Карен проводит ещё 1 экскурсию

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Большое путешествие по самым важным и интересным православным обителям Кавказских Минеральных Вод

Карен
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Карен – ваш гид
Наш край — это не только сражающая наповал природа, древние памятники, курортные парки и целебные источники, но и сакральные места, к которым приезжают издалека.

В Пятигорске, Минеральных Водах и Ессентуках вы посетите знаковые храмы и монастыри, узнаете о почитаемых на Кавказе святых и прикоснетесь к атмосфере истинной духовности.
7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа

Что вас ожидает

Пятигорск: Храм Трех Святителей и Второафонский монастырь
Вы познакомитесь с образцом деревянного зодчества и крупнейшим объектом на Северном Кавказе, построенным из бревен. В храме находится частица мощей Святой Матроны Московской. Затем поднимемся почти на вершину одной из красивейших гор Пятигорска — Бештау, где в тени вековых деревьев расположился Свято-Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь. Вы узнаете о древнем храме Солнца, который основали еще язычники, посчитав это местом силы. Услышите предание о византийском монастыре 9 века и монашеской обители Ивана Грозного. В храме вы увидите множество святынь, в том числе чудотворные иконы и мощи, привезенные с Афона. А также осмотрите необычную летнюю церковь.

Минеральные Воды: мощи Св. Феодосия
Следующий пункт программы — поселок Ленинский в окрестностях Минеральных Вод, где долгое время покоилось мощи святого Феодосия, о житии которого я отдельно расскажу на экскурсии. Сейчас поклониться старцу можно в новом храме Покрова Божьей матери в Минеральных Водах, который мы также посетим.

Ессентуки: Свято-Георгиевский женский монастырь
Монастырь находится в урочище Дубровка, между поселком Ясная Поляна и пригородом Ессентуков. Главная святыня обители — это частица мощей святого покровителя, Великомученика и Победоносца Георгия, а также часть его хитона. С высшей точки монастыря вы откроете красивейшие панорамы Кавказских гор, ради которых сюда обязательно стоит приехать: виды на величественный Эльбрус и ближайшие горы Машук и Бештау. Здесь же вы сможете приобрести настоящий монастырский мед и окунуться в освященную воду в монастырских купальнях.

Петропавловский храмовый комплекс
Несколько лет назад в Ессентуках был построен впечатляющих размеров комплекс, доминантой которого стал скульптурный образ Христа Воскресшего высотой 22 метра. В постаменте статуи находится часовня Воскресения Христа — аналог Кувуклии Иерусалимского храма Гроба Господня. Скульптура, которую вы увидите, является крупнейшей среди всех когда-либо поставленных православной церковью! На площади вы сможете посетить церковь Петра и Павла, новозаветных апостолов, а также часовни Воскресения Христова, Успения Пресвятой Богородицы, Троицы Живоначальной и Илии Пророка. Прогуляетесь по тематическому парку «Святой град Иерусалим». И узнаете о предстоящих планах по созданию крупнейшего центра паломничества на юге России.

Говорят, что рай находился где-то здесь, на Кавказе. Прикасаясь к его святыням, невольно ощущаешь благодать и умиротворение. И мне очень хочется верить, что после посещения православных святынь Кавказа у каждого участника прибавятся силы, вера и здоровье. А на душе станет легко и спокойно.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать из Кисловодска, Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска и Железноводска.
  • Я приеду за вами по указанному адресу и после окончания экскурсии обязательно отвезу обратно.
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Карен
Карен
Всем привет! Меня зовут Карен, и я уже 25 лет живу в замечательном курортном городе с многовековой историей, красавце Пятигорске. Скажу честно, я его обожаю! Я человек творческий и, к тому же, большой любитель путешествовать. Однажды вернувшись с очередной поездки за рубеж, я понял, сколько интересных мест и историй можно открыть гостям нашего края и как неразнообразен пока наш рынок экскурсии. Я хочу исправить это недоразумение и показать Кавказские Минеральные Воды глазами человека, живущего здесь и любящего этот край всем сердцем. Всем приятных путешествий и до встречи!
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Карен проводит ещё 1 экскурсию

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