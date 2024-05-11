Описание экскурсии

Знакомство с городом Нальчик — столица Кабардино-Балкарии, город с богатейшей историей, множеством культурных и природных памятников. Город, расположенный 400-600 м. над уровнем моря, окружен горами Кавказа. Посетив Нальчик, вы увидите панораму хребтов гор. В экскурсию входит посещение городского парка, который состоит из трёх аллей: Липовой, Центральной и Комсомольской. В верхней его части находится зоопарк и смотровая вышка в виде башни. С вышки хорошо видны озёра, курортная часть города, канатная дорога и гора Большая Кизиловка. По горе Малой Кизиловке протянулась канатная дорога. Желающие могут воспользоваться канатной дорогой и насладиться пейзажами города и гор. Термальные источники «Гедуко» — комплекс для семейного отдыха Спортивно-оздоровительный комплекс «Гедуко» действует в Баксанском районе. Водные аттракционы, спортивные площадки, а также места для отдыха. Комплекс уникален своими термальными источниками. Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов. Специально для самых маленьких была создана отдельная зона, позволяющая развлекаться детям по полной программе. Для гостей на территории парка находится кафе. Замок Шато Эркен Замок Шато Эркен является одной из самых красивых достопримечательностей региона и одной из самых живописных фотозон Республики. Замок построен в средневековом стиле относительно недавно, и особенностью замка Шато Эркен является его расположение, откуда открывается великолепный вид на виноградники. Посещение замка Шато Эркен на экскурсии позволяет окунуться в атмосферу прошлого и насладиться красотой озер, окружающих замок. Это отличное место для любителей сделать красивые фото на живописном фоне замка Шато Эркен Важная информация Необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности.