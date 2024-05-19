Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 26 экскурсий в категории «SPA» в Пятигорске, цены от 1 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
«Бассейны разной температуры, хамам, сауна и гидромассаж — вы полностью расслабитесь и ощутите на себе целебную силу местных источников, полезных для иммунитета и суставов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Перевал Гумбаши и термальные источники»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 3 чел.
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
«Аланский монастырь, курорт Фиагдон и термальные источники»
30 сен в 08:30
2 окт в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 500 за всё до 3 чел.
Величественная Карачаево-Черкесия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Величественная Карачаево-Черкесия
Проехать по самой высокогорной дороге в стране, посетить древний храм и термальные источники
Начало: по договоренности
«Посещение термальных источников оплачивается дополнительно: 350-400 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Домбай - душа Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
«На обратном пути попробуем национальную кухню карачаевцев и заедем отдохнуть в горячих термальных источниках»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
«Конечная точка нам известна — это семейный комплекс Гедуко, где есть бассейны с горячей и холодной термальной водой, соляная комната, ванны и услуги СПА»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
«На обратном пути мы заедем в термальные источники: теплая минеральная вода снимет усталость и подарит заряд энергии гор»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце
Начало: у вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунетесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
21 000 за всё до 4 чел.
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
«В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
57004 560 за человека
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
«Завершится путешествие купанием в термальном источнике рядом с селом Аушигер (1 час)»
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700 за человека
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
10 часов
14 отзывов
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: обед — около 600 руб, термальный источник — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
«Термальные источники «Гедуко» — комплекс для семейного отдыха Спортивно-оздоровительный комплекс «Гедуко» действует в Баксанском районе»
Расписание: Пятница в 9:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 200 за человека
Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
«Поднимемся на Машук, прогуляемся по Эммануэлевскому парку и «Цветнику», заглянем в «Провал», а завершим экскурсию купанием в термальных источниках с минеральной водой»
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Пятигорске
«На его территории расположены 8 бассейнов с холодной, тёплой и горячей целебной водой, работает сауна, баня и хамам»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
26 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
Начало: Адрес проживания туриста
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
48 отзывов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
«На экскурсии вы насладитесь видами, искупаетесь в термальном источнике и сделаете много потрясающих фотографий»
Расписание: Суббота в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
2 700 за человека
Язык тролля/Верхняя Балкария и термальные источники
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Пятигорск: Язык Тролля и термальные воды
Откройте для себя тайны Пятигорска, наслаждаясь уникальными природными и культурными достопримечательностями
Начало: По адресу проживания гостя
«А в конце снимите усталость в термальных источниках»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Цейское ущелье и термальные источники
Групповая
13.5 часов
Цейское ущелье и термальные источники
Расписание: Суббота в 06:30
1 900 за человека
Чегемские водопады и термальные источники «Гедуко»
Групповая
8 часов
Чегемские водопады и термальные источники «Гедуко»
«Нас ждут знаменитые термальные источники “Гедуко” с развлечениями для всей семьи, спортивной площадкой, водными аттракционами, отдельной зоной для самых маленьких и кафе на территории комплекса»
Расписание: Пятница в 13:20
2 000 за человека
Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых ущелий Северной Осетии и искупаться в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700 за человека
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Термальные источники в Аушигере»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900 за человека
Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников
Подняться на великую гору и посетить самые живописные места Кавказа на автомобильной экскурсии
«Термальные источники базы отдыха Баксан — место, где вы сможете расслабиться в тёплой минеральной воде»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Кабардино-Балкария: день из жизни современного горца
Позавтракать аутентичными блюдами, посетить конноспортивную школу и термальные источники
Начало: В Пятигорске
«По вашему желанию и предварительной договорённости для вас организуют банкет с шоу-программой и живой национальной музыкой»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
18 900 за всё до 4 чел.
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники из Пятигорска
Индивидуальная
8 часов
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники из Пятигорска
Начало: По договоренности
«После заедем в термальные источники «Гедуко», чтобы искупаться в настоящей минеральной воде»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 800 за человека
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Пятигорска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
Начало: По договорённости с гидом
«После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500013 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
    Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала маршрут под наши запросы. Включила экскурсию по Владикавказу.
    Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировалаУдобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировалаУдобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировалаУдобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала
  • Е
    Елизавета
    15 мая 2024
    Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
    Спасибо, это была очень хорошая экскурсия и экскурсовод Сергей был хороший. Очень уместно было на обратном пути купание в нарезанных ваннах, прекрасно сняли усталость от долгого путешествия.
  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Домбай - душа Кавказских гор
    Очень понравилась экскурсия! Игорь позвонил накануне, проконсультировал по погоде, напомнил захватить купальники и тапочки, чтобы заехать в источники на обратном
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    пути. В машине нас ждала водичка и влажные салфетки, это было очень предусмотрительно, спасибо большое! Маршрут продуман, рассказы интересные. Игорь отвечал на все вопросы, был очень внимателен, давал советы. Единственное пожелание, наверное, – это говорить чуть медленнее, потому что информации было очень много, я просто не успевала воспринимать:) От поездки только положительные впечатления!

  • Д
    Дмитрий
    11 мая 2024
    Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
    Путешествие прошло отлично! Гид Бештау в обещанное время забрал нас от отеля, интересно рассказал об истории посещаемых мест, отлично организовал
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    посещение досторимечательностей, заботился, чтобы нам не было скучно) Мы первый раз на Кавказе, поэтому названия всех достопримечтельностей писать не буду, чтобы не переврать:) Так же, очень понравилось отношение Бештау к нашей безопастности: аккуратное вождение и забота о нас на горных маршрутах. Замок Шато Эркен владельцы закрыли без предупреждения на частное мероприятие, но Бештау решил вопрос с заменой этой точки на прекрасные горячие источники - мы все очень довольны и улыбаемся)

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
    Полина смогла даже не слишком на военную экскурсию сделать очень увлекательной. Лучший гид! Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
    Всё понравилось
  • О
    Олег
    5 мая 2024
    Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
    Вдвоем с супругой отдыхали в Пятигорске впервые, на экскурсию выезжали 2 мая. Остались очень довольны работой экскурсовода Дмитрия. Это эрудированный
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    специалист своего дела, интересный рассказчик. Экскурсия заняла полный день, маршрут был составлен познавательно, время в поездке пролетело незаметно. Посмотрели интересные места, красивые локации, узнали новое об истории развития региона, о традициях местных народов и не только… Дмитрий проявлял уважительное и заботливое отношение к нам, как клиентам. Работу оцениваем по максимальной отметке. Однозначно рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
    Экскурсия с гидом Екатериной очень понравилась. Екатерина забрала нас на своем авто от места нашего проживания, провела яркую увлекательную экскурсию по городу. Благодарим Катю за прекрасно проведенное время и море интересной информации
  • А
    Алексей
    28 апреля 2024
    Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
    Хорошая программа, интересный рассказ, чудесные горные виды.
  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2024
    Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
    Прекрасный гид Татьяна: во всем чувствуется любовь к родному Пятигорску. Познавательно и вкусно, легко и ненавязчиво. Окончание экскурсионного дня -
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    ЛУЧШЕЕ! - в термальных ваннах, которые сняли усталость дня. Берём вторую экскурсию - хотим с этим гидом в Железноводск, в Ессентуки и закончить опять в Суворовских ваннах) Всем рекомендуем))

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «SPA»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
  2. Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
  3. Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
  4. Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
  5. Величественная Карачаево-Черкесия
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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