Путь в Цейское ущелье мы держим из Пятигорска, через Нальчик и города Северной Осетии. Основная часть дороги - это участок Ардонского ущелья, которое известно большим количеством целебных сероводородных источников.

Сама дорога находится в великолепном состоянии, а один из склонов украшен статуей Уастырджи, одного из главных символов осетин, покровитель воинов и путников.

У нас с вами также будет возможность посетить уникальное место в Северной Осетии, один из самых известных исторических памятников, сакральное святилище - Реком. Здесь хранились боевые доспехи аланского царя времен Золотой орды, отсюда прекрасно видно Сказский ледник. Тут также можно увидеть расположенные недалеко друг от друга мужские и женские святилища и объекты культового назначения.

Цей - одно из главных мест для посещения для альпинистов. Данная местность известна множеством ледников, два из которых являются крупными, это Сказский и Цейский ледники. Здесь расположена канатная дорога, на которой мы сможем подняться на вершину горы, чтобы насладиться потрясающей панорамой.