Астрономическое путешествие в Архыз

Поездка в лучшее место для наблюдения за звёздами

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О гиде
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Ответы на вопросы
Вы проведёте целый день в горах Кавказа, отдохнёте среди красивой природы, а под руководством астрономов начнёте понимать «расписание движений» небесных тел. Будем наблюдать красоту Вселенной во всех её проявлениях! Днём – увлекательное путешествие по горам Кавказа, вечером – изучение звёздного неба.
Астрономическое путешествие в Архыз
Астрономическое путешествие в Архыз
Астрономическое путешествие в Архыз
Астрономическое путешествие в Архыз
Астрономическое путешествие в Архыз
Астрономическое путешествие в Архыз
Астрономическое путешествие в Архыз
Астрономическое путешествие в Архыз
Ближайшие даты:
3
окт
4
окт
5
окт
6
окт
7
окт
8
окт
9
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время поездки по старой Военно-Сухумской дороге гид поделится рассказами о событиях, связанных с Шёлковым путём и караванами.
Остановка на смотровой площадке перевала Гум-баши позволит насладиться потрясающим видом на Эльбрус и западный Кавказ.
Затем вы спуститесь в долину реки Кубань, самой большой реки Северного Кавказа, и посетите мемориальный комплекс, посвященный героям кавказских перевалов времён Великой Отечественной войны.
В долине реки Зеленчук осмотрите знаменитое Аланское городище, древние храмы и наскальное изображение Христа «Спас нерукотворный», которое овеяно множеством легенд.
Главным событием дня станет посещение обсерватории с крупнейшим телескопом Евразии, где вы примете участие в увлекательной экскурсии от сотрудников астрофизической обсерватории РАН.

Организационные детали

В цену тура не включено:

  • питание на маршруте.
  • входные билеты (150 руб. /чел. — Аланское городище, 500 руб. /чел. — экскурсия в обсерватории).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Горы
Природа и пейзажи
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