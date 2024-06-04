Грот Лермонтова – экскурсии в Пятигорске

Найдено 15 экскурсий в категории «Грот Лермонтова» в Пятигорске, цены от 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По лермонтовским местам Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Лермонтовский Пятигорск: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством великого Лермонтова
Начало: У входа в Провал
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 340 за всё до 5 чел.
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 340 за всё до 6 чел.
Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Прогулка по Пятигорску: от истории до гастрономии
Исследуйте Пятигорск: озеро Провал, парк Цветник, Бесстыжие ванны и местные деликатесы ждут вас
Начало: У кафе Эрмитаж
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
65005 850 за всё до 2 чел.
Пятигорск известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
131 отзыв
Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории
Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии
Начало: Около Лазаревского храма
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 6 чел.
Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Начало: Неподалеку от Провала
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.
Пятигорск глазами Лермонтова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка по Пятигорску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
12 отзывов
Фотопрогулка по Пятигорску
Увидеть главные достопримечательности города и получить на память профессиональные снимки
Начало: У входа в парк Цветник
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Пятигорску
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
371 отзыв
Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:20
11 июня в 14:20
900 за человека
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075 за всё до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
28 отзывов
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Понедельник, Среда 14:00
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 500 за человека
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
1650014 025 за всё до 4 чел.
История и керамика Пятигорска
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
История и керамика Пятигорска
Исследовать самый живописный город Кавказа и посетить гончарный мастер-класс (по желанию)
Начало: У озера Провал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59405 346 за всё до 4 чел.
Незабываемый Пятигорск
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Незабываемый Пятигорск
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Расписание: Вторник - Воскресенье с 09.00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
68506 165 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что
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    мы еще не успели осмотреть. Экскурсия была легкой и увлекательной. Мы даже побывали на месте дуэли Лермонтова (что первоначально не входило в план), за что отдельная благодарность прекрасному рассказчику и влюбленному в свой родной город Человеку!!!

  • И
    Илья
    1 июня 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
    Екатерина прекрасный экскурсовод. Приятная прогулка с человеком любящим свой город и знающим его историю! Обязательно буду советовать друзьям на прогулки по городу. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
    Отличная прогулка. Очень быстро договорились. Прошли по всем основным местам, в неспешной беседе дорога была приятной и не долгой. Двое
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    детей (14 и 9) слушали с удовольствием и вниманием. Екатерина посоветовала, куда еще можно съездить из Пятигорска, чем мы и воспользовались и тоже остались довольны

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пятигорску
    Отличная познавательная экскурсия. Отдельное спасибо Надежде Петровне!
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пятигорску
    Большое спасибо за обзорную экскурсию потрясающему экскурсоводу Надежде Петровне Глаголевой, 3,5 часа пролетели молниеносно! 😍
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Добрый день! Замечательная экскурсия и отличный гид Екатерина. Все прошло отлично.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Пятигорск глазами Лермонтова
    Экскурсия понравилась очень. Настолько интересно было, мы заслушались. Гид змечательная, очень тактичная, приятная в общении, а как она ведет повествование, просто песня. Не просто советую, а настоятельно рекомендую- не пожалеете.
  • М
    Мария
    24 мая 2024
    Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
    Екатерина прекрасный экскурсовод,заинтересованный контактный эмоциональный. Много информации фактов и историй. Искренне любит свой край и готова делиться этим восторгом с
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    гостями. Погода нам угрожала непогодой,но мы не сдались)В итоге вечернее время экскурсии позволило всесторонне увидеть город и в свете дня и на потрясающем закате. Рекомендуем от души.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Грот Лермонтова»

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  1. По лермонтовским местам Пятигорска
  2. Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
  3. Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
  4. Пятигорск известный и неизведанный
  5. Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
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  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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