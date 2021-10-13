Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»

Полюбоваться бирюзовым озером, прокатиться по канатной дороге и оценить лучшие панорамы Эльбруса

5
7 отзывов
Приглашаю в насыщенное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы увидите водопад, ущелья, каньоны и знаменитое Былымское озеро, которое местные называют Гижгит.

Рассмотрите с разных ракурсов заснеженный Эльбрус и продегустируете несколько видов минеральной воды.
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»

Что вас ожидает

Фантастические пейзажи: горы и озеро

Вы прикоснетесь к величественной кавказской природе. В программе экскурсии:

  • Озеро Былым — вы полюбуетесь ярко-бирюзовой водой озера со смотровой площадки, услышите историю его образования и узнаете, как оно выглядит в разные сезоны.
  • Поляна Азау — поднявшись на «эльбрусской канатке» до горы Баши на высоте 3780 метров, вы вдохновитесь панорамой седовласого великана. А я расскажу, почему балкарцы и карачаевцы называют Эльбрус Тейри-тау.
  • Гора Чегет — еще одна возможность насладиться Эльбрусом, но уже с другого ракурса. Я раскрою, какой художественный фильм снимали в этих местах.
  • Водопад Азау — мы оценим красавец-водопад высотой 30 метров и прогуляемся к живописному ущелью.
  • Поляна Нарзанов — вы увидите пять минеральных источников, рассредоточенных по поляне, и взбодритесь после покорения вершин лечебными нарзанами.

Организационные детали

Дополнительные расходы: канатная дорога Азау — 1500 р. взрослые, 1000 р. дети, канатная дорога Чегет — 1000 р. взрослые, 800 р. дети.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Кирилл
Кирилл
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл, я веселый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперек. С радостью покажу вам наш удивительный край и расскажу о нем нескучные факты.
Задать вопрос

7 реальных отзывов от туристов

Е
13 окт 2021
Наше путешествие было захватывающе интересным - как в кино.
С удовольствием всем порекомендую нашего гида-проводника Кирилла. Это чрезвычайно надежный, умный, внимательный, тактичный человек. Нам всё очень понравилось.
Если удастся приехать в КМВ снова (а очень бы хотелось) - поедем в новые путешествия только с Кириллом!
Екатерина
29 сен 2021
Прекрасный инструктор, относился всю поездку с большим вниманием. были учтены все дополнительные пожелания))
Огромное спасибо за выходные!
В
24 сен 2021
По стечению некоторых обстоятельств, моим гидом на Эльбрус был Алексей. Экскурсия очень понравилась, она была очень познавательная и интересная.
Благодаря доброжелательному отношению Алексея я чувствовала себя комфортно и спокойно, (а это очень важно когда путешествуешь одна)
В общем, от гор я в восторге и буду приезжать снова и снова. Благодарю 🙏
К
29 авг 2021
Были на экскурсии в конце августа, повезло с погодой - несмотря на облачность, Эльбрус показал свои вершины. Кирилл хороший гид и водитель, рассказал нам о культуре, истории, провел попробовать Нарзана из источников, показал потрясающее по красоте озеро Былым. За музыкальное сопровождение отдельное спасибо)
С
24 авг 2021
Джип-тур из Пятигорска оказался отличным! Поездка в горы всегда - сюрприз от погоды, и в этот раз
без исключений. Но нашему гиду никакие ливни и туманы не помеха, поэтому на память нам остаются чудесные виды горных вершин, великолепных зеленых склонов и водопадов, вкус минеральной воды из источников, горный воздух. Спасибо Кириллу за профессионализм и чувство юмора!
Н
8 авг 2021
Огромное спасибо гиду, приятная компания, Кирилл знает своё дело, рекомендую не пожалеете.
В
11 июля 2021
Экскурсия была насыщенной. Природные виды Кабардино-Балкарии оставляют неизгладимое впечатление. При подъеме на Эльбрус используйте теплые вещи, там лежит снег. Зрелище завораживающее. Гид прекрасно знает маршрут местности, отвечает на все интересующие вопросы. Автомобиль комфортный. Получили массу положительных впечатлений.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

🎩Индивидуальные🛣Джиппинг🚗На машине🧒Для детейГоры🏡Выездные#Эльбрус🗽Достопримечательности#Кавказ#Джипы

Еще несколько похожих предложений в Пятигорске

Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Индивидуальная экскурсия
12ч
9 000
за 1-4 чел.
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Приглашаю в интересное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы посетите водопад, ущелья,...
Ежедневно с 7:00 до 19:00
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
10 000
за 1-4 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
12 000
за 1-4 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Джип-тур на Джилы-Су (Северное Приэльбрусье)
5
6
13ч
3 000
за 1 чел.
Джип-тур на Джилы-Су (Северное Приэльбрусье)
Что может быть лучше гор
Ежедневно с 06:30
Плато Бермамыт - лучшие виды на Эльбрус. Индивидуальный тур
Индивидуальный тур
5
2
10ч
18 000
за 1-8 чел.
Плато Бермамыт - лучшие виды на Эльбрус. Индивидуальный тур
В этой поездке вы увидите Эльбрус во всей красе с плато Бермамыт, которое, по мощности оставляемого...
Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
10ч
11 500
за 1-4 чел.
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Прочувствовать красоту Кабардино-Балкарии и услышать ее предания
Плато Канжол - лучшая смотровая площадка на Эльбрус
Индивидуальная экскурсия
14 000
за 1-4 чел.
Плато Канжол - лучшая смотровая площадка на Эльбрус
Вы посетите плато Канжол, высота которого 2950м, откуда открывается дивный вид на Эльбрус
Среда, суббота в 09:00
Эльбрус и озеро Гижгит за один день
4
2
12ч
3 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Эльбрус и озеро Гижгит за один день
Предлагаем вам отправиться к подножию горы Эльбрус, в край вечных снегов и ледников среди отвесных...
в 7:00
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
10ч
9 500
за 1-6 чел.
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Индивидуальная экскурсия
4.9
53
10ч
8 500
за 1-6 чел.
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Индивидуальная экскурсия
5
1
12 000
за 1-5 чел.
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
К Эльбрусу за исполнением желаний!
Индивидуальная экскурсия
4.9
38
12ч
12 000
за 1-4 чел.
К Эльбрусу за исполнением желаний!
Покорить великана, полюбоваться красотой озер и ущелий, узнать о жизни региона

Кирилл проводит ещё 1 экскурсию

3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
Индивидуальная экскурсия
5
4
12ч
13 990
за 1-4 чел.
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
Исследовать заповедные места Северного Кавказа, посетить «город мертвых» и узнать о местной жизни
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
🇷🇺