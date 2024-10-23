Ш Шибалова

Гид Екатерина открыла для нас Пятигорск. Чувствуется, что она знает и очень любит свой город. Все достопримечательности города она постаралась нам показать. А чаепитие на Перкальских скалах - это очень необычно и мило!!!! Спасибо Екатерина за чуткость к туристам и любовь к своему городу.