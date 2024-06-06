Экскурсии по Пятигорску на машине с гидом

Найдено 222 экскурсии в категории «На машине» в Пятигорске, цены от 2 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
197 отзывов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
Групповая
13 часов
259 отзывов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
319 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
36 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500 за человека
Старинный Пятигорск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
191 отзыв
Экскурсия по Старинному Пятигорску: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Пятигорска: от Цветника до озера Провал, пройдите по стопам великих литераторов и исторических личностей
Начало: Место дуэли М. Ю Лермонтова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
68506 165 за всё до 3 чел.
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров
Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы
Начало: Пятигорск
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
52504 200 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
38 отзывов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
71 отзыв
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
25 отзывов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
4 000 за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
31 отзыв
Популярное предложение
Урочище Джилы-су: путешествие к магии Северного Приэльбрусья из Пятигорска
Отправьтесь в уникальное путешествие к подножию Эльбруса, где вас ждут водопады, горные плато и легендарные источники
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
65 отзывов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Пятигорску с обедом в ресторане
Пятигорск - город с богатой историей и кавказским колоритом. Прогулка по знаковым местам и вкусный финал в ресторане. Узнайте больше о Лермонтове и Пятигорске
Начало: Парк Цветник
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
66806 012 за всё до 4 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
21 отзыв
Русская Исландия: плато Бермамыт из Пятигорска - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских гор, насладитесь величием Эльбруса и красотой закатов на плато Бермамыт. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Пятигорск
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30 и 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Приготовьтесь к незабываемому путешествию на плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки. Вдохновляющие виды, легенды и история ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
69 отзывов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
К Эльбрусу за исполнением желаний
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
102 отзыва
Экскурсия к Эльбрусу из Пятигорска: волшебство и природа Кавказа
Встречайте Эльбрус в полном великолепии: истории, традиции и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
15 000 за всё до 4 чел.
В ущельях спрятанный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Плато Бермамыт: джип-приключение с видами на Эльбрус из Пятигорска
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи
Начало: Где удобно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
80 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
133 отзыва
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск и курорты КМВ
Погрузитесь в культурное наследие и природную красоту Кавказа с экскурсией по 5 городам. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные открытия
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Эксклюзивный джип-тур Сокровища Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир древних тайн с джип-туром по Джилы-Су, где вас ждут горы, водопады и легенды
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джип-путешествие из Пятигорска к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 5 чел.
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
29 отзывов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990 за всё до 4 чел.
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
89 отзывов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000 за всё до 3 чел.
Из Пятигорска - в горную Ингушетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
22 отзыва
Из Пятигорска в Ингушетию: средневековые башни, Цей-Лоам и храм Тхаба-Ерды
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, посетив уникальные исторические места Ингушетии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От места жительства
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
Космические пейзажи плато Канжол
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Плато Канжол и его космические пейзажи: незабываемое приключение
Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску
Начало: Любой город Кавминвод
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1850016 650 за всё до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790 за человека
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни, древнее селение и качели в облаках
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
53505 083 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
225 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720 за человека
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия и Кармадонское ущелье на внедорожниках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Северная Осетия и Кармадонское ущелье: Путешествие на внедорожниках
Погрузитесь в историю и красоту Северной Осетии. Откройте для себя Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и уникальные высокогорные качели
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Манящий Эльбрус из Пятигорска
    5 июня были с сыном 16 лет на экскурсии, гид Сергей. Много путешествуем, есть с чем сравнить. Все очень понравилось. Организация четкая, гид прекрасный рассказчик, много узнали нового из истории Кавказа. Рекомендую всем посетить данную экскурсию!!!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
    читать дальше

    очень удачно: все успели посмотреть, причем не торопясь. Наш гид, Илья, все предусмотрел: и от дождя нас увез, и голодными не оставил,и фотографии шикарные сделал, а какие места для нас открыл…..🫶 Илья проявил себя как очень тактичный, внимательный, эрудированный человек, умеющий найти общий язык и с детьми, и со взрослыми. Вождение автомобиля просто великолепное!!!! Очень понравилась ферма альпак, наша малышка теперь мечтает завести себе альпаку или барашка))). Но самое впечатляющее это, конечно, природа! Такая красота невероятная…. слов не хватает описать…. Это нужно видеть!!!! Спасибо огромное нашему замечательному гиду и организатору за незабываемые эмоции!!!

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
    Гид Константин отличный рассказчик со звучным голосом, который было слышно даже на самой плохой дороге. Он много рассказывал про окружающие
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    нас горы, хребты и возвышенности, про их происхождение и состав пород. Отлично помнит десятки дат и высот. Сделал все от него зависящее, чтобы мы смогли увидеть безоблачный Эльбрус. Во время поездки мы посетили несколько обзорных площадок с прекрасными видами. Так же хочется отметить огромное количество сусликов которые смело подходили к нашей группе и кормились прямо с рук. Очень впечатлил водопад Каракая-Су, к которому мы спускались.

  • И
    Иван
    5 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Прекрасные локации, а вишенкой на торте - Язык Тролля. Виды там потрясающие. Это не передать ни словам, ни фотографиям. Это
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    надо видеть вживую. Алексей, наш гид, был профессионален и отлично справлялся и с заторами из баранов, и с развлечением нас, туристов. Рассказывал много интересных особенностей мест. Однозначно рекомендую и этот маршрут, и Алексея, тем, кто хочет провести незабываемый день, полный ярких впечатлений!

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
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    гид Елена рассказывала об окружающих нас видах и горах, отвечала на все вопросы, поддерживала тёплую атмосферу в группе. С погодой нам повезло, поэтому уже с перевала Гумбаши мы увидели и Эльбрус, и Кавказский хребет. Дорога до Домбая длинная, но есть несколько остановок на интересных локациях (гора-кольцо, сырные пещеры, озеро Кара-Кёль, Шаонинский храм). Сам Домбай и виды с канатки, конечно, просто захватывают дух! Всем очень советую подняться на самый верх, ощущения непередаваемые, оно того точно стоит! Спасибо гиду и всей команде за такую классную поездку:)

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира,
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида ТахираСпасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
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    является просто спасением. Кроме того в машине для каждого участнике была подготовлена бутилированная вода и конфетки в дорогу. Елена - опытный водитель, управляла машиной аккуратно и комфортно. Для такой, довольно длительной поездки все это очень важно. Основная цель поездки - канатная дорога очень впечатляющая. С высоты открываются потрясающие виды на соседние горные горы хребты. А высота, на которой вы пролетаете над верхушками деревьев, может пощекотать вам нервы. Так же посетили и другие интересные объекты, такие как кольцо в скале, сырную пещеру и древний храм. Наш гид Елена всю дорогу рассказывала о местных особенностях и достопримечательностях, поведала несколько легенд относящихся к тем или иным местам.

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
    Все отлично. Спасибо гиду Шамилю за потрясающие виды и интересные рассказы.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
    15 мая мы с друзьями, 4 человека были на экскурсии «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и другое. Приятно, что
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    за несколько дней до экскурсии, находясь в Пятигорске, удалось забронировать путешествие. Быстро и по существу организатор отвечала на вопросы, все устроило. Водитель Владимир, прекрасно ориентируется на маршруте и знает лучшие локации. Необыкновенные виды, лучшие фотографии! Нам повезло с разнообразной погодой предгорья, было и солнце и туман и даже немного снега и все это в течении дня. Отличная поездка, нам понравилась, рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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