёлковым путём и караванами.
Остановка на смотровой площадке перевала Гум-баши позволит насладиться потрясающим видом на Эльбрус и западный Кавказ.
Затем вы спуститесь в долину реки Кубань, самой большой реки Северного Кавказа, и посетите мемориальный комплекс, посвященный героям кавказских перевалов времён Великой Отечественной войны.
В долине реки Зеленчук осмотрите знаменитое Аланское городище, древние храмы и наскальное изображение Христа «Спас нерукотворный», которое овеяно множеством легенд.
Главным событием дня станет посещение обсерватории с крупнейшим телескопом Евразии, где вы примете участие в увлекательной экскурсии от сотрудников астрофизической обсерватории РАН.
Организационные детали
В цену тура не включено:
- питание на маршруте.
- входные билеты (150 руб. /чел. — Аланское городище, 500 руб. /чел. — экскурсия в обсерватории).
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 526 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Тойота Лэнд Крузер и минивэне Тойота Альфард. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём Вас в гости!
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