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🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 23 отзыва Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках Начало: Пятигорск «Бассейны разной температуры, хамам, сауна и гидромассаж — вы полностью расслабитесь и ощутите на себе целебную силу местных источников, полезных для иммунитета и суставов» 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус Начало: У вашего отеля «Перевал Гумбаши и термальные источники» 21 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска) Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп... «Аланский монастырь, курорт Фиагдон и термальные источники» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 7 отзывов Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска) Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии Начало: В любом удобном для Вас месте «Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб» 15 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Величественная Карачаево-Черкесия Проехать по самой высокогорной дороге в стране, посетить древний храм и термальные источники Начало: по договоренности «Посещение термальных источников оплачивается дополнительно: 350-400 руб» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Домбай - душа Кавказских гор Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии «На обратном пути попробуем национальную кухню карачаевцев и заедем отдохнуть в горячих термальных источниках» от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска) Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках «Конечная точка нам известна — это семейный комплекс Гедуко, где есть бассейны с горячей и холодной термальной водой, соляная комната, ванны и услуги СПА» 16500 14 850 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 9 отзывов Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день «На обратном пути мы заедем в термальные источники: теплая минеральная вода снимет усталость и подарит заряд энергии гор» от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 6 отзывов Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце Начало: у вашего отеля «Термальные источники Аушигер — вы окунетесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой» 21 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 13 часов 3 отзыва Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг... «В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус» Расписание: ежедневно в 07:30 5700 4 560 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 3 отзыва Из Пятигорска - к Верхней Балкарии Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках Начало: На проспекте Кирова «Завершится путешествие купанием в термальном источнике рядом с селом Аушигер (1 час)» Расписание: в среду и субботу в 06:45 2 700 ₽ за человека

🚗 На машине Групповая 10 часов 14 отзывов Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день Начало: У вашего отеля «Дополнительные расходы: обед — около 600 руб, термальный источник — 200 руб» Расписание: ежедневно в 07:00 4 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 2 отзыва Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск «Термальные источники «Гедуко» — комплекс для семейного отдыха Спортивно-оздоровительный комплекс «Гедуко» действует в Баксанском районе» Расписание: Пятница в 9:00 2 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 6 часов 20 отзывов Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках Начало: По договоренности «Поднимемся на Машук, прогуляемся по Эммануэлевскому парку и «Цветнику», заглянем в «Провал», а завершим экскурсию купанием в термальных источниках с минеральной водой» Расписание: Ежедневно 9500 8 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике Начало: В Пятигорске «На его территории расположены 8 бассейнов с холодной, тёплой и горячей целебной водой, работает сауна, баня и хамам» 26 000 ₽ за всё до 6 чел.

Мини-группа 10 часов 1 отзыв Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники Начало: Адрес проживания туриста Расписание: Ежедневно 4 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 48 отзывов Цейское ущелье и купание в термальном источнике Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23 «На экскурсии вы насладитесь видами, искупаетесь в термальном источнике и сделаете много потрясающих фотографий» Расписание: Суббота в 06:30 2 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Пятигорск: Язык Тролля и термальные воды Откройте для себя тайны Пятигорска, наслаждаясь уникальными природными и культурными достопримечательностями Начало: По адресу проживания гостя «А в конце снимите усталость в термальных источниках» от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

Групповая 13.5 часов Цейское ущелье и термальные источники Расписание: Суббота в 06:30 1 900 ₽ за человека

Групповая 8 часов Чегемские водопады и термальные источники «Гедуко» «Нас ждут знаменитые термальные источники “Гедуко” с развлечениями для всей семьи, спортивной площадкой, водными аттракционами, отдельной зоной для самых маленьких и кафе на территории комплекса» Расписание: Пятница в 13:20 2 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска Посетить одно из самых красивых ущелий Северной Осетии и искупаться в термальных источниках Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске Расписание: в субботу в 06:30 2 700 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе «Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен Начало: От места вашего проживания в городах КМВ «Термальные источники в Аушигере» Расписание: ежедневно в 07:00 4 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников Подняться на великую гору и посетить самые живописные места Кавказа на автомобильной экскурсии «Термальные источники базы отдыха Баксан — место, где вы сможете расслабиться в тёплой минеральной воде» 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца Позавтракать аутентичными блюдами, посетить конноспортивную школу и термальные источники Начало: В Пятигорске «По вашему желанию и предварительной договорённости для вас организуют банкет с шоу-программой и живой национальной музыкой» 18 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники из Пятигорска Начало: По договоренности «После заедем в термальные источники «Гедуко», чтобы искупаться в настоящей минеральной воде» Расписание: Ежедневно по запросу 13 800 ₽ за человека