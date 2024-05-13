Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
Бештау из тех мест, что магнитом притягивают поклонников дивных ландшафтов природы.
Теперь вы сами покорите эти 1400 метров и насладитесь живописным склонами, субальпийскими полянами и горными цепями Кавказского хребта.
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139 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Действующий мужской монастырь
В самом начале вы посетите Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь, в кельях которого живут около 20 братьев. Монахи занимаются миссионерской, просветительской деятельностью и ведут собственное хозяйство — на территории монастыря действуют пекарня и пасека, изготавливаются свечи и выпускается газета «Второафонский листок».
Покорение Бештау
Вы пройдете по одному из самых простых и живописных маршрутов: через седловину между вершиной Главный тау и горой Лохматой. Увидите роскошную субальпийскую поляну и узнаете, какие редкие растения на ней можно найти. Достигнув главной вершины Бештау, сделаете небольшой привал с чаем и фруктами и, если повезет с погодой, насладитесь видом на Кавказские Минеральные Воды и гору Эльбрус.
Спуск пройдет по живописному маршруту, через седловину Малого Тау.
Организационные детали
На восхождение можно брать детей от 10 лет. Младше тоже, но под свою ответственность.
Экскурсия длится 3-5 часов в зависимости от вашего темпа
Дополнительные расходы
Проезд до места старта — площадки перед монастырем. До нее можно добраться на такси из Пятигорска за 150-200 рублей.
Напитки и еда. Каждый обязательно берет перекус (бутерброды, фрукты, батончики и воду) для себя и друга.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автостоянке возле Второ-Афонского Бештаугорского мужского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 451 туриста
Добрый день, дорогие путешественники!
Меня зовут Сергей, я переехал в Пятигорск в 2006 году и сразу влюбился в природу этого края. Покорил все 17 вершин Кавказских Минеральных Вод, совершил множество восхождений в горах Кавказа (Архыз, Домбай и Приэльбрусье) и более 200 подъемов на гору Бештау различными маршрутами. С радостью стану вашим проводником и гидом. До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Едена
13 мая 2024
С удовольствием оставлю отзыв на такую замечательную экскурсию-поход. Все очень понравилось, и организация и сопровождение и потрясающие виды на всем пути. Спасибо большое супер-гиду Сергею. О Сергее хочется сказать отдельно, теперь это гид в моем личном топ 5 гидов которых я когда-либо встречала) однозначно рекомендую данное мероприятие.
А
Александра
11 мая 2024
Впервые поднимались на гору- это фантастика! С Сергеем очень приятно и легко было
М
Мария
5 мая 2024
Хороший поход, потрясающие виды, Сергей заранее предупредил, что взять с собой, уточнил про опыт и спортивную подготовку, все подробно рассказал и ответил на все вопросы. Очень повезло с погодой, было тепло, но не жарко, получились отличные фотографии и, конечно, незабываемые впечатления. Удалось подняться на 3 вершины, кроме основной Бештау еще две поменьше. Спасибо за тур! Всем советую
М
Михаил
19 ноя 2023
Супер трип с Сергеем. Очень интересно, вполне спортивно). Очень рад был познакомиться, будем на связи!
Е
Екатерина
29 апр 2023
Поход очень понравился! Сергей интересный рассказчик и очень внимательный гид, следил за всеми и помогал. Восхождение непростое, но виды с вершины стоят всех усилий.
Наталья
27 апр 2023
Спасибо огромное Сергею! Было очень интересно, всё понравилось!
Анастасия
12 мар 2023
Лучше гор могут быть только… горы в компании прекрасного человека. Подписываюсь под каждым словом ранее отозвавшихся и добавлю своих: подъем среднесложный, набор высоты 600 м, местами достаточно крутой склон горы читать дальше
(будьте готовы), а какооой вид был на спуске - если бы не холодный весенний ветер, там можно было задержаться на подольше. Проводник Сергей интересный, приятный человек, много чем с вами готов поделиться - водой/едой, интерсными рассказами о маршруте, горе, окрестностях, и в целом своим крутым опытом. От души рекомендую, несколько дней уже не отпускает впечатление от похода. Спасибо, Сергей, продолжай! 😊
Е
Екатерина
24 ноя 2022
Спасибо Сергею за внимательность, полноту информации, фотографии и обеспечение безопасности по всему маршруту! Очень рекомендую всем, кто любит хотя бы минимальную активность и хочет оказаться на вершине горы Лохматая и Большой Тау, этот маршрут и Сергея как прекрасного проводника!
