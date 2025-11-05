читать дальше уменьшить

и, конечно же, величественный Эльбрус. Огромный плюс, что все места кроме Эльбруса были немноголюдными, что позволило ещё больше насладиться красотой этих мест.

Вся экскурсия сопровождалась интересными рассказами про историю, связанную с этими местами, а ещё Кирилл отлично поднимал настроение шутками)

Наш гид сделал самые лучшие фотографии, уловил в кадре даже радугу. А в какие вкуснейшие места мы заезжали покушать!

Особенно запомнился подъем над озером Былым, мы как будто прокатились по горке в парке аттракционов. Кирилл включил зажигательную музыку и с ветерком по узкой горной дороге довез нас до смотровой площадки, откуда открылся незабываемый вид на озеро. Мы были во второй половине дня, пошёл дождь, мы немного переживали, что будет не так красиво, но получилось просто потрясающе в закатных лучах после дождя, с радугой! Внимание, спойлер: фотографии прилагаются)

Большое преимущество индивидуальной экскурсии, что вас никто не торопит, вы ни от кого не зависите, вы фотографируетесь и наслаждаетесь видами столько, сколько надо именно вам.

В общем, Кирилл провёл экскурсию чудесно, мы были на одной волне и впечатлений масса! Больше спасибо, такими впечатлениями хочется делиться ещё очень долго и показывать те самые потрясающие фотографии, вспоминать вкус того самого хычина… Леся, Лиза и Маша ♥️