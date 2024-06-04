1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Лермонтовский Пятигорск: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством великого Лермонтова
Начало: У входа в Провал
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Пятигорску: от истории до гастрономии
Исследуйте Пятигорск: озеро Провал, парк Цветник, Бесстыжие ванны и местные деликатесы ждут вас
Начало: У кафе Эрмитаж
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
65005 850₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории
Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии
Начало: Около Лазаревского храма
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Начало: Неподалеку от Провала
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Пятигорску
Увидеть главные достопримечательности города и получить на память профессиональные снимки
Начало: У входа в парк Цветник
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:20
11 июня в 14:20
900₽ за человека
Квест
3 часа
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Понедельник, Среда 14:00
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 500₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
1650014 025₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
История и керамика Пятигорска
Исследовать самый живописный город Кавказа и посетить гончарный мастер-класс (по желанию)
Начало: У озера Провал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59405 346₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Незабываемый Пятигорск
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Расписание: Вторник - Воскресенье с 09.00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
68506 165₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений4 июня 2024Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.
- ГГалина3 июня 2024Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что
- ИИлья1 июня 2024Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!
- ИИрина31 мая 2024Екатерина прекрасный экскурсовод. Приятная прогулка с человеком любящим свой город и знающим его историю! Обязательно буду советовать друзьям на прогулки по городу. Спасибо огромное!
- ООльга30 мая 2024Отличная прогулка. Очень быстро договорились. Прошли по всем основным местам, в неспешной беседе дорога была приятной и не долгой. Двое
- ААнна29 мая 2024Отличная познавательная экскурсия. Отдельное спасибо Надежде Петровне!
- ААнна29 мая 2024Большое спасибо за обзорную экскурсию потрясающему экскурсоводу Надежде Петровне Глаголевой, 3,5 часа пролетели молниеносно! 😍
- ИИрина26 мая 2024Добрый день! Замечательная экскурсия и отличный гид Екатерина. Все прошло отлично.
- ЕЕлена26 мая 2024Экскурсия понравилась очень. Настолько интересно было, мы заслушались. Гид змечательная, очень тактичная, приятная в общении, а как она ведет повествование, просто песня. Не просто советую, а настоятельно рекомендую- не пожалеете.
- ММария24 мая 2024Екатерина прекрасный экскурсовод,заинтересованный контактный эмоциональный. Много информации фактов и историй. Искренне любит свой край и готова делиться этим восторгом с
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Грот Лермонтова»
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