Кавказские Минеральные Воды - история и современность

Регион Кавказских Минеральных Вод — один из самых знаменитых курортов России.

И если у вас не так много свободного времени для посещения каждого города отдельно, тогда эта экскурсия точно для вас! В этой поездке мы погрузимся в удивительный мир Кавказских Минеральных Вод и за один день посетим все четыре курортных города — Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск.
4.5
4 отзыва
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Что вас ожидает:

  • Кисловодск:
  • Бульвар Курортный
  • Поющий фонтан
  • Колоннада
  • Лермонтовская площадка
  • Нарзанная галерея
  • Главные нарзанные ванны
  • Кисловодская Крепость
  • Свято-Никольский собор
  • Ессентуки:
  • Курортный парк
  • Музыкальная беседка «Рококо»
  • Цандеровский институт механотерапии
  • Питьевые галереи источников № 4 и № 17
  • Театральная площадь и поющий фонтан
  • Грязелечебница имени Н.А. Семашко
  • Пятигорск:
  • Парк «Цветник» и Лермонтовская галерея
  • Кофейня Гукасова и памятник Кисе Воробьянинову
  • Грот Дианы
  • Грот Лермонтова
  • Озеро «Провал» и памятник Остапу Бендеру
  • Скульптура «Орел»
  • Китайская беседка
  • Беседка «Эолова арфа»
  • Железноводск:
  • Каскадная лестница
  • Питьевая галерея «Смирновский источник»
  • Питьевая галерея «Славяновский источник»
  • Пушкинская галерея
  • Дворец Эмира Бухарского
  • Яйцо желаний «или солнечные часы» Знаки зодиака
  • Курортное озеро и Остров Гулливеров

Описание экскурсии

По городам уникального курорта Экскурсия позволит вам полностью прочувствовать дух нашего курортного региона и проникнуться его историей. Вы познакомитесь с местной культурой и архитектурой, а также насладитесь уникальными природными богатствами, которые сделали КМВ одним из самых популярных курортов в России. Независимо от того, являетесь ли вы туристом или жителем края, это мини путешествие приоткроет перед вами множество интересных аспектов Кавказских Минеральных Вод, оставив незабываемые впечатления о нашем уникальном регионе. Нас ожидают:
  • Кисловодск. Город основан чуть более 200 лет назад, поэтому старый центр не очень большой. Однако в городе сохранились единственная на Ставрополье крепость 19 века, старые купеческие и дворянские особняки, а Курортный бульвар отлично передает атмосферу курортной столицы, где люди наслаждаются жизнью и никуда не торопятся. Главное же, что отличает Кисловодск от других городов на Кавказе — самый большой рукотворный парк в Европе, который находится в черте города!
  • Ессентуки. Это самый молодой город региона. Санатории и гостиницы в основном расположены вокруг Курортного парка и исторического центра. Здесь же находятся бюветы минеральной воды Ессентуки №4 и №17 — самой известной в стране. А неподалеку расположилось здания Грязелечебницы имени Семашко – самое необычное здание, возможно даже всего нашего региона. Четыре здания выполнены в стилистике древнеримских терм, а вход на территорию украшают скульптуры львов, которые придавливают лапой змею.
  • Пятигорск. Самый крупный город региона и столица Северо-кавказского федерального округа. Это также ещё и самый старый город КМВ, город, который видел множество исторических событий и великих людей, его основали в 1780 году. В Пятигорске отлично сохранился исторический центр, описанный Лермонтовым в «Герое нашего времени». Мы обязательно прогуляемся по великолепному парку «Цветник», насладимся видом города с беседки Эолова Арфа и увидим знаменитое подземное озеро Провал.
Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею. Когда-то она навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников и прогуляемся по Каскадной лестнице – самой длинной на юге России. В поездке с собой обязательно надо иметь:.
Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею. Когда-то она навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников и прогуляемся по Каскадной лестнице – самой длинной на юге России. В поездке с собой обязательно надо иметь:.
• Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею. Когда-то она навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников и прогуляемся по Каскадной лестнице – самой длинной на юге России. В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • оригиналы документов — Российский паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
  • наличные деньги;
  • удобную спортивную обувь и одежду;
  • крем от загара и солнцезащитные очки.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кисловодск:
  • Бульвар Курортный
  • Поющий фонтан
  • Колоннада
  • Лермонтовская площадка
  • Нарзанная галерея
  • Главные нарзанные ванны
  • Кисловодская Крепость
  • Свято-Никольский собор
  • Ессентуки:
  • Курортный парк
  • Музыкальная беседка «Рококо»
  • Цандеровский институт механотерапии
  • Питьевые галереи источников № 4 и № 17
  • Театральная площадь и поющий фонтан
  • Грязелечебница имени Н.А. Семашко
  • Пятигорск:
  • Парк «Цветник» и Лермонтовская галерея
  • Кофейня Гукасова и памятник Кисе Воробьянинову
  • Грот Дианы
  • Грот Лермонтова
  • Озеро «Провал» и памятник Остапу Бендеру
  • Скульптура «Орел»
  • Китайская беседка
  • Беседка «Эолова арфа»
  • Железноводск:
  • Каскадная лестница
  • Питьевая галерея «Смирновский источник»
  • Питьевая галерея «Славяновский источник»
  • Пушкинская галерея
  • Дворец Эмира Бухарского
  • Яйцо желаний «или солнечные часы» Знаки зодиака
  • Курортное озеро и Остров Гулливеров
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер на автомобиле LADA GRANTA
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Экологические сборы
  • Питание (кафе)
  • Входные билеты в музеи, на выставки и экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
  • Наличные деньги
  • Удобную спортивную обувь и одежду
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
О
20 мая 2024
Нам очень повезло- нашем гидом был Олег! На хорошем автомобиле он показал нам все самые интересные достопримечательности каждого города, интересно рассказвая о каждой из них. Вместе с Олегом мы также
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отведали вкуссного пятигорского мороженого. После того, как прошлись по винтовой лестнице в Железноводске, Олег показал нам отличное место для обеда. В Кисловодске была замечательная прогулка по парку. Также мы пробовали на вкус различную лечебную минеральную воду, а затем пили кофе с пирожными из нашего детства. Экскурсия была динамичной, интересной, познавательной. Спасибо Олегу!

О
13 мая 2024
Ездили на экскурсию с Дмитрием. Сразу расспросил нас, где мы уже были и скорректировал список достопримечательностей в Пятигорске (оттуда началась экскурсия). В каждом городе посетили самые популярные локации. По времени
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Дмитрий нас не ограничивал, все успели рассмотреть, пофотографировать. В каждом городе дегустировали минеральную воду и даже побывали на рынке в г. Кисловодске, где купили гостинцы и подарки. День выдался активным и насыщенным. Спасибо Дмитрию.

П
13 мая 2024
Было похоже не на экскурсию, а скорее на путешествие по городам с водителем(показал основные достопримечательности, и объяснял куда идти самим (2/3 времени самостоятельные прогулки по городам). Удобно, что за один день объехали 4 города, но никакой информации или интересных фактов мы не узнали. приходилось включать бесплатный аудиогид с Изитрэвел)))
Ю
24 апр 2024
Огромное спасибо Дмитрию за гибкость и находчивость в изменении плана поездки по независящим от него причинам))) кроме того, хочу от всех участников поблагодарить его за интересную информацию, отличный диалог, прекрасный эмоциональный фон и умение настроиться на «волну» экскурсантов))) Благодаря Дмитрию, мы провели прекрасный день, получив массу прекрасных впечатлений!!! Спасибо!

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