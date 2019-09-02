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а самое главное - что с ним Вы увидите не только те достопримечательности, где от толп нашего брата-туриста некуда ступить, но и красивейшие уголки ущелий, перевалов, горных дорог и деревушек. В день нашей экскурсии погода не способствовала полету, но Александр провез нас по перевалу Актопрак -и это были незабываемые впечатления для нас! Очень рекомендуем.