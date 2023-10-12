Приглашаем вас окунуться в новую культуру, исследовать необычные места и получить море новых впечатлений! Вы отыщите местное озеро Байкал, побываете в городе-призраке, покорите Эльбрус и искупаетесь в термальных источниках. Эта экскурсия отлично подойдёт для романтического отдыха или путешествия в компании самых близких. Только вы, гид и необыкновенная природа Кавказа!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы объединили самые интересные природные и исторические достопримечательности Кавказа, чтобы вы составили максимально полное представление об этом регионе. Итак, в программе:

Озеро Гижгит, или Кавказский Байкал, окружённое живописными горами. Вы полюбуетесь красотой природы и сделаете потрясающие фотографии.

Город-призрак Тырныауз, полностью заброшенный в начале 20 века. Вы увидите остатки зданий и узнаете историю этого места.

Обед в кафе национальной кухни. Хычины, лагман, шурпа, шашлык — всё это вы сможете заказать здесь.

Поляна нарзанов. Вы попробуете лечебную минеральную воду, известную своими целебными свойствами.

Царь горных духов — высочайшая точка Эльбруса, расположенная на высоте 3850 м.

Термальные источники базы отдыха Баксан — место, где вы сможете расслабиться в тёплой минеральной воде.

Подробная программа

7:00 — наш гид заберёт вас по указанному адресу

8.30 — остановка на кавказском Байкале

9:30 — посещение города-призрака

11:00 — обед

12:00 — посещение Поляны нарзанов

13:30 — подъём на Эльбрус

16:30 — релакс в термальных источниках базы отдыха Баксан

19:00 — возвращение в отель

Организационные детали