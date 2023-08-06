1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
«Остаток времени вы проведёте за изучением окрестностей Цейского ущелья»
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
17 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Заповедный край Цейского ущелья
Оценить пейзажи альпийских лугов, горных вершин, Сказского ледника и окунуться в источник Бирагзанг
Начало: В городе Пятигорске
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
«Цейское ущелье В Цейском ущелье находится один из самых известных исторических памятников в Северной Осетии — святилище Реком»
Расписание: Суббота в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Групповая
13.5 часов
Цейское ущелье и термальные источники
«Путь в Цейское ущелье мы держим из Пятигорска, через Нальчик и города Северной Осетии»
Расписание: Суббота в 06:30
1 900₽ за человека
Групповая
13 часов
Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых ущелий Северной Осетии и искупаться в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Подниметесь по канатке к Сказскому леднику и окинете взглядом цейскую «подкову»»
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 августа 2023Цейское ущелье рекомендую
- ВВера18 ноября 2022Замечательная экскурсия с замечательным гидом Еленой, прекрасно адаптированная к нашим интересам и возможностям людей 60+. Спасибо Елене за чудесный день, полный красот, эмоций и впечатлений!
- ССветта30 августа 2022Очень приятная поездка. Гид Александр все хорошо и спокойно рассказал.
- ООльга6 июля 2022Были на экскурсии 28 июня. Маршрут очень интересный. Идеально для знакомства с природой Северной Осетии. Путешествие рекомендуем ☺️
- ВВладимир15 июня 2022Экскурсия очень понравилась. Провели целый день в горах. Гид Олег всё подробно рассказывал. . Незабываемые впечатления!
- ААлександр4 мая 2022Мы провели отличный день и остались очень довольны этой экскурсией! Несмотря на не самую лучшую погоду, нам удалось полюбоваться красотами
- ААнна16 апреля 2022По нашей просьбе экскурсия была заменена на путешествие к Эльбрусу. Путешествие к Эльбрусу вместе с Еленой нам очень понравилось. Погода
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Цейское ущелье»
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