Приглашаю отправиться в гости к традиционной казачьей семье — потомкам Донских казаков на Кавказе. Вы увидите скамью невесты, услышите легенды Востока и поучаствуете в казачьих забавах. Раскроете, что казаки-некрасовцы хранят в турецком сундуке, и полюбуетесь старинными донскими костюмами. А также попробуете казачьи сладости и пирожки!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в казачью жизнь

Вы погуляете по казачьей хате и рассмотрите её убранство: восточный диван со стенным подушками, низкий турецкий столик, скамью невесты и сундук. Раскроете, почему некрасовских казачек в Турции называли «жар-птицы», что такое «загашник» и зачем «платить за зубы». А если будет желание, поиграете в казачьи игры: Катка яиц, Косточки и Рогач.

Застолье с угощениями

Хозяйка подворья проведёт для вас чайную церемонию, угостит традиционными закусками и научит пользоваться казачьими вилочками «остичками». Вы попробуете капустные вареные пирожки с домашней сметаной, сладкие хрустящие трубочки Гюльбешекер с рублеными орешками и турецкий лукум с жареным фундуком и кокосовой стружкой.

Организационные детали

В стоимость экскурсии всё включено: трансфер из отеля и обратно, экскурсия по подворью, чаепитие и угощения.