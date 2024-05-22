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Авторский тур
3 дня
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Начало: г. Краснодар
«Прикоснитесь к волшебной сказке новогодних каникул в этом удивительном путешествии»
29 дек в 10:00
14 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
«Сегодняшняя ночь будет для Вас запоминающимся событием, которое станет ярким началом Нового Года»
30 дек в 10:00
87 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
Начало: г. Минеральные Воды / г. Пятигорск
«В первый день Нового года у вас есть возможность отправиться на прогулку по городу, побродить по аллеям празднично украшенных скверов и парков, насладиться спокойствием и такой особенной атмосферой, царящими вокруг»
30 дек в 10:00
48 608₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний Кавказ. Классическая программа
Начало: г. Пятигорск
30 дек в 10:00
от 31 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний Кавказ. Активная программа
Начало: г. Пятигорск
«Пятигорск, Эльбрус, Домбай, Чечня, Ингушетия — сделайте новогодний праздник незабываемым»
30 дек в 10:00
от 32 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
55 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ННечаев13 марта 2024К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
- ДДарья6 марта 2024Отличный организатор, поедем еще!
- ССергей26 февраля 2024Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и крутым инструктором, и профессиональным гидом, и квалифицированным остеопатом. Он сделал наш тур безумно увлекательным приключением! Спасибо!
- ГГузель21 февраля 2024Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически
- ЕЕвгения21 февраля 2024Тур «Кавказская рулетка» понравился. Хорошие эксурсоводы, красивые места, местный колорит. Единственное, на мой взгляд, стоило бы поменять экскурсии местами: сначала
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ЕЕлена28 января 2024Организованно все на высшем уровне.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Новогодние туры 2024»
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Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 7 авторских туров от 14 600 до 87 500. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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