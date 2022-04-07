Цейское ущелье и термальные источники

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

При себе необходимо иметь паспорт, удобную одежду и обувь, купальные принадлежности, солнцезащитные очки.
Цейское ущелье и термальные источники
Цейское ущелье и термальные источники
Цейское ущелье и термальные источники
Цейское ущелье и термальные источники
Цейское ущелье и термальные источники

Что вас ожидает 🤩

  • Сказский ледник
  • Святилище Реком
  • Алагир
  • Цейское ущелье
  • Горячий источник Верхний Бирагзанг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Путь в Цейское ущелье мы держим из Пятигорска, через Нальчик и города Северной Осетии. Основная часть дороги - это участок Ардонского ущелья, которое известно большим количеством целебных сероводородных источников.

Сама дорога находится в великолепном состоянии, а один из склонов украшен статуей Уастырджи, одного из главных символов осетин, покровитель воинов и путников.

У нас с вами также будет возможность посетить уникальное место в Северной Осетии, один из самых известных исторических памятников, сакральное святилище - Реком. Здесь хранились боевые доспехи аланского царя времен Золотой орды, отсюда прекрасно видно Сказский ледник. Тут также можно увидеть расположенные недалеко друг от друга мужские и женские святилища и объекты культового назначения.

Цей - одно из главных мест для посещения для альпинистов. Данная местность известна множеством ледников, два из которых являются крупными, это Сказский и Цейский ледники. Здесь расположена канатная дорога, на которой мы сможем подняться на вершину горы, чтобы насладиться потрясающей панорамой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Канатная дорога - 300 рублей с чел. Купание в горячем источнике - 200 рублей с чел
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 06:30
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 06:30

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