М
Марат
30 окт 2022
Интересный рассказ и удачный маршрут. Сергей - хороший гид и интересный собеседник.
Сергей
3 окт 2022
Давно мечтал подняться на Бештау, но в одиночку делать это не хотелось. Решил пойти с Сергеем и не пожалел. Сергей очень интересный человек и рассказчик, а восхождение прошло легко и читать дальше
непринужденно, несмотря на то что до самого конца я не поднялся, слишком высоко для меня. Уже в Железноводске я вспомнил, что забыл курточку на Бештау, и мы с Сергеем поднялись туда еще раз по другому маршруту, за что ему отдельное спасибо. В общем гид просто замечательный, как и сам Бештау. Рекомендую!
Е
Евгений
22 сен 2022
Мы совершали восхождение на гору Бештау с Сергеем. Заранее хочу сказать, что это не просто прогулка в парке по подготовленной дорожке, но и конечно же не альпинистское восхождение. Главное заранее подготовится читать дальше
и взять с собой правильную одежду и обувь (лучше всего трекинговые ботинки), если есть палки для хайкинга, то вообще будет замечательно. Обо всем этом Сергей заранее предупреждает и уточняет нюансы (если нужно, порекомендует прокат оборудования в городе). Во время восхождения Сергей помогает, подсказывает как лучше идти, ориентируется на общий темп группы и для всех участников, восхождение получается комфортным вне зависимости от уровня физической подготовки. Для нас это был первый опыт и точно удачный. Помимо красивых видов мы много узнали о КМВ и ближайших горах, а так же об экипировке и технике покорения горных вершин. Большое спасибо Сергею за отличные впечатления!
Е
Евгения
21 сен 2022
Сергей чудесный! было очень увлекательно и интересно сходить вместе в поход. Много интересных рассказов и фактов о местности. Сергей был очень внимательным, помогал всем кому нужна была помощь, подбадривал) Подъем был непростой (первый для меня), но я очень рада что решилась. Местные ходят на вершину чуть ли не раз в неделю!) В общем, всем рекомендую такую активность после вечерних хинкали!)
Даниил
12 сен 2022
Совершили 09.09.2022 восхождение на Бештау с гидом Сергеем. Эмоции самые положительные, с погодой и организацией всё было на 5+! Сергей проявил себя как опытный организатор, который учитывает интересы всех участников читать дальше
восхождения. Мы начали подъем в 8 ч утра, и к 10:30 были уже на вершине. На круг весь хайк занял ок. 5,5 ч. Учитывайте свою физическую форму, данное восхождение не является лёгкой прогулкой, нужно быть к этому готовыми! Но если у вас с физухой нормально, то сможете безусловно подняться, и насладиться потрясающими видами (см. фото)! Однозначно рекомендую Сергея как надёжного проводника для такого восхождения!
А
Анна
11 сен 2022
Отличный поход, отличный способ полюбоваться природой. Местами сложно конечно, но оно того стоит. Сергей учитывает интересы и возможности всех участников. В завершении похода нас ждали фотографии. Рекомендую.
А
Анастасия
8 сен 2022
Мы очень рады, что выбрали Сергея для похода на Бештау. Сергей ответил на все вопросы, подсказал по поводу одежды, рассказал про технику для подъема, какую лучше выбрать обувь и прочее, читать дальше
так как у нас практически не было опыта. Также подсказал нам очень много интересных мест для посещения и что нас особенно интересовало, где и что можно вкусно покушать:D
В общем и я и муж остались очень довольны, поднялись на вершину попили на вершине чай, отлично поговорили. С нами поднималась собака, она тоже счастлива и довольна;) Так что если вы сомневаетесь, то советую не откладывать поход, а писать Сергею, он во всем подскажет и поможет.
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