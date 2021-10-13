По стечению некоторых обстоятельств, моим гидом на Эльбрус был Алексей. Экскурсия очень понравилась, она была очень познавательная и интересная.

Благодаря доброжелательному отношению Алексея я чувствовала себя комфортно и спокойно, (а это очень важно когда путешествуешь одна)

В общем, от гор я в восторге и буду приезжать снова и снова. Благодарю 🙏