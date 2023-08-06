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Цейского ущелья, сделать удачные фотографии, подышать горным воздухом и поесть вкусные пироги. Гид Максим внимательно относился к нашим пожеланиям, мы гуляли везде столько, сколько хотели, делали остановки по запросу (или наоборот пропускали их). Также было здорово просто поболтать и обсудить общие интересы. Единственное пожелание - так как дорога долгая, было бы хорошо добавить побольше каких-нибудь историй, информации в пути.