Вы погуляете по казачьей хате и рассмотрите её убранство: восточный диван со стенным подушками, низкий турецкий столик, скамью невесты и сундук. Раскроете, почему некрасовских казачек в Турции называли «жар-птицы», что такое «загашник» и зачем «платить за зубы». А если будет желание, поиграете в казачьи игры: Катка яиц, Косточки и Рогач.
Хозяйка подворья проведёт для вас чайную церемонию, угостит традиционными закусками и научит пользоваться казачьими вилочками «остичками». Вы попробуете капустные вареные пирожки с домашней сметаной, сладкие хрустящие трубочки Гюльбешекер с рублеными орешками и турецкий лукум с жареным фундуком и кокосовой стружкой.
В стоимость экскурсии всё включено: трансфер из отеля и обратно, экскурсия по подворью, чаепитие и угощения.