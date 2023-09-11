Все удовольствия для души, ума и тела
Пятигорск лермонтовский. Пятигорск гостеприимный. Пятигорск душевный.
На этой экскурсии мы откроем вам все грани нашего любимого города, перенесём в эпоху 19 века, познакомим с главными атмосферными местами. И конечно, не отпустим вас без вкусного ужина в уютном ресторане. Вы попали на Кавказ! Готовьтесь – будет колоритно, дружелюбно и очень сытно!
На этой экскурсии мы откроем вам все грани нашего любимого города, перенесём в эпоху 19 века, познакомим с главными атмосферными местами. И конечно, не отпустим вас без вкусного ужина в уютном ресторане. Вы попали на Кавказ! Готовьтесь – будет колоритно, дружелюбно и очень сытно!
Ближайшие даты:
16
сен
сен
17
сен
сен
19
сен
сен
20
сен
сен
21
сен
сен
22
сен
сен
23
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Начнём экскурсию с чашечки кофе в кофейне со сказочным интерьером и авторскими пирожными, либо со вкусного десерта в кафе от пятигорского завода мороженого, или посещения места дуэли Лермонтова. Выбор за вами!
- А дальше будем неспешно знакомиться с городом. Заглянем в старейший парк – Эммануэлевский. В начале 20 века по его территории проходил первый в стране электрический трамвай, по пути которого мы с вами и прогуляемся.
- Посетим необычное сооружение 19 века – Эолову арфу, ту самую изящную ротонду, которая обычно украшает обложки путеводителей по Пятигорску.
- Вы увидите ярко-бирюзовое карстовое озеро Провал. Купаться в нём нельзя, а вот любоваться им можно сколько угодно.
- Зайдём в самый красивый питьевой бювет Пятигорска, где вы попробуете углекислый нарзан, полезный для пищеварения. Он будет очень кстати перед походом в ресторан, которым мы завершим нашу поездку.
- Отправимся в парк «Цветник». Идею создания этого места подал Пушкин на прогулке по городу с Николаем I. В 2018 году парк реконструировали, и сейчас мы видим его именно таким, каким он был 200 лет назад.
- Закончим наше мини-путешествие в уютном ресторане с живой музыкой и блюдами кавказской кухни по оригинальным рецептам. Люля-кебаб, шашлык, овощи на мангале, хачапури, долма – это будет невероятно вкусно!
Во время прогулки вы узнаете:
- как было выбрано место для строительства города,
- почему сам Николай I утверждал план застройки,
- как здесь лечились во времена Лермонтова, в период СССР и как это происходит сейчас,
- как на равнине появились горы-лакколиты, в недрах которых течёт разная по температуре и составу минеральная вода, как она образовывается и чем она так полезна для нашего организма,
- почему Пятигорск и Лермонтов неразрывно связаны даже спустя более 150 лет,
- где любил прогуливаться и отдыхать поэт, где он жил в последние месяцы жизни,
- какие впечатления от города были у Пушкина, Толстого, Есенина и других знаменитостей,
- почему Пятигорск называли кавказским Монако.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Поездка пройдёт на Volkswagen Tiguan, Renault Logan или Ford Focus.
- Дополнительные расходы: еда и напитки – примерно 2000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Проспект Кирова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 110 туристов
Мы — команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Наша команда всегда очень внимательно относится к пожеланиям и физическим возможностям туристов. Мы индивидуально подходим к каждой экскурсии, не рассказываем заученный текст, а делаем уклон на тех темах о регионе и его истории, которые более всего интересны путешественникам. Всегда выделяем достаточно времени на экскурсии, чтобы вы никуда не торопились, неспешно осматривали достопримечательности и наслаждались прогулкой.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
11 сен 2023
Комфортно, интересно
Н
Наталья
11 сен 2023
Огромное спасибо Евгении за проведенную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Чудесно прогулялись по знаковым местам Пятигорска, в которых не смогли бы очутиться просто гуляя. Евгения идет на встречу по просьбе корректировки маршрута, доброжелательная и приятная в общении. Советую всем побывать на экскурсии.
Светлана
3 сен 2023
Благодарим Евгению за праздник который она устроила для нас сегодня! Мы в полном восторге!
Очень внимательный.. неторопливый экскурсовод, замечательный рассказчик и очень приятный в общении человек. Отличное знание города, компетентность во всех вопросах и прекрасный выбор локаций, позволили нам насладиться Пятигорском, которого мы раньше не знали. Мы, две пожилые дамы, получили огромое наслаждение! Спасибо!
Очень внимательный.. неторопливый экскурсовод, замечательный рассказчик и очень приятный в общении человек. Отличное знание города, компетентность во всех вопросах и прекрасный выбор локаций, позволили нам насладиться Пятигорском, которого мы раньше не знали. Мы, две пожилые дамы, получили огромое наслаждение! Спасибо!
