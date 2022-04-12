Голубое озеро и купание в Аушигере

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

При себе необходимо иметь паспорт, теплые вещи и купальные принадлежности.
Голубое озеро и купание в Аушигере
Голубое озеро и купание в Аушигере
Голубое озеро и купание в Аушигере

Что вас ожидает 🤩

  • Голубое озеро
  • Аушигер
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Голубое озеро в Кабардино-Балкарии - уникальное явление природы и одно из самых интересных мест на Земле!

Это четвертое в мире озеро по глубине состоит из прозрачной чистейшей воды, которое практически не меняет свою температуру (9,30 градуса по Цельсию) в течение года! До сих пор остается загадкой, откуда это озеро берет свои истоки, ведь зримые источники пополнения водными ресурсами у него отсутствуют, - ни реки, ни ручейки в это озеро не впадают, а вот отдает оно до 70 миллионов литров воды в сутки.

Здесь вы сможете насладиться не только красотой самого озера, но и окружающего пейзажа - Главного Кавказского хребта, а в хорошую погоду здесь видна панорама от самого Эльбруса до Казбека.

Следом за Голубым озером расположено ущелье, где мы с вами проедем на высоте около 200 метров над рекой, наблюдая удивительный пейзаж из 500-600 метровых скал!

И если в самом озере вода бодрящая круглый год, природный баланс восстанавливает Аушигерский термальный источник, который мы посетим в продолжении путешествия. С температурой около 50 градусов Цельсия целебные терминальные воды выведены буровыми установками на поверхность.

Обязательно захватите с собой купальные принадлежности, для того, чтобы ощутить на себе целебные воды кавказских источников!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Вход на территорию источников Аушигера - 200 рублей с чел
Когда и сколько длится
Когда: Четверг, Суббота в 13:20
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг, Суббота в 13:20

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