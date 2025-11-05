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На джипе из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»

Полюбоваться бирюзовым озером, прокатиться по канатной дороге и оценить лучшие панорамы Эльбруса
Приглашаю в насыщенное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы увидите водопад, ущелья, каньоны и знаменитое Былымское озеро, которое местные называют Гижгит.

Рассмотрите с разных ракурсов заснеженный Эльбрус и продегустируете несколько видов минеральной воды.
5
111 отзывов
На джипе из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
На джипе из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
На джипе из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»

Описание экскурсии

Фантастические пейзажи: горы и озеро

Вы прикоснетесь к величественной кавказской природе. В программе экскурсии:

  • Озеро Былым — вы полюбуетесь ярко-бирюзовой водой озера со смотровой площадки, услышите историю его образования и узнаете, как оно выглядит в разные сезоны.
  • Поляна Азау — поднявшись на «эльбрусской канатке» до горы Баши на высоте 3780 метров, вы вдохновитесь панорамой седовласого великана. А я расскажу, почему балкарцы и карачаевцы называют Эльбрус Тейри-тау.
  • Гора Чегет — еще одна возможность насладиться Эльбрусом, но уже с другого ракурса. Я раскрою, какой художественный фильм снимали в этих местах.
  • Водопад Азау — мы оценим красавец-водопад высотой 30 метров и прогуляемся к живописному ущелью.
  • Поляна Нарзанов — вы увидите пять минеральных источников, рассредоточенных по поляне, и взбодритесь после покорения вершин лечебными нарзанами.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: канатная дорога Азау — 2000 руб. взрослые, 1150 руб. дети, канатная дорога Чегет — 1000 руб. взрослые, 800 руб. дети
  • Экскурсию можно начать и закончить в других локациях КМВ с доплатой: Ессентуки +1000 руб., Железноводск +1200 руб., Кисловодск +2000 руб., Минеральные Воды +2000 руб., аэропорт Минеральные Воды +2000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1150 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Олеся
Путешествовала с семьёй в сопровождении Кирилла по маршруту Эльбрус и озеро Былым, а также по городам минеральной группы. Очень понравились обе экскурсии. Кирилл увлеченно и интересно рассказывал об истории края,
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основных достопримечательностях, отвечал на всевозможные вопросы и шел на встречу пожеланиям и нашим предложениям по маршруту. Мы были в восторге и несмотря на то, что обе экскурсии были очень длительные по времени - они пролетели незаметно и с максимум впечатлений. Мы обязательно вернёмся и очень рекомендуем гида Кирилла! Спасибо за интересный и незабываемый отдых!

Путешествовала с семьёй в сопровождении Кирилла по маршруту Эльбрус и озеро Былым, а также по городам
Путешествовала с семьёй в сопровождении Кирилла по маршруту Эльбрус и озеро Былым, а также по городам
Путешествовала с семьёй в сопровождении Кирилла по маршруту Эльбрус и озеро Былым, а также по городам
Путешествовала с семьёй в сопровождении Кирилла по маршруту Эльбрус и озеро Былым, а также по городам
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Ирина
Гид супер!!! Советую всем, мы были с детьми всем очень понравилось. Маршрут и гид все историю рассказал. Очень познавательно и интересно.
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С
Все было четко, во время и интересно. Большое спасибо за внимательность и участие!
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Элеонора
Поездка в Приэльбрусье прошла очень интересно. Наш гид Кирилл очень эрудированный и увлеченный историей своего края. Он всю дорогу рассказывал о Кавказе, о взаимоотношениях народов, о значимых исторических личностях. Очень
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интересные исторические данные, которых нет в школьной программе. Кирилл активный и спортивный, внимательный и заботливый. Так как мы туристы с опытом, то в поездку взяли теплые вещи и дождевики и они очень пригодились. Погода менялась несколько раз за время подъема. На конечной точке Гарабаши было очень холодно и ветрено. Понравился открытый подъемник на Чегет. Попали под дождь, но бонусом спуска была двойная радуга! После обеда в местном кафе поехали на озеро Былым необычайно голубого цвета. Кирилл рассказал историю этого озера. Рекомендуем брать с собой теплые вещи, дождевики и головные уборы.

