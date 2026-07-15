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День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Пятигорска в мини-группе

Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Приглашаем отправиться в гости к самому Эльбрусу, горе богов и «седовласому князю» Кавказа. Вы подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам и головокружительным ощущениям. Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов.
4.9
30 отзывов
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Пятигорска в мини-группе
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Пятигорска в мини-группе
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Пятигорска в мини-группе

Описание экскурсии

  • Дорога к великану. Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края.
  • Подъём к облакам. По канатной дороге вы доедете до станции «Мир» (3500 м) и лагеря альпинистов (3900 м). Почувствуете пьянящий воздух гор, окинете взглядом приэльбрусские красоты и, конечно, полюбуетесь главным исполином.
  • Озеро Гижгит. Перевели дух — и едем дальше. Впереди у нас таинственное озеро и новая порция впечатляющих пейзажей. Что за загадки хранит Гижгит? Об этом — при встрече.
  • Поляна нарзанов. Около посёлка Терскол, на территории заповедника, вы посетите место, богатое мощными родниками и раскроете секрет марсианских ландшафтов.
  • Ущелье Адыр-Су. Ещё одно красивейшее место Приэльбрусья, которое в переводе с балкарского означает «Дикая вода». На территории ущелья первозданная природа, случайных посетителей и туристов мало — вы сможете вдоволь насладиться прогулкой по живописному месту.

В программе предусмотрено время на обед. В кафе на поляне Азау либо на поляне Нарзанов вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой можно взять перекус и воду.

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией
  • Поездка проходит на комфортных внедорожниках и минивенах. Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно. Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды
  • Подъём по канатной дороге оплачивается дополнительно — 3200 ₽ с чел.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 26 000 ₽ за 1-6 человек
  • Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
  • Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
  • В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям

Важно: со 1 по 20 сентября новая канатная дорога будет закрыта на работы. В это время будет доступен подъём на кресельной канатной дороге на Чегете.

ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7410 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Невероятное случилось путешествие к Эльбрусу с гидом и водителем Камилем. Гоуппа небольшая, отличный внедорожник, безопасная езда по специфическим ландшафтам, много интересных историй и полезной информации. Пока ждали, что распогодится Эльбрус,
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посетили другие локации, покушали в уютном кафе с домашней кухней. Виды на локациях сногсшибательные! ну а Эльбрус - это отдельная сказка. Благодаря наставлениям, рекомендациям и советам Камиля, мы были готовы к восхождению (по канатке, канэш😃), адаптация проходила постепенно, и мы легко справились, получили миллион самых незабываемых впечатлений, и вполне «адекватными»🤭, практически нетронутыми горняшкой, спустились вниз, где нас ждал гид, и продолжили наше путешествие и получили неожиданно дополнительно эмоции: радость, восхищение, насмеялись от души. Поэтому всем настоятельно!!! рекомендую ехать в минитрип с этими ребятками

Невероятное случилось путешествие к Эльбрусу с гидом и водителем Камилем. Гоуппа небольшая, отличный внедорожник, безопасная езда
Невероятное случилось путешествие к Эльбрусу с гидом и водителем Камилем. Гоуппа небольшая, отличный внедорожник, безопасная езда
Невероятное случилось путешествие к Эльбрусу с гидом и водителем Камилем. Гоуппа небольшая, отличный внедорожник, безопасная езда
Невероятное случилось путешествие к Эльбрусу с гидом и водителем Камилем. Гоуппа небольшая, отличный внедорожник, безопасная езда
Невероятное случилось путешествие к Эльбрусу с гидом и водителем Камилем. Гоуппа небольшая, отличный внедорожник, безопасная езда
Невероятное случилось путешествие к Эльбрусу с гидом и водителем Камилем. Гоуппа небольшая, отличный внедорожник, безопасная езда
Невероятное случилось путешествие к Эльбрусу с гидом и водителем Камилем. Гоуппа небольшая, отличный внедорожник, безопасная езда
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Анастасия
Экскурсия на Эльбрус. Не смотря на то, что экскурсия ранняя и длительная, осталось приятное впечатление: Владислав в живой манере, с юмором рассказал много интересного об истории края, обычаях, современные взгляды края. Большое спасибо.
Экскурсия на Эльбрус. Не смотря на то, что экскурсия ранняя и длительная, осталось приятное впечатление: Владислав
Экскурсия на Эльбрус. Не смотря на то, что экскурсия ранняя и длительная, осталось приятное впечатление: Владислав
Экскурсия на Эльбрус. Не смотря на то, что экскурсия ранняя и длительная, осталось приятное впечатление: Владислав
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Я
Огромная благодарность водителю-гиду Камилю. Знания, подача информации, маршрут, автомобиль наконец) - всё безупречно!! Нам просто повезло! Благодарю! Природа и места-невероятной красоты!
Огромная благодарность водителю-гиду Камилю. Знания, подача информации, маршрут, автомобиль наконец) - всё безупречно!! Нам просто повезло!
Огромная благодарность водителю-гиду Камилю. Знания, подача информации, маршрут, автомобиль наконец) - всё безупречно!! Нам просто повезло!
Огромная благодарность водителю-гиду Камилю. Знания, подача информации, маршрут, автомобиль наконец) - всё безупречно!! Нам просто повезло!
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Юлия
Отличная организация, Ахамат всю дорогу рассказывал интересные истории и об истории края, отвечал на любые вопросы.
Очень приятный и контактный молодой человек.
Удобна такая экскурсия в мини-группе и компания попалась отличная (нас
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было 5 +гид).
Эльбрус прекрасен.
С погодой очень повезло-вершины показали себя во всей красе.
Была на Эльбрусе в далеком 2007 году и увидела что все сильно изменилось, кроме гор.
Технологии шагнули вперед и сейчас бывший открытый подъемник на 3800 переделали по европейским стандартам,теперь везде закрытые кабинки.
С ностальгией вспоминаю, на 2 подъем раньше были красные вагончики стоя,на 3-й открытое сиденье над горами.
Самый адреналиновый был подъем на 3800-подъезжает сиденье, ты укладываешь попу, охранник тебя крепит и ты мчишь над горами.
Можно было поорать от страха. Это был кайф!!!
Сейчас ностальгия и гордость как будто это был марш-бросок с преодолением препятствий.
Рада что застала то время!
Но сейчас турист хочет максимум комфорта.
Поэтому сейчас все по-европейски,тепло и сильно безопасно.
Озон на 3800 м 100% обеспечен.
Вобщем было приятно освежить воспоминания!!!
Рекомендую к посещению.

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Е
экскурсия очень понравилась. Очень красиво и гид Рома прекрасно и интересно рассказывает про местность и традиции
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С
Спасибо большое организаторам за прекрасную экскурсию!! Отдельно хочется поблагодарить Владислава - нашего гида!!"Море "информации + позитив + чувство юмора "сделали" этот день!!!
Спасибо большое организаторам за прекрасную экскурсию!! Отдельно хочется поблагодарить Владислава - нашего гида!!"Море "информации + позитив
Спасибо большое организаторам за прекрасную экскурсию!! Отдельно хочется поблагодарить Владислава - нашего гида!!"Море "информации + позитив
Спасибо большое организаторам за прекрасную экскурсию!! Отдельно хочется поблагодарить Владислава - нашего гида!!"Море "информации + позитив
Спасибо большое организаторам за прекрасную экскурсию!! Отдельно хочется поблагодарить Владислава - нашего гида!!"Море "информации + позитив
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