Е
Елена
30 авг 2023
Евгения просто супер.
О
Оксана
27 авг 2023
Спасибо, Евгении за экскурсию. 2,5 часа пролетели не заметно, узнали инересные места. И возможность выбора кухни на свой вкус
Жанна
26 авг 2023
Все было хорошо. Интересно, много нового узнала. Спасибо Евгении. Обязательно ещё раз обратимся
Л
Людмила
25 авг 2023
Евгения замечательная девушка, отлично владеет темой. Несмотря на то, что мы отправились на экскурсию после долгой дороги, усталость как рукой сняло. Мы посмотрели на город с разных локаций, попробовали воду из минеральных источников. Экскурсия началась в 17.30 и закончилась в 20 часов, это позволило увидеть город не только при дневном освещении, но и в свете городских огней. .
Евгения спасибо.
Евгения спасибо.
М
Михаил
24 авг 2023
Очень хорошая и содержательная экскурсия по главным достопримечательностям Пятигорска. Евгения - очень приятная девушка, рассказывает интересно и понятным языком. Удобный формат автоэкскурсии на комфортном авто. Отдельный респект за рекомендация прекрасной шашлычной в конце экскурсии!:)
Юлия
23 авг 2023
Нам очень понравилась экскурсия, отличный маршрут, много достопримечательностей показала Евгения! На протяжении трех часов рассказывала и о городе, и об исторических памятниках архитектуры! Очень удобно, что на машине! Однозначно рекомендую!
Т
Татьяна
21 авг 2023
Очень хорошо продуман маршрут, ничего лишнего. Перемещение между локациями на машине, что позволяет рекомендовать экскурсию людям всех возрастов и физических возможностей. Приятная девушка-гид, знающая и любящая свой город.
Н
Наталья
18 авг 2023
Нашей семье очень понравилась Евгения. Помимо основных тем, с готовностью отвечала на все наши вопросы. Очень удачно получилось, что экскурсия на автомобиле, тк мы за 3ч никогда бы не посетили столько удалённых друг от друга мест.
любовь
17 авг 2023
Прекрасная экскурсия. Евгения рассказала и показала всё, что хотели. Если на экскурсии на Эльбрус мы ехали в полном молчании или оглохнув от музыки в салоне, то в этот раз слушали гида, открыв рты. Заранее договорились, сделать побольше упор именно на лермонтовскую тематику. Но получили и много попутной интересной информации. Т. к. поехали на экскурсию рано утром, успели посмотреть все знаковые места без толп туристов и без спешки. Закончили экскурсию в кафе с кофе, пироженками и мороженым.
Огромное спасибо Евгении.
Экскурсию не просто советую, а настоятельно рекомендую!!
Огромное спасибо Евгении.
Экскурсию не просто советую, а настоятельно рекомендую!!
В
Виталий
13 авг 2023
Мы очень благодарны за проведённую экскурсию! Спасибо, Евгения! Что может быть приятнее утренней прогулки с интеллектуально одарённой, красивой девушкой, так доступно и красочно рассказывающей о своём городе? Ничего! Обязательно будем рекомендовать Вас своим друзьям, если они соберутся в Пятигорск!
Е
Елена
11 авг 2023
Хочу выразить благодарность и признательность замечательной, чуткой, красивой Евгении за познавательную экскурсию в Пятигорске. Однозначно рекомендую всем, кто хочет комфортно и с пользой провести время в Пятигорске. Грамотная речь, замечательный тембр и обворожительная улыбка. Евгении успехов, клиентов и расширения маршрутов))
Э
Эльвира
4 авг 2023
Прекрасная экскурсия, замечательный гид. Организация на высоте. Понравилось все, от начала до конца! Всем рекомендую Евгению.
Ещё 1 отзыв
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Парки
Природа и пейзажи
Кавказские Минеральные Воды
Выездные
Лермонтов
Эолова арфа
Популярные места
Озеро Провал
Парк Цветник
Для студентов
Самое главное
Гастрономические
Похожие туры из Пятигорска
Индивидуальная
3.5 часа
Старинный Пятигорск
Душевная прогулка по знаковым местам города с легким погружением в историю
Место дуэли М. Ю Лермонтова
Завтра
17 сен
19 сен
20 сен
61205 202₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Пятигорск: дома и судьбы
Погулять по сказочным улицам города и раскрыть его секреты на авторской экскурсии
у парка Цветник
Завтра
17 сен
20 сен
21 сен
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Лермонтовский Пятигорск
Изучить бренды Пятигорска и пройти по достопримечательностям нестандартным маршрутом
бульвар Гагарина,30
18 сен
20 сен
21 сен
22 сен
4 500₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду