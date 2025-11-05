Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Наша экскурсия в гости к седому Эльбрусу будет интересна всем! Мы проедем через живописное Баксанское ущелье, увидим бирюзовую жемчужину — озеро Гижгит и достигнем высокогорного поселка Азау. Поднимемся по канатной дороге на склон Эльбруса, чтобы насладиться панорамами.



Описание экскурсии Первое и главное, что нужно увидеть на Кавказе — Седой и Величественный Эльбрус! В нашей экскурсии собраны самые сказочные горные пейзажи, которые мы посетим по дороге. Такие как: озеро Гижгит - бирюзовая жемчужина Приэльбрусья, дорога к нему идет через Баксанское ущелье, так же Ущелье реки Адыр-Су, одно из самых красивых и эффективных мест и конечно заедем на Поляну Нарзанов, где прямо из под земли, бьют минеральные источники. Подробнее о местах где мы побываем и что посмотрим: 1. Баксанское ущелье Будем ехать по высокогорной асфальтированной дороге, которая ведет к Эльбрусу (2500м над уровнем моря) пейзажи вокруг впечатляют, скалы будут нависать вокруг, добавлять видов будет крупнейшая горная река - Баксан. 2. Озеро Гижгит Недалеко от поселка Былым, среди скалистых гор и зеленых холмов, спрятано от чужих глаз необыкновенно красивое озеро Гижгит с бирюзовой водой, это озеро нужно обязательно увидеть воочию и конечно сделать потрясающие фото! 3. Поселок Азау Туристический поселок Азау- это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Именно здесь заканчивается асфальтированная дорога и упирается прямо в Эльбрус. 4. Подъем на канатной дороге и Обед На канатной дороге поднимаемся на Эльбрус до станции Гара-Баши с высотой 3780. Там мы наслаждаемся горными заснеженными пейзажами и пробуем изумительную местную кухню. 5. Поляна Нарзанов На обратном пути мы заедем на Поляну Нарзанов. Это необычное место, где прямо из под земли бьют минеральные источники. Вода в них содержит много полезных элементов, в том числе и соединения железа, которые придают ей и окружающему ландшафту необычный, прямо какой-то марсианский, оранжевый оттенок. Важная информация: После оформления заказа гид с вами свяжется, чтобы заранее уточнить ваш адрес пребывания. Выбирайте удобную одежду по погоде, теплее обычного — в горах может быть прохладно. Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей. Дорога по маршруту экскурсии безопасна.

Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте Что не входит в цену Канатная дорога (по желанию):/n взрослый - 2700 руб. /чел., /n детский (6-13 лет включительно) - 1350 - 1500 руб. /чел. (в зависимости от сезона)

Питание: средний чек - 500-700 руб. (по желанию) Место начала и завершения? Ваш адрес Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Важная информация

Выбирайте удобную одежду по погоде, теплее обычного - в горах может быть прохладно

Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей

Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.