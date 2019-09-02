Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Пятигорске, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
На машине
Конные прогулки
На параплане
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
25 авг в 08:30
26 авг в 08:30
от 17 000 за всё до 3 чел.
Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
Посетить казачье подворье, научиться заваривать восточный чай и попробовать аутентичные угощения
Начало: У вашего отеля
14 авг в 18:00
21 авг в 18:00
9 000 за всё до 3 чел.
Волшебный мир Перкальского дендрария
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 14 чел.
Волшебный мир Перкальского дендрария
Познакомиться с уголком природы Пятигорска и узнать больше о флоре Кавказа (в группе)
Начало: На ул. Пионерлагерной
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 сентября 2019
    Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
    Мы с дочерью благодарим Александра за прекрасный день в горах! Александр очень внимателен и заботлив по отношению к своим клиентам,
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    а самое главное - что с ним Вы увидите не только те достопримечательности, где от толп нашего брата-туриста некуда ступить, но и красивейшие уголки ущелий, перевалов, горных дорог и деревушек. В день нашей экскурсии погода не способствовала полету, но Александр провез нас по перевалу Актопрак -и это были незабываемые впечатления для нас! Очень рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
  2. Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
  3. Волшебный мир Перкальского дендрария
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в августе 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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