Прекрасная экскурсия. Евгения рассказала и показала всё, что хотели. Если на экскурсии на Эльбрус мы ехали в полном молчании или оглохнув от музыки в салоне, то в этот раз слушали гида, открыв рты. Заранее договорились, сделать побольше упор именно на лермонтовскую тематику. Но получили и много попутной интересной информации. Т. к. поехали на экскурсию рано утром, успели посмотреть все знаковые места без толп туристов и без спешки. Закончили экскурсию в кафе с кофе, пироженками и мороженым.

Огромное спасибо Евгении.

Экскурсию не просто советую, а настоятельно рекомендую!!