Экскурсии на горячие термальные источники в Пятигорске

Найдено 64 экскурсии в категории «Термальные источники» в Пятигорске, цены от 1 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500 за человека
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
«Отдохнуть в термальных источниках»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Перевал Гумбаши и термальные источники»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 3 чел.
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
Начало: От вашего места пребывания
«Аушигерские термальные источники — одни из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
60004 500 за человека
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
9 отзывов
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Отправиться в край захватывающих горных пейзажей и богатой истории в мини-группе
Начало: Заберём прямо из дома
«📍 Термальный источник Бирагзанг (только в холодное время года): купание в горячих целебных бассейнах под открытым небом восстановит ваши силы после насыщенной поездки»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 200 за человека
Манящий Эльбрус из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: У вашего места проживания
«По договоренности мы можем посетить термальные источники»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1600014 400 за всё до 4 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
«16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально)»
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
22 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 950 за человека
Из Пятигорска - в горную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Пятигорска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках
«А по дороге обратно можно будет попробовать традиционные осетинские пироги и посетить целебные термальные источники»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
30 000 за всё до 7 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники»
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
50004 500 за человека
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Здесь есть все: сказочная природа, термальные источники, парки, уютные кафе, детские развлекательные центры и аттракционы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в пятницу в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
2 000 за человека
В гости к сусликам Джилы-Су из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
В гости к сусликам Джилы-Су из Пятигорска
К источникам, водопаду, пейзажам… и крупнейшей колонии самых высокогорных сусликов, эльбрусских
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
«Аланский монастырь, курорт Фиагдон и термальные источники»
30 сен в 08:30
2 окт в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
16 000 за всё до 6 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 500 за всё до 3 чел.
Величественная Карачаево-Черкесия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Величественная Карачаево-Черкесия
Проехать по самой высокогорной дороге в стране, посетить древний храм и термальные источники
Начало: по договоренности
«Посещение термальных источников оплачивается дополнительно: 350-400 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Домбай - пламенное сердце Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Домбай - пламенное сердце Кавказа
Проехать по перевалу Гумбаши, увидеть «парящий» храм и насладиться горными видами
Начало: По договоренности
«Шоанинский храм, Домбай и горячие источники»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Домбай - душа Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
«На обратном пути попробуем национальную кухню карачаевцев и заедем отдохнуть в горячих термальных источниках»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Пятигорск: Шато Эркен, Тамбукан и термы
Исследуйте уникальные места Пятигорска и окунитесь в мир релакса на целебных горячих источниках
«На пути к горячим источникам у меня заготовлено два примечательных места — озеро Тамбукан и Шато Эркен»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
«На обратном пути мы заедем в термальные источники: теплая минеральная вода снимет усталость и подарит заряд энергии гор»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце
Начало: у вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунетесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
21 000 за всё до 4 чел.
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
«В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
57004 560 за человека
Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
341 отзыв
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«на человека) • Сувениры • Рекомендуем взять с собой воду • Вход в термальные источники — 300 руб»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
«Завершится путешествие купанием в термальном источнике рядом с селом Аушигер (1 час)»
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700 за человека
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
10 часов
14 отзывов
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: обед — около 600 руб, термальный источник — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
На Джилы-Cу в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
207 отзывов
Путешествие в урочище Джилы-Су: экскурсия в мини-группе
Откройте великолепие Кавказа: водопады, горные пейзажи и целебные источники в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Место вашего проживания
«Этот край славится своими термальными источниками»
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700 за человека
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
47 отзывов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
«Термальные источники В конце насыщенного впечатлениями дня мы заедем на термальные источники и вдоволь искупаемся, приятно завершив наше путешествие»
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
4 500 за человека
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
228 отзывов
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
«Из сурового Чегемского ущелья попадаем в грандиозное Черекское ущелье к древним башням, живописному Голубому озеру и горячему источнику возле села Аушигер»
Сегодня в 06:50
Завтра в 06:45
2 700 за человека
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
«Термальные источники «Гедуко» — комплекс для семейного отдыха Спортивно-оздоровительный комплекс «Гедуко» действует в Баксанском районе»
Расписание: Пятница в 9:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 200 за человека
Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
«Поднимемся на Машук, прогуляемся по Эммануэлевскому парку и «Цветнику», заглянем в «Провал», а завершим экскурсию купанием в термальных источниках с минеральной водой»
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Пятигорске
«Термальные источники «Жемчужина Кавказа»»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
26 000 за всё до 6 чел.
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 9.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 19 000 за всё до 6 чел.
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 7 часов
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Пятигорск: Медовые водопады, гора Кольцо и Замок коварства
Откройте для себя уникальные природные и культурные жемчужины Пятигорска в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
«По завершению возвращаемся на место, откуда начиналась поездка или по договорённости можно посетить Суворовские горячие источники которые вас приятно расслабят»
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
7 999 за всё до 4 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700 за человека
Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов
Проехать по местам съёмок знаменитого фильма, увидеть волшебное озеро и искупаться в термах
«И напоследок заедем в термальный источник и расслабимся в тёплой целебной воде»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводс...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 500 за всё до 4 чел.
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Открыть нетуристические уголки Кабардино-Балкарии и побывать в аутентичном горном селении
Начало: Пятигорск
«Дополнительные расходы: обед в национальном кафе, входные билеты на термальные источники — 100 руб»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
«Суворовские термальные источники На десерт у нас с вами купание в Суворовских термальных источниках»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
Начало: Адрес проживания туриста
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
48 отзывов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
«На экскурсии вы насладитесь видами, искупаетесь в термальном источнике и сделаете много потрясающих фотографий»
Расписание: Суббота в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
2 700 за человека
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Она знаменита обилием термальных источников и водопадов»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
«Мы направимся в горячие термальные источники Аушигер Сити»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Манящий Эльбрус из Пятигорска
    5 июня были с сыном 16 лет на экскурсии, гид Сергей. Много путешествуем, есть с чем сравнить. Все очень понравилось. Организация четкая, гид прекрасный рассказчик, много узнали нового из истории Кавказа. Рекомендую всем посетить данную экскурсию!!!
  • И
    Иван
    5 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Прекрасные локации, а вишенкой на торте - Язык Тролля. Виды там потрясающие. Это не передать ни словам, ни фотографиям. Это
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    надо видеть вживую. Алексей, наш гид, был профессионален и отлично справлялся и с заторами из баранов, и с развлечением нас, туристов. Рассказывал много интересных особенностей мест. Однозначно рекомендую и этот маршрут, и Алексея, тем, кто хочет провести незабываемый день, полный ярких впечатлений!

