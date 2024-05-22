Туры подходящие для зимних прогулок по Пятигорску

Найдено 6 туров в категории «Зимние» в Пятигорске, цены от 14 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Начало: г. Краснодар
«Зимой ущелье особенно живописно: со скал свисают сосульки, снизу поднимаются ледяные глыбы»
29 дек в 10:00
14 600 за человека
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
«Если вы устали от классического экскурсионного отдыха и хотите устроить себе необычные новогодние праздники, вы попали по адресу»
30 дек в 10:00
87 500 за человека
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 300 за человека
Новогодний Кавказ. Классическая программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний Кавказ. Классическая программа
Начало: г. Пятигорск
30 дек в 10:00
от 31 200 за человека
Новогодний Кавказ. Активная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний Кавказ. Активная программа
Начало: г. Пятигорск
«Пятигорск, Эльбрус, Домбай, Чечня, Ингушетия — сделайте новогодний праздник незабываемым»
30 дек в 10:00
от 32 700 за человека
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
55 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • Н
    Нечаев
    13 марта 2024
    Новогодний Кавказ. Активная программа
    К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
  • Д
    Дарья
    6 марта 2024
    Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
    Отличный организатор, поедем еще!
    Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!
  • С
    Сергей
    26 февраля 2024
    Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
    Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и крутым инструктором, и профессиональным гидом, и квалифицированным остеопатом. Он сделал наш тур безумно увлекательным приключением! Спасибо!
    Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался иНас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и
  • Г
    Гузель
    21 февраля 2024
    Новогодний Кавказ. Активная программа
    Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически
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    сразу. Заранее были предупреждены обо всех нюансах туров: погодных условиях, необходимой одежде, питании. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень приятные в общении, очень много рассказали про Северный Кавказ и достопримечательности данного региона. С проживанием тоже проблем не было. Думаю, что с удовольствием будем продолжать пользоваться услугами данного туроператора.

  • Е
    Евгения
    21 февраля 2024
    Новогодний Кавказ. Активная программа
    Тур «Кавказская рулетка» понравился. Хорошие эксурсоводы, красивые места, местный колорит. Единственное, на мой взгляд, стоило бы поменять экскурсии местами: сначала
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    Кисловодский комплекс, на второй день - Эльбрус. Связано это с акклиматизацией, мы не смогли в достаточной мере насладиться красотами Эльбруса😢 А все остальное - на высшем уровне🔥

  • Е
    Елена
    28 января 2024
    Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
    Организованно все на высшем уровне.
    Организованно все на высшем уровне
  • Д
    Дмитрий
    14 января 2024
    Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
    Круто, величественно, очаровательно, бомбически.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Зимние»

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Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
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