Нальчик — живописная столица Кабардино-Балкарии в окружении Кавказских гор.
Мы посетим главные достопримечательности города, одна из которых — городской парк с тремя колоритными аллеями.
Здесь можно подняться на смотровую вышку или прокатиться на канатной дороге, наслаждаясь ландшафтными пейзажами. А еще увидим средневековый замок Шато Эркен, ставший популярной фотозоной.
После мы отправимся в комплекс термальных источников «Гедуко», воды которого обладают оздоровительными свойствами.
Мы посетим главные достопримечательности города, одна из которых — городской парк с тремя колоритными аллеями.
Здесь можно подняться на смотровую вышку или прокатиться на канатной дороге, наслаждаясь ландшафтными пейзажами. А еще увидим средневековый замок Шато Эркен, ставший популярной фотозоной.
После мы отправимся в комплекс термальных источников «Гедуко», воды которого обладают оздоровительными свойствами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Достопримечательности Нальчика
- Термальные источники «Гедуко»
- Замок Шато Эркен
Описание экскурсии
Знакомство с городом Нальчик — столица Кабардино-Балкарии, город с богатейшей историей, множеством культурных и природных памятников. Город, расположенный 400-600 м. над уровнем моря, окружен горами Кавказа. Посетив Нальчик, вы увидите панораму хребтов гор. В экскурсию входит посещение городского парка, который состоит из трёх аллей: Липовой, Центральной и Комсомольской. В верхней его части находится зоопарк и смотровая вышка в виде башни. С вышки хорошо видны озёра, курортная часть города, канатная дорога и гора Большая Кизиловка. По горе Малой Кизиловке протянулась канатная дорога. Желающие могут воспользоваться канатной дорогой и насладиться пейзажами города и гор. Термальные источники «Гедуко» — комплекс для семейного отдыха Спортивно-оздоровительный комплекс «Гедуко» действует в Баксанском районе. Водные аттракционы, спортивные площадки, а также места для отдыха. Комплекс уникален своими термальными источниками. Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов. Специально для самых маленьких была создана отдельная зона, позволяющая развлекаться детям по полной программе. Для гостей на территории парка находится кафе. Замок Шато Эркен Замок Шато Эркен является одной из самых красивых достопримечательностей региона и одной из самых живописных фотозон Республики. Замок построен в средневековом стиле относительно недавно, и особенностью замка Шато Эркен является его расположение, откуда открывается великолепный вид на виноградники. Посещение замка Шато Эркен на экскурсии позволяет окунуться в атмосферу прошлого и насладиться красотой озер, окружающих замок. Это отличное место для любителей сделать красивые фото на живописном фоне замка Шато Эркен Важная информация Необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности.
Пятница в 9:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (13+)
|2 200 ₽
|Детский (до 12 лет)
|2 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности Нальчика
- Термальные источники «Гедуко»
- Замок Шато Эркен
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Канатная дорога - 300 руб. с чел.
- Посещение комплекса «Гедуко» - 200 руб. с чел. (детям до 6 лет - бесплатно)
- Вход на территорию замка Шато Эркен - 100 руб.
Место начала и завершения?
Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
- Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00
- Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00
- Важная информация
- На территории Кабардино-Балкарской Республики введены следующие ограничения:
- Соблюдение масочного режима при посещении общественных мест, мест массового скопления
- Наличие QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации COVID-19 или справок о перенесенном в течении последних 6-ти месяцев заболевании при посещении объектов питания и мест массового скопления
- При отсутствии справки или QR-кода, необходимо предъявить результат ПЦР-исследования на COVID-19
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
11 мая 2024
Полина смогла даже не слишком на военную экскурсию сделать очень увлекательной. Лучший гид! Спасибо большое!
Б
Банникова
27 апр 2023
Всегда интересно познакомится с новыми местами, виды с канатки великолепны. Искупались в источнике
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Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
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