Путешествие к Царю горных духов

Подняться на Эльбрус и посетить самые живописные места Кавказа на автомобильной экскурсии

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Приглашаем вас окунуться в новую культуру, исследовать необычные места и получить море новых впечатлений! Вы отыщите местное озеро Байкал, побываете в городе-призраке, покорите Эльбрус и искупаетесь в термальных источниках. Эта экскурсия отлично подойдёт для романтического отдыха или путешествия в компании самых близких. Только вы, гид и необыкновенная природа Кавказа!
Путешествие к Царю горных духов
Путешествие к Царю горных духов
Путешествие к Царю горных духов
Путешествие к Царю горных духов
Путешествие к Царю горных духов
Путешествие к Царю горных духов
Путешествие к Царю горных духов
Путешествие к Царю горных духов
Путешествие к Царю горных духов
Путешествие к Царю горных духов
Путешествие к Царю горных духов
Путешествие к Царю горных духов
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы объединили самые интересные природные и исторические достопримечательности Кавказа, чтобы вы составили максимально полное представление об этом регионе. Итак, в программе:

  • Озеро Гижгит, или Кавказский Байкал, окружённое живописными горами. Вы полюбуетесь красотой природы и сделаете потрясающие фотографии.
  • Город-призрак Тырныауз, полностью заброшенный в начале 20 века. Вы увидите остатки зданий и узнаете историю этого места.
  • Обед в кафе национальной кухни. Хычины, лагман, шурпа, шашлык — всё это вы сможете заказать здесь.
  • Поляна нарзанов. Вы попробуете лечебную минеральную воду, известную своими целебными свойствами.
  • Царь горных духов — высочайшая точка Эльбруса, расположенная на высоте 3850 м.
  • Термальные источники базы отдыха Баксан — место, где вы сможете расслабиться в тёплой минеральной воде.

Подробная программа

7:00 — наш гид заберёт вас по указанному адресу
8.30 — остановка на кавказском Байкале
9:30 — посещение города-призрака
11:00 — обед
12:00 — посещение Поляны нарзанов
13:30 — подъём на Эльбрус
16:30 — релакс в термальных источниках базы отдыха Баксан
19:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость входит сопровождение гида по всему маршруту и трансфер на комфортабельном автомобиле. Отдельно оплачивается обед, канатная дорога (1600 руб. /чел) и термальные источники (300 руб. /чел).
  • Возьмите с собой воду, перекус и купальник
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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