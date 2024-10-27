3 в 1 из Пятигорска: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники

Насладиться природой, узнать истории горных народов и расслабиться в горячем бассейне
Мы собрали для вас весь спектр эмоций и впечатлений! Вас ждёт местный колорит, горы и релакс за один день. Вы подниметесь на вершину плато и спуститесь в ущелье реки. Полюбуетесь символом Кисловодска — горой Кольцо и зайдёте в музей карачаевской культуры. А в конце экскурсии расслабитесь в минеральных водах термального источника.
4.83
6 отзывов
3 в 1 из Пятигорска: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
3 в 1 из Пятигорска: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
3 в 1 из Пятигорска: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Гора Кольцо

Мы остановимся у горы, которая находится на окраине Кисловодска и считается его символом. Вы рассмотрите природную достопримечательность и услышите легенды о горе, которые передаются из поколения в поколение.

Водопады в окрестностях Кисловодска

Вы увидите несколько водопадов: Жемчужный, Чёртова мельница, Малый и Большой медовый и Девичьи косы. Узнаете, что такое «Тёщины рёбра» и по желанию прокатитесь на самом протяжённом зиплайне страны. А также посетите этнографический музей, продегустируете травяной чай и попробуете аппетитные хычины.

Суворовские термальные источники

Вы посетите два комплекса и 17 бассейнов, которые работают круглый год. В каждом из них вода разного состава, но непременно тёплая. Идеальное место для релакса! Мы расскажем вам о целебном действии минеральной воды и её уникальном составе.

Примерный тайминг экскурсии

  • Дорога из Пятигорска до Кисловодска — 1 час
  • Гора Кольцо — 1 час
  • Дорога до Медовых водопадов — 30 минут
  • Медовые водопады + музей — 2 часа
  • Дорога до источников — 1 час
  • Термальные источники — 1,5 часа

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ford Tourneo и включает трансфер от и до дома
  • Выезд возможен из всех городов КМВ — стоимость экскурсии от этого не изменится
  • Мы не рекомендуем экскурсию детям младше 5 лет и беременным женщинам. При серьёзных заболеваниях сердца и проблемах с давлением лучше воздержаться от купания в термальных источниках
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачивается:

  • Билет на термальные источники: взрослый — 600 ₽, детский — 300 ₽
  • Зиплайн по желанию — 2000 ₽
  • Вход на Медовые водопады — 100 ₽
  • Питание — от 300 ₽/чел.

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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Ю
27 окт 2024
Спасибо за великолепную экскурсию! Организация на отлично, всё быстро, чётко, удобно! Гид Александр замечательный рассказчик, ответит на любые вопросы. Мы в восторге от проведённого дня!
Спасибо за великолепную экскурсию! Организация на отлично, всё быстро, чётко, удобно! Гид Александр замечательный рассказчик, ответитСпасибо за великолепную экскурсию! Организация на отлично, всё быстро, чётко, удобно! Гид Александр замечательный рассказчик, ответит
И
17 окт 2024
Все локации посетили, водопады впечатлили, термальные источники понравились, но гид не самый лучший рассказчик и на заднем сидении митсубиси паджеро втроем тесновато, особенно если комплекция не худенькая.
А
15 окт 2024
Прекрасная поездка, красивая дорога, уникальное место расположения водопадов. Программа прекрасно сбалансирована:можно полюбоваться природой и отдохнуть в термах. Нас возил Александр,все прошло замечательно,спасибо
Прекрасная поездка, красивая дорога, уникальное место расположения водопадов. Программа прекрасно сбалансирована:можно полюбоваться природой и отдохнуть вПрекрасная поездка, красивая дорога, уникальное место расположения водопадов. Программа прекрасно сбалансирована:можно полюбоваться природой и отдохнуть вПрекрасная поездка, красивая дорога, уникальное место расположения водопадов. Программа прекрасно сбалансирована:можно полюбоваться природой и отдохнуть в
Т
9 окт 2024
Сегодня 9 октября был замечательный день, отличная погода и супер экскурсия - гора Кольцо, Медовые водопады и Термальные источники. Выражаем огромную благодарность нашему гиду и водителю Александру за безопасное вождение, непринужденные беседы, доброжелательность. Уровень комфорта на высоте!!!
А
3 окт 2024
Отличная, интересная экскурсия! За 1 день побывать в таких красивых местах и регионах, послушать легенды и истории, отведать национальные блюда - замечательная возможность отдохнуть душой и телом! Экскурсия организована хорошо и безопасно, было очень приятно и весело, рекомендую!
В
25 сен 2024
Спасибо за возможность увидеть красоту. За возможность посетить термальные ванны. Все точно по времени. Комфортная машина и профессиональное вхождение. На протяжении всего маршрута ни разу не было даже намека на какое-то ограничение по времени. Нам очень понравилось. Искренне рекомендуем данный маршрут и команду. Отдельное спасибо Кириллу за интересные рассказы и комментарии. Удачи вам

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