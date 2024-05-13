Бештау из тех мест, что магнитом притягивают поклонников дивных ландшафтов природы. Теперь вы сами покорите эти 1400 метров и насладитесь живописным склонами, субальпийскими полянами и горными цепями Кавказского хребта.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Действующий мужской монастырь

В самом начале вы посетите Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь, в кельях которого живут около 20 братьев. Монахи занимаются миссионерской, просветительской деятельностью и ведут собственное хозяйство — на территории монастыря действуют пекарня и пасека, изготавливаются свечи и выпускается газета «Второафонский листок».

Покорение Бештау

Вы пройдете по одному из самых простых и живописных маршрутов: через седловину между вершиной Главный тау и горой Лохматой. Увидите роскошную субальпийскую поляну и узнаете, какие редкие растения на ней можно найти. Достигнув главной вершины Бештау, сделаете небольшой привал с чаем и фруктами и, если повезет с погодой, насладитесь видом на Кавказские Минеральные Воды и гору Эльбрус.

Спуск пройдет по живописному маршруту, через седловину Малого Тау.

Организационные детали

На восхождение можно брать детей от 10 лет. Младше тоже, но под свою ответственность.

Экскурсия длится 3-5 часов в зависимости от вашего темпа

Дополнительные расходы