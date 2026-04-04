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Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников

Насладитесь красотой Кавказа: Эльбрус, термальные источники и живописные пейзажи ждут вас. Идеально для романтического отдыха или с друзьями
Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Кавказа. Участники смогут насладиться видами озера Гижгит, исследовать город Тырныауз и подняться на Эльбрус. После насыщенного дня гости смогут расслабиться в тёплых водах термальных источников.

Это путешествие станет идеальным выбором для тех, кто ищет романтические приключения или отдых с близкими
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Подъём на Эльбрус
  • 🌊 Купание в термальных источниках
  • 📸 Живописные виды озера Гижгит
  • 🏙️ Исследование города Тырныауз
  • 🥘 Вкус национальной кухни

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для восхождения на Эльбрус и купания в термальных источниках. В это время дни солнечные и тёплые, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой Эльбрус покрыт снегом, что может ограничить доступ к некоторым объектам, но это время идеально для любителей зимних видов спорта.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников
Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников
Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников

Что можно увидеть

  • Озеро Гижгит
  • Город Тырныауз
  • Поляна нарзанов
  • Эльбрус

Описание экскурсии

Мы объединили самые интересные природные и исторические достопримечательности Кавказа, чтобы вы составили максимально полное представление об этом регионе. Итак, в программе:

  • Озеро Гижгит, или Кавказский Байкал, окружённое живописными горами. Вы полюбуетесь красотой природы и сделаете потрясающие фотографии.
  • Самый высокогорный город Тырныауз, название которого переводится как «журавлиное ущелье». Остановку по достоинству оценят любители альпинизма и живописных пейзажей.
  • Обед в кафе национальной кухни. Хычины, лагман, шурпа, шашлык — всё это вы сможете заказать здесь.
  • Поляна нарзанов. Вы попробуете лечебную минеральную воду, известную своими целебными свойствами.
  • Царь горных духов — высочайшая точка Эльбруса, расположенная на высоте 3850 м.
  • Термальные источники базы отдыха Баксан — место, где вы сможете расслабиться в тёплой минеральной воде.

Подробная программа

7:00 — наш гид заберёт вас по указанному адресу
8.30 — остановка на кавказском Байкале
9:30 — самый высокогорный город Тырныауз
11:00 — обед
12:00 — посещение Поляны нарзанов
13:30 — подъём на Эльбрус
16:30 — релакс в термальных источниках базы отдыха Баксан
19:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость входит сопровождение гида по всему маршруту и трансфер на комфортабельном автомобиле. Отдельно оплачивается обед, канатная дорога (2700 ₽/чел) и термальные источники (от 750 ₽/чел).
  • Возьмите с собой воду, перекус и купальник
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4457 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Валерия
Поездка на Эльбрус оставила самые яркие впечатления, во многом благодаря нашему гиду Екатерине. Всё прошло просто отлично, организация была на высшем уровне. Екатерина — прекрасный рассказчик, она делилась массой интересны фактов и историй, Информация подавалась легко и увлекательно. Огромное спасибо за профессионализм и душевную атмосферу!
Поездка на Эльбрус оставила самые яркие впечатления, во многом благодаря нашему гиду Екатерине. Всё прошло просто
Поездка на Эльбрус оставила самые яркие впечатления, во многом благодаря нашему гиду Екатерине. Всё прошло просто
Поездка на Эльбрус оставила самые яркие впечатления, во многом благодаря нашему гиду Екатерине. Всё прошло просто
Поездка на Эльбрус оставила самые яркие впечатления, во многом благодаря нашему гиду Екатерине. Всё прошло просто
Поездка на Эльбрус оставила самые яркие впечатления, во многом благодаря нашему гиду Екатерине. Всё прошло просто
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Ася
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии. Гид Андрей очень доступно и интересно рассказывал. Погода была супер.
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии.
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии.
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии.
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии.
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии.
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии.
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии.
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии.+6
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии.
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии.
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии.
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии.
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии.
Из-за технических условий на Эльбрусе решили изменить в самый последний момент направление экскурсии. Были в Осетии.
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Кристина
Нашим гидом был Артур. Интересно, душевно, красиво и вкусно провели день!
Спасибо большое 🫶
Нашим гидом был Артур. Интересно, душевно, красиво и вкусно провели день!
Нашим гидом был Артур. Интересно, душевно, красиво и вкусно провели день!
Нашим гидом был Артур. Интересно, душевно, красиво и вкусно провели день!
Нашим гидом был Артур. Интересно, душевно, красиво и вкусно провели день!
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В
Поездка прошла замечательно. Водитель учитывал все пожелания, отвечал на возникающие вопросы, не торопил, давал достаточно времени на фотосессию и ознакомления со всеми объектами во время путешествия.
Поездка прошла замечательно. Водитель учитывал все пожелания, отвечал на возникающие вопросы, не торопил, давал достаточно времени
Поездка прошла замечательно. Водитель учитывал все пожелания, отвечал на возникающие вопросы, не торопил, давал достаточно времени
Поездка прошла замечательно. Водитель учитывал все пожелания, отвечал на возникающие вопросы, не торопил, давал достаточно времени
Поездка прошла замечательно. Водитель учитывал все пожелания, отвечал на возникающие вопросы, не торопил, давал достаточно времени
Поездка прошла замечательно. Водитель учитывал все пожелания, отвечал на возникающие вопросы, не торопил, давал достаточно времени
Поездка прошла замечательно. Водитель учитывал все пожелания, отвечал на возникающие вопросы, не торопил, давал достаточно времени
Поездка прошла замечательно. Водитель учитывал все пожелания, отвечал на возникающие вопросы, не торопил, давал достаточно времени
Поездка прошла замечательно. Водитель учитывал все пожелания, отвечал на возникающие вопросы, не торопил, давал достаточно времени+2
Поездка прошла замечательно. Водитель учитывал все пожелания, отвечал на возникающие вопросы, не торопил, давал достаточно времени
Поездка прошла замечательно. Водитель учитывал все пожелания, отвечал на возникающие вопросы, не торопил, давал достаточно времени
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ЕЛЕНА
Были на экскурсии 05.10.24. Отличная погода, красивые места, насыщенная программа. Большое спасибо водителю Альберту за поездку в горы. Впечатления-неизгладимые!
Были на экскурсии 05.10.24. Отличная погода, красивые места, насыщенная программа. Большое спасибо водителю Альберту за поездку
Были на экскурсии 05.10.24. Отличная погода, красивые места, насыщенная программа. Большое спасибо водителю Альберту за поездку
Были на экскурсии 05.10.24. Отличная погода, красивые места, насыщенная программа. Большое спасибо водителю Альберту за поездку
Были на экскурсии 05.10.24. Отличная погода, красивые места, насыщенная программа. Большое спасибо водителю Альберту за поездку
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В
Отлично съездили, провезли на прекрасной машине Линкольн Навигатор, все очень профессионально и хорошо. Эльбрус прекрасен, но вместо источников попросили заехать на ферму к альпакам, получилось еще лучше. Большое спасибо за отличную поездку!
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