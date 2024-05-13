Поход на гору Бештау

Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
Бештау из тех мест, что магнитом притягивают поклонников дивных ландшафтов природы.

Теперь вы сами покорите эти 1400 метров и насладитесь живописным склонами, субальпийскими полянами и горными цепями Кавказского хребта.
5
139 отзывов
Поход на гору Бештау
Поход на гору Бештау
Поход на гору Бештау
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Действующий мужской монастырь

В самом начале вы посетите Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь, в кельях которого живут около 20 братьев. Монахи занимаются миссионерской, просветительской деятельностью и ведут собственное хозяйство — на территории монастыря действуют пекарня и пасека, изготавливаются свечи и выпускается газета «Второафонский листок».

Покорение Бештау

Вы пройдете по одному из самых простых и живописных маршрутов: через седловину между вершиной Главный тау и горой Лохматой. Увидите роскошную субальпийскую поляну и узнаете, какие редкие растения на ней можно найти. Достигнув главной вершины Бештау, сделаете небольшой привал с чаем и фруктами и, если повезет с погодой, насладитесь видом на Кавказские Минеральные Воды и гору Эльбрус.

Спуск пройдет по живописному маршруту, через седловину Малого Тау.

Организационные детали

  • На восхождение можно брать детей от 10 лет. Младше тоже, но под свою ответственность.
  • Экскурсия длится 3-5 часов в зависимости от вашего темпа

Дополнительные расходы

  • Проезд до места старта — площадки перед монастырем. До нее можно добраться на такси из Пятигорска за 150-200 рублей.
  • Напитки и еда. Каждый обязательно берет перекус (бутерброды, фрукты, батончики и воду) для себя и друга.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 560 ₽
Дети до 14 лет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На автостоянке возле Второ-Афонского Бештаугорского мужского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 139 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Поход на гору Бештау (Мария)Поход на гору Бештау (Мария)Поход на гору Бештау (Мария)Поход на гору Бештау (Мария)Поход на гору Бештау (Михаил)Поход на гору Бештау (Михаил)Поход на гору Бештау (Михаил)Поход на гору Бештау (Екатерина)Поход на гору Бештау (Екатерина)Поход на гору Бештау (Анастасия)Поход на гору Бештау (Анастасия)Поход на гору Бештау (Анастасия)Поход на гору Бештау (Даниил)Поход на гору Бештау (Даниил)Поход на гору Бештау (Даниил)Поход на гору Бештау (Анастасия)Поход на гору Бештау (Анастасия)Поход на гору Бештау (Юлия)Поход на гору Бештау (Татьяна)Поход на гору Бештау (Татьяна)Поход на гору Бештау (Татьяна)Поход на гору Бештау (Анастасия)Поход на гору Бештау (Анастасия)Поход на гору Бештау (Анастасия)Поход на гору Бештау (Анастасия)Поход на гору Бештау (Анастасия)Поход на гору Бештау (Мария)Поход на гору Бештау (Мария)Поход на гору Бештау (Александра)Поход на гору Бештау (Александра)
Едена
13 мая 2024
С удовольствием оставлю отзыв на такую замечательную экскурсию-поход. Все очень понравилось, и организация и сопровождение и потрясающие виды на всем пути. Спасибо большое супер-гиду Сергею. О Сергее хочется сказать отдельно, теперь это гид в моем личном топ 5 гидов которых я когда-либо встречала) однозначно рекомендую данное мероприятие.
А
11 мая 2024
Впервые поднимались на гору- это фантастика! С Сергеем очень приятно и легко было
М
5 мая 2024
Хороший поход, потрясающие виды, Сергей заранее предупредил, что взять с собой, уточнил про опыт и спортивную подготовку, все подробно рассказал и ответил на все вопросы. Очень повезло с погодой, было тепло, но не жарко, получились отличные фотографии и, конечно, незабываемые впечатления. Удалось подняться на 3 вершины, кроме основной Бештау еще две поменьше. Спасибо за тур! Всем советую
Хороший поход, потрясающие виды, Сергей заранее предупредил, что взять с собой, уточнил про опыт и спортивнуюХороший поход, потрясающие виды, Сергей заранее предупредил, что взять с собой, уточнил про опыт и спортивнуюХороший поход, потрясающие виды, Сергей заранее предупредил, что взять с собой, уточнил про опыт и спортивнуюХороший поход, потрясающие виды, Сергей заранее предупредил, что взять с собой, уточнил про опыт и спортивную
М
19 ноя 2023
Супер трип с Сергеем. Очень интересно, вполне спортивно). Очень рад был познакомиться, будем на связи!
Супер трип с Сергеем. Очень интересно, вполне спортивно). Очень рад был познакомиться, будем на связи!Супер трип с Сергеем. Очень интересно, вполне спортивно). Очень рад был познакомиться, будем на связи!Супер трип с Сергеем. Очень интересно, вполне спортивно). Очень рад был познакомиться, будем на связи!
Е
29 апр 2023
Поход очень понравился! Сергей интересный рассказчик и очень внимательный гид, следил за всеми и помогал. Восхождение непростое, но виды с вершины стоят всех усилий.
Поход очень понравился! Сергей интересный рассказчик и очень внимательный гид, следил за всеми и помогал. ВосхождениеПоход очень понравился! Сергей интересный рассказчик и очень внимательный гид, следил за всеми и помогал. Восхождение
Наталья
27 апр 2023
Спасибо огромное Сергею! Было очень интересно, всё понравилось!
Анастасия
12 мар 2023
Лучше гор могут быть только… горы в компании прекрасного человека. Подписываюсь под каждым словом ранее отозвавшихся и добавлю своих: подъем среднесложный, набор высоты 600 м, местами достаточно крутой склон горы
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(будьте готовы), а какооой вид был на спуске - если бы не холодный весенний ветер, там можно было задержаться на подольше. Проводник Сергей интересный, приятный человек, много чем с вами готов поделиться - водой/едой, интерсными рассказами о маршруте, горе, окрестностях, и в целом своим крутым опытом.
От души рекомендую, несколько дней уже не отпускает впечатление от похода. Спасибо, Сергей, продолжай! 😊

