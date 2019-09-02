8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
25 авг в 08:30
26 авг в 08:30
от 17 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
Посетить казачье подворье, научиться заваривать восточный чай и попробовать аутентичные угощения
Начало: У вашего отеля
14 авг в 18:00
21 авг в 18:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Групповая
до 14 чел.
Волшебный мир Перкальского дендрария
Познакомиться с уголком природы Пятигорска и узнать больше о флоре Кавказа (в группе)
Начало: На ул. Пионерлагерной
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 сентября 2019Мы с дочерью благодарим Александра за прекрасный день в горах! Александр очень внимателен и заботлив по отношению к своим клиентам,
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Нескучные экскурсии»
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