Голубое озеро в Кабардино-Балкарии - уникальное явление природы и одно из самых интересных мест на Земле!

Это четвертое в мире озеро по глубине состоит из прозрачной чистейшей воды, которое практически не меняет свою температуру (9,30 градуса по Цельсию) в течение года! До сих пор остается загадкой, откуда это озеро берет свои истоки, ведь зримые источники пополнения водными ресурсами у него отсутствуют, - ни реки, ни ручейки в это озеро не впадают, а вот отдает оно до 70 миллионов литров воды в сутки.

Здесь вы сможете насладиться не только красотой самого озера, но и окружающего пейзажа - Главного Кавказского хребта, а в хорошую погоду здесь видна панорама от самого Эльбруса до Казбека.

Следом за Голубым озером расположено ущелье, где мы с вами проедем на высоте около 200 метров над рекой, наблюдая удивительный пейзаж из 500-600 метровых скал!

И если в самом озере вода бодрящая круглый год, природный баланс восстанавливает Аушигерский термальный источник, который мы посетим в продолжении путешествия. С температурой около 50 градусов Цельсия целебные терминальные воды выведены буровыми установками на поверхность.

Обязательно захватите с собой купальные принадлежности, для того, чтобы ощутить на себе целебные воды кавказских источников!