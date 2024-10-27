Мы собрали для вас весь спектр эмоций и впечатлений! Вас ждёт местный колорит, горы и релакс за один день. Вы подниметесь на вершину плато и спуститесь в ущелье реки. Полюбуетесь символом Кисловодска — горой Кольцо и зайдёте в музей карачаевской культуры. А в конце экскурсии расслабитесь в минеральных водах термального источника.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Гора Кольцо
Мы остановимся у горы, которая находится на окраине Кисловодска и считается его символом. Вы рассмотрите природную достопримечательность и услышите легенды о горе, которые передаются из поколения в поколение.
Водопады в окрестностях Кисловодска
Вы увидите несколько водопадов: Жемчужный, Чёртова мельница, Малый и Большой медовый и Девичьи косы. Узнаете, что такое «Тёщины рёбра» и по желанию прокатитесь на самом протяжённом зиплайне страны. А также посетите этнографический музей, продегустируете травяной чай и попробуете аппетитные хычины.
Суворовские термальные источники
Вы посетите два комплекса и 17 бассейнов, которые работают круглый год. В каждом из них вода разного состава, но непременно тёплая. Идеальное место для релакса! Мы расскажем вам о целебном действии минеральной воды и её уникальном составе.
Примерный тайминг экскурсии
- Дорога из Пятигорска до Кисловодска — 1 час
- Гора Кольцо — 1 час
- Дорога до Медовых водопадов — 30 минут
- Медовые водопады + музей — 2 часа
- Дорога до источников — 1 час
- Термальные источники — 1,5 часа
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ford Tourneo и включает трансфер от и до дома
- Выезд возможен из всех городов КМВ — стоимость экскурсии от этого не изменится
- Мы не рекомендуем экскурсию детям младше 5 лет и беременным женщинам. При серьёзных заболеваниях сердца и проблемах с давлением лучше воздержаться от купания в термальных источниках
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается:
- Билет на термальные источники: взрослый — 600 ₽, детский — 300 ₽
- Зиплайн по желанию — 2000 ₽
- Вход на Медовые водопады — 100 ₽
- Питание — от 300 ₽/чел.
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Пятигорске
Провела экскурсии для 54 туристов
Мы рады приветствовать вас на Северном Кавказе! Меня зовут Оксана — организация туров, бронирование и любые вопросы по маршрутам на мне!:) Мы организуем для вас лучшие экскурсии по самым ярким,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
27 окт 2024
Спасибо за великолепную экскурсию! Организация на отлично, всё быстро, чётко, удобно! Гид Александр замечательный рассказчик, ответит на любые вопросы. Мы в восторге от проведённого дня!
И
Ирина
17 окт 2024
Все локации посетили, водопады впечатлили, термальные источники понравились, но гид не самый лучший рассказчик и на заднем сидении митсубиси паджеро втроем тесновато, особенно если комплекция не худенькая.
А
Анастасия
15 окт 2024
Прекрасная поездка, красивая дорога, уникальное место расположения водопадов. Программа прекрасно сбалансирована:можно полюбоваться природой и отдохнуть в термах. Нас возил Александр,все прошло замечательно,спасибо
Т
Татьяна
9 окт 2024
Сегодня 9 октября был замечательный день, отличная погода и супер экскурсия - гора Кольцо, Медовые водопады и Термальные источники. Выражаем огромную благодарность нашему гиду и водителю Александру за безопасное вождение, непринужденные беседы, доброжелательность. Уровень комфорта на высоте!!!
А
Анна
3 окт 2024
Отличная, интересная экскурсия! За 1 день побывать в таких красивых местах и регионах, послушать легенды и истории, отведать национальные блюда - замечательная возможность отдохнуть душой и телом! Экскурсия организована хорошо и безопасно, было очень приятно и весело, рекомендую!
В
Виктория
25 сен 2024
Спасибо за возможность увидеть красоту. За возможность посетить термальные ванны. Все точно по времени. Комфортная машина и профессиональное вхождение. На протяжении всего маршрута ни разу не было даже намека на какое-то ограничение по времени. Нам очень понравилось. Искренне рекомендуем данный маршрут и команду. Отдельное спасибо Кириллу за интересные рассказы и комментарии. Удачи вам
Входит в следующие категории Пятигорска
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