Лучше гор могут быть только… горы в компании прекрасного человека. Подписываюсь под каждым словом ранее отозвавшихсяЛучше гор могут быть только… горы в компании прекрасного человека. Подписываюсь под каждым словом ранее отозвавшихсяЛучше гор могут быть только… горы в компании прекрасного человека. Подписываюсь под каждым словом ранее отозвавшихся
Е
24 ноя 2022
Спасибо Сергею за внимательность, полноту информации, фотографии и обеспечение безопасности по всему маршруту!
Очень рекомендую всем, кто любит хотя бы минимальную активность и хочет оказаться на вершине горы Лохматая и Большой Тау, этот маршрут и Сергея как прекрасного проводника!
М
30 окт 2022
Интересный рассказ и удачный маршрут. Сергей - хороший гид и интересный собеседник.
Сергей
3 окт 2022
Давно мечтал подняться на Бештау, но в одиночку делать это не хотелось. Решил пойти с Сергеем и не пожалел. Сергей очень интересный человек и рассказчик, а восхождение прошло легко и
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непринужденно, несмотря на то что до самого конца я не поднялся, слишком высоко для меня. Уже в Железноводске я вспомнил, что забыл курточку на Бештау, и мы с Сергеем поднялись туда еще раз по другому маршруту, за что ему отдельное спасибо. В общем гид просто замечательный, как и сам Бештау. Рекомендую!

Е
22 сен 2022
Мы совершали восхождение на гору Бештау с Сергеем.
Заранее хочу сказать, что это не просто прогулка в парке по подготовленной дорожке, но и конечно же не альпинистское восхождение. Главное заранее подготовится
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и взять с собой правильную одежду и обувь (лучше всего трекинговые ботинки), если есть палки для хайкинга, то вообще будет замечательно. Обо всем этом Сергей заранее предупреждает и уточняет нюансы (если нужно, порекомендует прокат оборудования в городе).
Во время восхождения Сергей помогает, подсказывает как лучше идти, ориентируется на общий темп группы и для всех участников, восхождение получается комфортным вне зависимости от уровня физической подготовки.
Для нас это был первый опыт и точно удачный. Помимо красивых видов мы много узнали о КМВ и ближайших горах, а так же об экипировке и технике покорения горных вершин.
Большое спасибо Сергею за отличные впечатления!

Е
21 сен 2022
Сергей чудесный! было очень увлекательно и интересно сходить вместе в поход. Много интересных рассказов и фактов о местности. Сергей был очень внимательным, помогал всем кому нужна была помощь, подбадривал)
Подъем был непростой (первый для меня), но я очень рада что решилась. Местные ходят на вершину чуть ли не раз в неделю!) В общем, всем рекомендую такую активность после вечерних хинкали!)
Даниил
12 сен 2022
Совершили 09.09.2022 восхождение на Бештау с гидом Сергеем. Эмоции самые положительные, с погодой и организацией всё было на 5+! Сергей проявил себя как опытный организатор, который учитывает интересы всех участников
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восхождения. Мы начали подъем в 8 ч утра, и к 10:30 были уже на вершине. На круг весь хайк занял ок. 5,5 ч. Учитывайте свою физическую форму, данное восхождение не является лёгкой прогулкой, нужно быть к этому готовыми! Но если у вас с физухой нормально, то сможете безусловно подняться, и насладиться потрясающими видами (см. фото)! Однозначно рекомендую Сергея как надёжного проводника для такого восхождения!

Совершили 09.09.2022 восхождение на Бештау с гидом Сергеем. Эмоции самые положительные, с погодой и организацией всёСовершили 09.09.2022 восхождение на Бештау с гидом Сергеем. Эмоции самые положительные, с погодой и организацией всёСовершили 09.09.2022 восхождение на Бештау с гидом Сергеем. Эмоции самые положительные, с погодой и организацией всё
А
11 сен 2022
Отличный поход, отличный способ полюбоваться природой. Местами сложно конечно, но оно того стоит. Сергей учитывает интересы и возможности всех участников. В завершении похода нас ждали фотографии. Рекомендую.
А
8 сен 2022
Мы очень рады, что выбрали Сергея для похода на Бештау. Сергей ответил на все вопросы, подсказал по поводу одежды, рассказал про технику для подъема, какую лучше выбрать обувь и прочее,
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так как у нас практически не было опыта. Также подсказал нам очень много интересных мест для посещения и что нас особенно интересовало, где и что можно вкусно покушать:D

В общем и я и муж остались очень довольны, поднялись на вершину попили на вершине чай, отлично поговорили. С нами поднималась собака, она тоже счастлива и довольна;) Так что если вы сомневаетесь, то советую не откладывать поход, а писать Сергею, он во всем подскажет и поможет.

Мы очень рады, что выбрали Сергея для похода на Бештау. Сергей ответил на все вопросы, подсказалМы очень рады, что выбрали Сергея для похода на Бештау. Сергей ответил на все вопросы, подсказал

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