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира,
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида ТахираСпасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
    Все отлично. Спасибо гиду Шамилю за потрясающие виды и интересные рассказы.
  • О
    Олеся
    29 мая 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
    Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
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    и организацию тура! Особое спасибо самому лучшему и чуткому водителю Владимиру,выше всех похвал! Место-потрясающей красоты! Обязательно вернусь туда вновь,но уже с ночевкой! ❤️❤️❤️

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    29 мая посетили семьёй экскурсию "Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен" Сказать что понравилось - ничего не сказать,
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    это было великолепно! Гид Роман превосходно провел экскурсию, рассказал исторические факты, традиции местных народов, мы узнали много нового, и самое главное - головокружительные виды!!! Большое спасибо за проведенную экскурсию на комфортабельном автомобили и с грамотным гидом!!!

  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
    Хорошая дорога, хороший водитель, прекрасные виды. Водитель -гид Мурад постарался сделать нашу экскурсию максимально комфортабельной и зрелищной. Водопады предстали перед
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    нами от меньшего Султана до восхитительного и грандиозного Черного Водопада! Эльбрус показался во всей красе и только "руку протяни". Одна из самых запоминающихся и пейзажных экскурсий!

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Добрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора и непосредственно исполнителя😍 за отличную
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    организацию и фееричное настроение. Продуманный маршрут, шикарные локации, достаточно времени для прогулок и осмотров. Удобный, чистый автомобиль. Ну и выше всех похвал наш Фарух! 💚💛🧡❤💙💜💚😜интересное общение, уделял внимание всей группе, помогал с фотосъёмкой, рассказывал интересные факты о своём крае. Это тот случай, когда отличное настроение остаётся навсегда при воспоминании о хорошо проведённом времени в компании хороших людей. Завтрак на языке троля выше всех похвал! Такие хычины!!!!! спасибо хозяюшке👍Единственное что надо изменить - место обеда (кухня в термальных ваннах не айс… От слова совсем. Но надеюсь у них всё наладится, бизнес пойдёт в гору, а главное кормить будут вкусно как родных). еще раз спасибо огромное. Всем советую поездки с ребятами. Фаруху успеха во всём!!!! Ты лучший!!!! 💙💜💚🤭💙❤🧡

    Добрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора и
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Только вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи о земле, по которой мы
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    проезжали. Видно, что человек очень любит края, в которых вырос. Как водитель понравился, водит аккуратно и уверенно. С кафе тоже повезло, Роман посоветовал блюда местной кухни. Однозначно рекомендую!

    Только вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи оТолько вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи оТолько вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи оТолько вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи о
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    23 мая 2024г. мы посетили Безенгийский язык Тролля с гидом Георгием в мини группе. Сказать, что нам понравилось-это мало, мы
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    были в полном восторге! Начиная с того, что нас утром забрали от подъезда, мне посчастливилось получить место рядом с гидом и вся дорога была у меня как на ладони, величавые горы, великолепные виды и природа, просто взрыв мозга! Георгий очень аккуратно вел свой джип, хотя дорога в горах была сложной и местами даже опасной. Нам повезло и погода нас встретила солнышком и теплом, а горы как будто только нас и ждали, открылись во всей своей красе. Понравилось всё: экскурсия, кухня, компания. Советую эту экскурсию, не пожалеете.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Термальные источники»

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