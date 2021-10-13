Вы прикоснетесь к величественной кавказской природе. В программе экскурсии:
Озеро Былым — вы полюбуетесь ярко-бирюзовой водой озера со смотровой площадки, услышите историю его образования и узнаете, как оно выглядит в разные сезоны.
Поляна Азау — поднявшись на «эльбрусской канатке» до горы Баши на высоте 3780 метров, вы вдохновитесь панорамой седовласого великана. А я расскажу, почему балкарцы и карачаевцы называют Эльбрус Тейри-тау.
Гора Чегет — еще одна возможность насладиться Эльбрусом, но уже с другого ракурса. Я раскрою, какой художественный фильм снимали в этих местах.
Водопад Азау — мы оценим красавец-водопад высотой 30 метров и прогуляемся к живописному ущелью.
Поляна Нарзанов — вы увидите пять минеральных источников, рассредоточенных по поляне, и взбодритесь после покорения вершин лечебными нарзанами.
Организационные детали
Дополнительные расходы: канатная дорога Азау — 1500 р. взрослые, 1000 р. дети, канатная дорога Чегет — 1000 р. взрослые, 800 р. дети.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл, я веселый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперек. С радостью покажу вам наш удивительный край и расскажу о нем нескучные факты.
Наше путешествие было захватывающе интересным - как в кино. С удовольствием всем порекомендую нашего гида-проводника Кирилла. Это чрезвычайно надежный, умный, внимательный, тактичный человек. Нам всё очень понравилось. Если удастся приехать в КМВ снова (а очень бы хотелось) - поедем в новые путешествия только с Кириллом!
Екатерина
29 сен 2021
Прекрасный инструктор, относился всю поездку с большим вниманием. были учтены все дополнительные пожелания)) Огромное спасибо за выходные!
В
Валентина
24 сен 2021
По стечению некоторых обстоятельств, моим гидом на Эльбрус был Алексей. Экскурсия очень понравилась, она была очень познавательная и интересная. Благодаря доброжелательному отношению Алексея я чувствовала себя комфортно и спокойно, (а это очень важно когда путешествуешь одна) В общем, от гор я в восторге и буду приезжать снова и снова. Благодарю 🙏
К
Ксения
29 авг 2021
Были на экскурсии в конце августа, повезло с погодой - несмотря на облачность, Эльбрус показал свои вершины. Кирилл хороший гид и водитель, рассказал нам о культуре, истории, провел попробовать Нарзана из источников, показал потрясающее по красоте озеро Былым. За музыкальное сопровождение отдельное спасибо)
С
Светлана
24 авг 2021
Джип-тур из Пятигорска оказался отличным! Поездка в горы всегда - сюрприз от погоды, и в этот раз без исключений. Но нашему гиду никакие ливни и туманы не помеха, поэтому на память нам остаются чудесные виды горных вершин, великолепных зеленых склонов и водопадов, вкус минеральной воды из источников, горный воздух. Спасибо Кириллу за профессионализм и чувство юмора!
Н
Наталья
8 авг 2021
Огромное спасибо гиду, приятная компания, Кирилл знает своё дело, рекомендую не пожалеете.
В
Варвара
11 июля 2021
Экскурсия была насыщенной. Природные виды Кабардино-Балкарии оставляют неизгладимое впечатление. При подъеме на Эльбрус используйте теплые вещи, там лежит снег. Зрелище завораживающее. Гид прекрасно знает маршрут местности, отвечает на все интересующие вопросы. Автомобиль комфортный. Получили массу положительных впечатлений.
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