Поездка в Приэльбрусье прошла очень интересно. Наш гид Кирилл очень эрудированный и увлеченный историей своего края.
Поездка в Приэльбрусье прошла очень интересно. Наш гид Кирилл очень эрудированный и увлеченный историей своего края.
Поездка в Приэльбрусье прошла очень интересно. Наш гид Кирилл очень эрудированный и увлеченный историей своего края.
Поездка в Приэльбрусье прошла очень интересно. Наш гид Кирилл очень эрудированный и увлеченный историей своего края.
Поездка в Приэльбрусье прошла очень интересно. Наш гид Кирилл очень эрудированный и увлеченный историей своего края.
Поездка в Приэльбрусье прошла очень интересно. Наш гид Кирилл очень эрудированный и увлеченный историей своего края.
Поездка в Приэльбрусье прошла очень интересно. Наш гид Кирилл очень эрудированный и увлеченный историей своего края.
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Анна
Мы в восторге! Ездили компанией из 4-х человек, все остались под впечатлением. Кирилл устроил нам незабываемый день, показал и рассказал обо всем,что было у нас на пути. Озеро Гижгит теперь
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наша новая любовь ❤️это невероятная красота,которую не покажут вам на экскурсии с большим автобусом. Отдельно хочу отметить,что он посоветовал нам сразу поехать на Эльбрус, чтобы не стоять в огромных очередях, за это спасибо,потому что спускаясь вниз мы увидели очередь в 3 ряда на подъем, а мы проскочили за 2 минуты. Невероятно красивые горы и природа в целом, интересный рассказ и приятное общение, оставили самые лучшие впечатления. 🔥🔥🔥

Мы в восторге! Ездили компанией из 4-х человек, все остались под впечатлением. Кирилл устроил нам незабываемый
Мы в восторге! Ездили компанией из 4-х человек, все остались под впечатлением. Кирилл устроил нам незабываемый
Мы в восторге! Ездили компанией из 4-х человек, все остались под впечатлением. Кирилл устроил нам незабываемый
Мы в восторге! Ездили компанией из 4-х человек, все остались под впечатлением. Кирилл устроил нам незабываемый
Мы в восторге! Ездили компанией из 4-х человек, все остались под впечатлением. Кирилл устроил нам незабываемый
Мы в восторге! Ездили компанией из 4-х человек, все остались под впечатлением. Кирилл устроил нам незабываемый
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М
Эта экскурсия стала одним из самых ярких событий во время отпуска в Пятигорске. Кирилл показал по-настоящему волшебные места Кабардино-Балкарии: водопад Азау, источники Нарзан, озеро Былым, местечко, где снимали 12 стульев
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и, конечно же, величественный Эльбрус. Огромный плюс, что все места кроме Эльбруса были немноголюдными, что позволило ещё больше насладиться красотой этих мест.
Вся экскурсия сопровождалась интересными рассказами про историю, связанную с этими местами, а ещё Кирилл отлично поднимал настроение шутками)
Наш гид сделал самые лучшие фотографии, уловил в кадре даже радугу. А в какие вкуснейшие места мы заезжали покушать!
Особенно запомнился подъем над озером Былым, мы как будто прокатились по горке в парке аттракционов. Кирилл включил зажигательную музыку и с ветерком по узкой горной дороге довез нас до смотровой площадки, откуда открылся незабываемый вид на озеро. Мы были во второй половине дня, пошёл дождь, мы немного переживали, что будет не так красиво, но получилось просто потрясающе в закатных лучах после дождя, с радугой! Внимание, спойлер: фотографии прилагаются)
Большое преимущество индивидуальной экскурсии, что вас никто не торопит, вы ни от кого не зависите, вы фотографируетесь и наслаждаетесь видами столько, сколько надо именно вам.
В общем, Кирилл провёл экскурсию чудесно, мы были на одной волне и впечатлений масса! Больше спасибо, такими впечатлениями хочется делиться ещё очень долго и показывать те самые потрясающие фотографии, вспоминать вкус того самого хычина… Леся, Лиза и Маша ♥️

Эта экскурсия стала одним из самых ярких событий во время отпуска в Пятигорске. Кирилл показал по-настоящему
Эта экскурсия стала одним из самых ярких событий во время отпуска в Пятигорске. Кирилл показал по-настоящему
Эта экскурсия стала одним из самых ярких событий во время отпуска в Пятигорске. Кирилл показал по-настоящему
Эта экскурсия стала одним из самых ярких событий во время отпуска в Пятигорске. Кирилл показал по-настоящему
Эта экскурсия стала одним из самых ярких событий во время отпуска в Пятигорске. Кирилл показал по-настоящему
Эта экскурсия стала одним из самых ярких событий во время отпуска в Пятигорске. Кирилл показал по-настоящему
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