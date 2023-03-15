Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам

Посетить казачье подворье, научиться заваривать восточный чай и попробовать аутентичные угощения

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Приглашаю отправиться в гости к традиционной казачьей семье — потомкам Донских казаков на Кавказе. Вы увидите скамью невесты, услышите легенды Востока и поучаствуете в казачьих забавах.

Раскроете, что казаки-некрасовцы хранят в турецком сундуке, и полюбуетесь старинными донскими костюмами. А также попробуете казачьи сладости и пирожки!
Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в казачью жизнь

Вы погуляете по казачьей хате и рассмотрите её убранство: восточный диван со стенным подушками, низкий турецкий столик, скамью невесты и сундук. Раскроете, почему некрасовских казачек в Турции называли «жар-птицы», что такое «загашник» и зачем «платить за зубы». А если будет желание, поиграете в казачьи игры: Катка яиц, Косточки и Рогач.

Застолье с угощениями

Хозяйка подворья проведёт для вас чайную церемонию, угостит традиционными закусками и научит пользоваться казачьими вилочками «остичками». Вы попробуете капустные вареные пирожки с домашней сметаной, сладкие хрустящие трубочки Гюльбешекер с рублеными орешками и турецкий лукум с жареным фундуком и кокосовой стружкой.

Организационные детали

В стоимость экскурсии всё включено: трансфер из отеля и обратно, экскурсия по подворью, чаепитие и угощения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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