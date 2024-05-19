1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
«Бассейны разной температуры, хамам, сауна и гидромассаж — вы полностью расслабитесь и ощутите на себе целебную силу местных источников, полезных для иммунитета и суставов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Перевал Гумбаши и термальные источники»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
«Аланский монастырь, курорт Фиагдон и термальные источники»
30 сен в 08:30
2 окт в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Величественная Карачаево-Черкесия
Проехать по самой высокогорной дороге в стране, посетить древний храм и термальные источники
Начало: по договоренности
«Посещение термальных источников оплачивается дополнительно: 350-400 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
«На обратном пути попробуем национальную кухню карачаевцев и заедем отдохнуть в горячих термальных источниках»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
«Конечная точка нам известна — это семейный комплекс Гедуко, где есть бассейны с горячей и холодной термальной водой, соляная комната, ванны и услуги СПА»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
«На обратном пути мы заедем в термальные источники: теплая минеральная вода снимет усталость и подарит заряд энергии гор»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце
Начало: у вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунетесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
«В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
57004 560₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
«Завершится путешествие купанием в термальном источнике рядом с селом Аушигер (1 час)»
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: обед — около 600 руб, термальный источник — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
«Термальные источники «Гедуко» — комплекс для семейного отдыха Спортивно-оздоровительный комплекс «Гедуко» действует в Баксанском районе»
Расписание: Пятница в 9:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 200₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
«Поднимемся на Машук, прогуляемся по Эммануэлевскому парку и «Цветнику», заглянем в «Провал», а завершим экскурсию купанием в термальных источниках с минеральной водой»
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Пятигорске
«На его территории расположены 8 бассейнов с холодной, тёплой и горячей целебной водой, работает сауна, баня и хамам»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
26 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
Начало: Адрес проживания туриста
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
«На экскурсии вы насладитесь видами, искупаетесь в термальном источнике и сделаете много потрясающих фотографий»
Расписание: Суббота в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Пятигорск: Язык Тролля и термальные воды
Откройте для себя тайны Пятигорска, наслаждаясь уникальными природными и культурными достопримечательностями
Начало: По адресу проживания гостя
«А в конце снимите усталость в термальных источниках»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13.5 часов
Расписание: Суббота в 06:30
1 900₽ за человека
Групповая
8 часов
Чегемские водопады и термальные источники «Гедуко»
«Нас ждут знаменитые термальные источники “Гедуко” с развлечениями для всей семьи, спортивной площадкой, водными аттракционами, отдельной зоной для самых маленьких и кафе на территории комплекса»
Расписание: Пятница в 13:20
2 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых ущелий Северной Осетии и искупаться в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Термальные источники в Аушигере»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников
Подняться на великую гору и посетить самые живописные места Кавказа на автомобильной экскурсии
«Термальные источники базы отдыха Баксан — место, где вы сможете расслабиться в тёплой минеральной воде»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Позавтракать аутентичными блюдами, посетить конноспортивную школу и термальные источники
Начало: В Пятигорске
«По вашему желанию и предварительной договорённости для вас организуют банкет с шоу-программой и живой национальной музыкой»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
18 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники из Пятигорска
Начало: По договоренности
«После заедем в термальные источники «Гедуко», чтобы искупаться в настоящей минеральной воде»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Пятигорска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
Начало: По договорённости с гидом
«После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 мая 2024Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала маршрут под наши запросы. Включила экскурсию по Владикавказу.
- ЕЕлизавета15 мая 2024Спасибо, это была очень хорошая экскурсия и экскурсовод Сергей был хороший. Очень уместно было на обратном пути купание в нарезанных ваннах, прекрасно сняли усталость от долгого путешествия.
- ВВалерия13 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Игорь позвонил накануне, проконсультировал по погоде, напомнил захватить купальники и тапочки, чтобы заехать в источники на обратном
- ДДмитрий11 мая 2024Путешествие прошло отлично! Гид Бештау в обещанное время забрал нас от отеля, интересно рассказал об истории посещаемых мест, отлично организовал
- ССветлана11 мая 2024Полина смогла даже не слишком на военную экскурсию сделать очень увлекательной. Лучший гид! Спасибо большое!
- ННаталья9 мая 2024Всё понравилось
- ООлег5 мая 2024Вдвоем с супругой отдыхали в Пятигорске впервые, на экскурсию выезжали 2 мая. Остались очень довольны работой экскурсовода Дмитрия. Это эрудированный
- ННаталья4 мая 2024Экскурсия с гидом Екатериной очень понравилась. Екатерина забрала нас на своем авто от места нашего проживания, провела яркую увлекательную экскурсию по городу. Благодарим Катю за прекрасно проведенное время и море интересной информации
- ААлексей28 апреля 2024Хорошая программа, интересный рассказ, чудесные горные виды.
- ТТатьяна27 апреля 2024Прекрасный гид Татьяна: во всем чувствуется любовь к родному Пятигорску. Познавательно и вкусно, легко и ненавязчиво. Окончание экскурсионного дня -
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «SPA»
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