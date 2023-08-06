Экскурсии в Цейское ущелье из Пятигорска

Найдено 5 экскурсий в категории «Цейское ущелье» в Пятигорске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
«Остаток времени вы проведёте за изучением окрестностей Цейского ущелья»
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
17 400 за всё до 3 чел.
Заповедный край Цейского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Заповедный край Цейского ущелья
Оценить пейзажи альпийских лугов, горных вершин, Сказского ледника и окунуться в источник Бирагзанг
Начало: В городе Пятигорске
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
48 отзывов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
«Цейское ущелье В Цейском ущелье находится один из самых известных исторических памятников в Северной Осетии — святилище Реком»
Расписание: Суббота в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
2 700 за человека
Цейское ущелье и термальные источники
Групповая
13.5 часов
Цейское ущелье и термальные источники
«Путь в Цейское ущелье мы держим из Пятигорска, через Нальчик и города Северной Осетии»
Расписание: Суббота в 06:30
1 900 за человека
Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых ущелий Северной Осетии и искупаться в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Подниметесь по канатке к Сказскому леднику и окинете взглядом цейскую «подкову»»
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 августа 2023
    Цейское ущелье и купание в термальном источнике
    Цейское ущелье рекомендую
  • В
    Вера
    18 ноября 2022
    Заповедный край Цейского ущелья
    Замечательная экскурсия с замечательным гидом Еленой, прекрасно адаптированная к нашим интересам и возможностям людей 60+. Спасибо Елене за чудесный день, полный красот, эмоций и впечатлений!
  • С
    Светта
    30 августа 2022
    Цейское ущелье и купание в термальном источнике
    Очень приятная поездка. Гид Александр все хорошо и спокойно рассказал.
  • О
    Ольга
    6 июля 2022
    Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
    Были на экскурсии 28 июня. Маршрут очень интересный. Идеально для знакомства с природой Северной Осетии. Путешествие рекомендуем ☺️
    Были на экскурсии 28 июня. Маршрут очень интересный. Идеально для знакомства с природой Северной Осетии. Путешествие рекомендуем ☺️Были на экскурсии 28 июня. Маршрут очень интересный. Идеально для знакомства с природой Северной Осетии. Путешествие рекомендуем ☺️Были на экскурсии 28 июня. Маршрут очень интересный. Идеально для знакомства с природой Северной Осетии. Путешествие рекомендуем ☺️
  • В
    Владимир
    15 июня 2022
    Заповедный край Цейского ущелья
    Экскурсия очень понравилась. Провели целый день в горах. Гид Олег всё подробно рассказывал. . Незабываемые впечатления!
  • А
    Александр
    4 мая 2022
    Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
    Мы провели отличный день и остались очень довольны этой экскурсией! Несмотря на не самую лучшую погоду, нам удалось полюбоваться красотами
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    Цейского ущелья, сделать удачные фотографии, подышать горным воздухом и поесть вкусные пироги. Гид Максим внимательно относился к нашим пожеланиям, мы гуляли везде столько, сколько хотели, делали остановки по запросу (или наоборот пропускали их). Также было здорово просто поболтать и обсудить общие интересы. Единственное пожелание - так как дорога долгая, было бы хорошо добавить побольше каких-нибудь историй, информации в пути.

  • А
    Анна
    16 апреля 2022
    Заповедный край Цейского ущелья
    По нашей просьбе экскурсия была заменена на путешествие к Эльбрусу. Путешествие к Эльбрусу вместе с Еленой нам очень понравилось. Погода
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    в тот день была хорошая. Эта была яркая и запоминающаяся экскурсия. Спасибо большое Елена за отличную организацию и индивидуальный подход! Надеюсь, что приедем ещё и вместе покатаемся по другим маршрутам.

    По нашей просьбе экскурсия была заменена на путешествие к Эльбрусу. Путешествие к Эльбрусу вместе с ЕленойПо нашей просьбе экскурсия была заменена на путешествие к Эльбрусу. Путешествие к Эльбрусу вместе с ЕленойПо нашей просьбе экскурсия была заменена на путешествие к Эльбрусу. Путешествие к Эльбрусу вместе с Еленой

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Цейское ущелье»

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  1. Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
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  3. Цейское ущелье и купание в термальном источнике
  4. Цейское ущелье и термальные источники
  5. Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
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  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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