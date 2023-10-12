Подняться на Эльбрус и посетить самые живописные места Кавказа на автомобильной экскурсии
Приглашаем вас окунуться в новую культуру, исследовать необычные места и получить море новых впечатлений! Вы отыщите местное озеро Байкал, побываете в городе-призраке, покорите Эльбрус и искупаетесь в термальных источниках. Эта экскурсия отлично подойдёт для романтического отдыха или путешествия в компании самых близких. Только вы, гид и необыкновенная природа Кавказа!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы объединили самые интересные природные и исторические достопримечательности Кавказа, чтобы вы составили максимально полное представление об этом регионе. Итак, в программе:
- Озеро Гижгит, или Кавказский Байкал, окружённое живописными горами. Вы полюбуетесь красотой природы и сделаете потрясающие фотографии.
- Город-призрак Тырныауз, полностью заброшенный в начале 20 века. Вы увидите остатки зданий и узнаете историю этого места.
- Обед в кафе национальной кухни. Хычины, лагман, шурпа, шашлык — всё это вы сможете заказать здесь.
- Поляна нарзанов. Вы попробуете лечебную минеральную воду, известную своими целебными свойствами.
- Царь горных духов — высочайшая точка Эльбруса, расположенная на высоте 3850 м.
- Термальные источники базы отдыха Баксан — место, где вы сможете расслабиться в тёплой минеральной воде.
Подробная программа
7:00 — наш гид заберёт вас по указанному адресу
8.30 — остановка на кавказском Байкале
9:30 — посещение города-призрака
11:00 — обед
12:00 — посещение Поляны нарзанов
13:30 — подъём на Эльбрус
16:30 — релакс в термальных источниках базы отдыха Баксан
19:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит сопровождение гида по всему маршруту и трансфер на комфортабельном автомобиле. Отдельно оплачивается обед, канатная дорога (1600 руб. /чел) и термальные источники (300 руб. /чел).
- Возьмите с собой воду, перекус и купальник
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 102 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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