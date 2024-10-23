Я представлю вам Пятигорск так, что вы влюбитесь. Без вариантов! Покажу must-see-места и расскажу о судьбе каждого архитектурного шедевра. Проведу тропами, по которым гулял бомонд 19–20 веков. А после обзорной прогулки отведу в место с головокружительными видами на окрестности города. Там мы неспешно выпьем чай с горными травами и дождёмся захода солнца.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Парк «Цветник», где вы узнаете историю города, познакомитесь с архитектурой 19 века и оцените вкус целебной воды в питьевой галерее
- Грот Дианы — рукотворная пещера у подножия горы Горячей, созданная архитектором Джузеппе Бернардацци в честь первого успешного восхождения на Эльбрус
- Место первого целебного источника, найденного солдатами в далёком 1780 году
- Нагорный парк и Китайская беседка на горе Горячей, откуда открываются вдохновляющие панорамы
- Елизаветинская галерея, стилизованная под строение эпохи Возрождения
- Эммануэлевский парк, созданный по мотивам романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»
- Провал — карстовое озеро изумрудного цвета на горе Машук, визитная карточка города-курорта
- Место дуэли М. Ю. Лермонтова — последняя локация обзорной прогулки
А затем!
Нас ждёт потрясающей красоты место на Перкальских скалах, которое вам не покажет ни один гид (да, смело могу это утверждать!) Здесь мы заварим ароматный чай с травами, полюбуемся невероятным видом на горы и окрестности города и встретим закат.
Организационные детали
Передвигаемся на комфортабельном седане Hyundai Solaris. Есть детское кресло.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Пятигорске
Привет! Я дипломированный гид в регионе КМВ. Безумно люблю природу, спонтанные поездки, разговоры у костра, ароматный чай на рассвете или крепкий кофе в самом видовом месте на закате. Могу найти подход к любому гостю. Знаю много интересных фактов и историю региона. Со мной легко и непринуждённо, работаю на личном автомобиле. Знаю, где вкусно, красиво и бюджетно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шибалова
23 окт 2024
Гид Екатерина открыла для нас Пятигорск. Чувствуется, что она знает и очень любит свой город. Все достопримечательности города она постаралась нам показать. А чаепитие на Перкальских скалах - это очень необычно и мило!!!! Спасибо Екатерина за чуткость к туристам и любовь к своему городу.
М
Михаил
29 сен 2024
Всё было очень хорошо. Екатерина отличный экскурсовод. Практически весь день прошёл незаметно с интересными историями о Пятигорске и приятным чаем на закате в конце
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уникальная фото-прогулка по Пятигорску: от парка Цветник до Машука
Прогулка по Пятигорску с профессиональным фотографом: история города, живописные виды и советы по интересным местам. Получите до 100 фото в цветокоррекции
Начало: У входа в парк Цветник
17 ноя в 11:00
18 ноя в 11:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по красотам Пятигорска с фотографом
Получите яркие воспоминания от посещения Пятигорска, благодаря профессиональной фотосессии на фоне его достопримечательностей
Начало: У парка Цветник
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:00
16 ноя в 06:00
4 900₽ за человека