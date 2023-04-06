Домбай и термальные источники: индивидуальная экскурсия из Пятигорска
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Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Шоанинский храм 10 века
- Тебердинский заповедник
- Кара-Кёль
- Уллу-Муруджу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Домбай – это один из самых популярных экскурсионных маршрутов Кавминвод, знаменитый горнолыжный курорт у подножия Главного Кавказского хребта. Мы увидим неповторимые горные пейзажи, попробуем чистейшую воду в реке Улу-Муруджу и по канатно-кресельной дороге поднимемся на склон горы Мусса-Ачитара, где полюбуемся суровыми вершинами с вечными ледниками. По желанию посетим Тебердинский заповедник (визит-центр и музей). На обратном пути искупаемся в настоящих термальных источниках.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида и трансфер
- Что не входит
- Канатная дорога – 1600 р/чел
- Озеро Туман-Кёль – 300 р/чел
- Термальные источники - 500 р/чел
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Гид приезжаем за вами по указанному адресу в г. Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и по окончании экскурсии доставляет обратно. Трансфер из аэропорта и других городов оплачивается отдельно.
- Все наши экскурсии индивидуальные – это значит, что в машине будете только вы и ваша семья/друзья. Максимальное количество гостей – 4 человека
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Активный отдых
На весь день
Домбай
Выездные
Экскурсии по Кавказу
SPA
Термальные источники
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