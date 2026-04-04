Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Кавказа. Участники смогут насладиться видами озера Гижгит, исследовать город Тырныауз и подняться на Эльбрус. После насыщенного дня гости смогут расслабиться в тёплых водах термальных источников.
Это путешествие станет идеальным выбором для тех, кто ищет романтические приключения или отдых с близкими
Это путешествие станет идеальным выбором для тех, кто ищет романтические приключения или отдых с близкими
5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Подъём на Эльбрус
- 🌊 Купание в термальных источниках
- 📸 Живописные виды озера Гижгит
- 🏙️ Исследование города Тырныауз
- 🥘 Вкус национальной кухни
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для восхождения на Эльбрус и купания в термальных источниках. В это время дни солнечные и тёплые, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой Эльбрус покрыт снегом, что может ограничить доступ к некоторым объектам, но это время идеально для любителей зимних видов спорта.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Гижгит
- Город Тырныауз
- Поляна нарзанов
- Эльбрус
Описание экскурсии
Мы объединили самые интересные природные и исторические достопримечательности Кавказа, чтобы вы составили максимально полное представление об этом регионе. Итак, в программе:
- Озеро Гижгит, или Кавказский Байкал, окружённое живописными горами. Вы полюбуетесь красотой природы и сделаете потрясающие фотографии.
- Самый высокогорный город Тырныауз, название которого переводится как «журавлиное ущелье». Остановку по достоинству оценят любители альпинизма и живописных пейзажей.
- Обед в кафе национальной кухни. Хычины, лагман, шурпа, шашлык — всё это вы сможете заказать здесь.
- Поляна нарзанов. Вы попробуете лечебную минеральную воду, известную своими целебными свойствами.
- Царь горных духов — высочайшая точка Эльбруса, расположенная на высоте 3850 м.
- Термальные источники базы отдыха Баксан — место, где вы сможете расслабиться в тёплой минеральной воде.
Подробная программа
7:00 — наш гид заберёт вас по указанному адресу
8.30 — остановка на кавказском Байкале
9:30 — самый высокогорный город Тырныауз
11:00 — обед
12:00 — посещение Поляны нарзанов
13:30 — подъём на Эльбрус
16:30 — релакс в термальных источниках базы отдыха Баксан
19:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит сопровождение гида по всему маршруту и трансфер на комфортабельном автомобиле. Отдельно оплачивается обед, канатная дорога (2700 ₽/чел) и термальные источники (от 750 ₽/чел).
- Возьмите с собой воду, перекус и купальник
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4457 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поездка на Эльбрус оставила самые яркие впечатления, во многом благодаря нашему гиду Екатерине. Всё прошло просто отлично, организация была на высшем уровне. Екатерина — прекрасный рассказчик, она делилась массой интересны фактов и историй, Информация подавалась легко и увлекательно. Огромное спасибо за профессионализм и душевную атмосферу!
Вам был полезен этот отзыв?
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии. Гид Андрей очень доступно и интересно рассказывал. Погода была супер.
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Нашим гидом был Артур. Интересно, душевно, красиво и вкусно провели день!
Спасибо большое 🫶
Спасибо большое 🫶
Вам был полезен этот отзыв?
В
Поездка прошла замечательно. Водитель учитывал все пожелания, отвечал на возникающие вопросы, не торопил, давал достаточно времени на фотосессию и ознакомления со всеми объектами во время путешествия.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Были на экскурсии 05.10.24. Отличная погода, красивые места, насыщенная программа. Большое спасибо водителю Альберту за поездку в горы. Впечатления-неизгладимые!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Отлично съездили, провезли на прекрасной машине Линкольн Навигатор, все очень профессионально и хорошо. Эльбрус прекрасен, но вместо источников попросили заехать на ферму к альпакам, получилось еще лучше. Большое спасибо за отличную поездку!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников»
Групповая
3 в 1 из Пятигорска: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
Окунитесь в атмосферу Кавказа: гора Кольцо, Медовые водопады и термальные источники в одном туре. Погрузитесь в природу и культуру за один день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Великая красота Кавказа: из Пятигорска - в Джилы-Су
Величественные водопады, термальные источники, скалы Аватары и Зубы Дракона
Начало: У вашего отеля в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
15 авг в 06:15
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
16%
Мини-группа
до 8 чел.
Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
4200 ₽
5000 ₽ за человека
-35%
до 7 ноября
от 26 000 ₽ за экскурсию