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🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Лермонтовский Пятигорск: путешествие в историю Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством великого Лермонтова Начало: У входа в Провал 5 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 79 отзывов Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске Начало: В Лермонтовском сквере 5 340 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 36 отзывов Прогулка по Пятигорску: от истории до гастрономии Исследуйте Пятигорск: озеро Провал, парк Цветник, Бесстыжие ванны и местные деликатесы ждут вас Начало: У кафе Эрмитаж 6500 5 850 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 131 отзыв Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии Начало: Около Лазаревского храма 6 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас Начало: Неподалеку от Провала 12 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 80 отзывов Пятигорск глазами Лермонтова Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя Начало: У входа к озеру Провал 4 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 12 отзывов Фотопрогулка по Пятигорску Увидеть главные достопримечательности города и получить на память профессиональные снимки Начало: У входа в парк Цветник 8 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 371 отзыв Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23 Расписание: См. календарь 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 3 часа 3 отзыва По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом Начало: у памятника Лермонтову 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 6 часов 20 отзывов Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно 9500 8 075 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Кавказские Минеральные Воды - история и современность Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 28 отзывов Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия) Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск Расписание: Понедельник, Среда 14:00 1 500 ₽ за человека

15% скидка Индивидуальная 9 часов 12 отзывов 4 города Кавказских Минеральных Вод за один день Начало: Пятигорск Расписание: Ежедневно 16500 14 025 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 4 часа История и керамика Пятигорска Исследовать самый живописный город Кавказа и посетить гончарный мастер-класс (по желанию) Начало: У озера Провал 5940 5 346 ₽ за всё до 4 чел.