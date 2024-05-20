Регион Кавказских Минеральных Вод — один из самых знаменитых курортов России.
И если у вас не так много свободного времени для посещения каждого города отдельно, тогда эта экскурсия точно для вас! В этой поездке мы погрузимся в удивительный мир Кавказских Минеральных Вод и за один день посетим все четыре курортных города — Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск.
И если у вас не так много свободного времени для посещения каждого города отдельно, тогда эта экскурсия точно для вас! В этой поездке мы погрузимся в удивительный мир Кавказских Минеральных Вод и за один день посетим все четыре курортных города — Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Что вас ожидает:
- Кисловодск:
- Бульвар Курортный
- Поющий фонтан
- Колоннада
- Лермонтовская площадка
- Нарзанная галерея
- Главные нарзанные ванны
- Кисловодская Крепость
- Свято-Никольский собор
- Ессентуки:
- Курортный парк
- Музыкальная беседка «Рококо»
- Цандеровский институт механотерапии
- Питьевые галереи источников № 4 и № 17
- Театральная площадь и поющий фонтан
- Грязелечебница имени Н.А. Семашко
- Пятигорск:
- Парк «Цветник» и Лермонтовская галерея
- Кофейня Гукасова и памятник Кисе Воробьянинову
- Грот Дианы
- Грот Лермонтова
- Озеро «Провал» и памятник Остапу Бендеру
- Скульптура «Орел»
- Китайская беседка
- Беседка «Эолова арфа»
- Железноводск:
- Каскадная лестница
- Питьевая галерея «Смирновский источник»
- Питьевая галерея «Славяновский источник»
- Пушкинская галерея
- Дворец Эмира Бухарского
- Яйцо желаний «или солнечные часы» Знаки зодиака
- Курортное озеро и Остров Гулливеров
Описание экскурсии
По городам уникального курорта Экскурсия позволит вам полностью прочувствовать дух нашего курортного региона и проникнуться его историей. Вы познакомитесь с местной культурой и архитектурой, а также насладитесь уникальными природными богатствами, которые сделали КМВ одним из самых популярных курортов в России. Независимо от того, являетесь ли вы туристом или жителем края, это мини путешествие приоткроет перед вами множество интересных аспектов Кавказских Минеральных Вод, оставив незабываемые впечатления о нашем уникальном регионе. Нас ожидают:
- Кисловодск. Город основан чуть более 200 лет назад, поэтому старый центр не очень большой. Однако в городе сохранились единственная на Ставрополье крепость 19 века, старые купеческие и дворянские особняки, а Курортный бульвар отлично передает атмосферу курортной столицы, где люди наслаждаются жизнью и никуда не торопятся. Главное же, что отличает Кисловодск от других городов на Кавказе — самый большой рукотворный парк в Европе, который находится в черте города!
- Ессентуки. Это самый молодой город региона. Санатории и гостиницы в основном расположены вокруг Курортного парка и исторического центра. Здесь же находятся бюветы минеральной воды Ессентуки №4 и №17 — самой известной в стране. А неподалеку расположилось здания Грязелечебницы имени Семашко – самое необычное здание, возможно даже всего нашего региона. Четыре здания выполнены в стилистике древнеримских терм, а вход на территорию украшают скульптуры львов, которые придавливают лапой змею.
- Пятигорск. Самый крупный город региона и столица Северо-кавказского федерального округа. Это также ещё и самый старый город КМВ, город, который видел множество исторических событий и великих людей, его основали в 1780 году. В Пятигорске отлично сохранился исторический центр, описанный Лермонтовым в «Герое нашего времени». Мы обязательно прогуляемся по великолепному парку «Цветник», насладимся видом города с беседки Эолова Арфа и увидим знаменитое подземное озеро Провал.
Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею. Когда-то она навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников и прогуляемся по Каскадной лестнице – самой длинной на юге России. В поездке с собой обязательно надо иметь:.
Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею. Когда-то она навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников и прогуляемся по Каскадной лестнице – самой длинной на юге России. В поездке с собой обязательно надо иметь:.
• Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею. Когда-то она навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников и прогуляемся по Каскадной лестнице – самой длинной на юге России. В поездке с собой обязательно надо иметь:
- оригиналы документов — Российский паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
- наличные деньги;
- удобную спортивную обувь и одежду;
- крем от загара и солнцезащитные очки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кисловодск:
- Бульвар Курортный
- Поющий фонтан
- Колоннада
- Лермонтовская площадка
- Нарзанная галерея
- Главные нарзанные ванны
- Кисловодская Крепость
- Свято-Никольский собор
- Ессентуки:
- Курортный парк
- Музыкальная беседка «Рококо»
- Цандеровский институт механотерапии
- Питьевые галереи источников № 4 и № 17
- Театральная площадь и поющий фонтан
- Грязелечебница имени Н.А. Семашко
- Пятигорск:
- Парк «Цветник» и Лермонтовская галерея
- Кофейня Гукасова и памятник Кисе Воробьянинову
- Грот Дианы
- Грот Лермонтова
- Озеро «Провал» и памятник Остапу Бендеру
- Скульптура «Орел»
- Китайская беседка
- Беседка «Эолова арфа»
- Железноводск:
- Каскадная лестница
- Питьевая галерея «Смирновский источник»
- Питьевая галерея «Славяновский источник»
- Пушкинская галерея
- Дворец Эмира Бухарского
- Яйцо желаний «или солнечные часы» Знаки зодиака
- Курортное озеро и Остров Гулливеров
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на автомобиле LADA GRANTA
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Экологические сборы
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи, на выставки и экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
20 мая 2024
Нам очень повезло- нашем гидом был Олег! На хорошем автомобиле он показал нам все самые интересные достопримечательности каждого города, интересно рассказвая о каждой из них. Вместе с Олегом мы также
О
Ольга
13 мая 2024
Ездили на экскурсию с Дмитрием. Сразу расспросил нас, где мы уже были и скорректировал список достопримечательностей в Пятигорске (оттуда началась экскурсия). В каждом городе посетили самые популярные локации. По времени
П
Полина
13 мая 2024
Было похоже не на экскурсию, а скорее на путешествие по городам с водителем(показал основные достопримечательности, и объяснял куда идти самим (2/3 времени самостоятельные прогулки по городам). Удобно, что за один день объехали 4 города, но никакой информации или интересных фактов мы не узнали. приходилось включать бесплатный аудиогид с Изитрэвел)))
Ю
Юлия
24 апр 2024
Огромное спасибо Дмитрию за гибкость и находчивость в изменении плана поездки по независящим от него причинам))) кроме того, хочу от всех участников поблагодарить его за интересную информацию, отличный диалог, прекрасный эмоциональный фон и умение настроиться на «волну» экскурсантов))) Благодаря Дмитрию, мы провели прекрасный день, получив массу прекрасных впечатлений!!! Спасибо!
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