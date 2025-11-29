Во Владикавказе вы увидите памятник основателю города Дзаугу Бугулову, Дом-музей Вахтангова и Армянскую церковь. Прогуляетесь по парку им. Хетагурова, набережной Терека и увидите Суннитскую мечеть. Осмотрите проспект Мира с памятниками архитектуры и, по желанию, посетите Национальный музей. После экскурсии отправитесь в Верхний Бирагзанг искупаться в термальных источниках с видом на горы.
Место, где переплетаются разные эпохи и культуры В этой экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями, с историей становления и развития города:
- увидите памятник Дзаугу Бугулову — основателю поселения «Осетинская слободка», возле которой после была построена крепость Владикавказ;
- посетите Дом-музей Евгения Вахтангова – выдающегося деятеля советского искусства, театрального режиссера и педагога, а через дорогу – его памятник и старинная Армянская церковь;
- погуляете по старейшему на Северном Кавказе парку имени К. Л. Хетагурова, по ухоженной набережной Терека и увидите одну из главных визитных карточек города — Суннитскую мечеть;
- пройдетесь по одной из самых живописных и длинных пешеходных улиц России — проспекту Мира, где расположены памятники истории и архитектуры;
- по желанию, посетите Национальный музей, расположенный в купеческом особняке начала ХХ века, где находятся множество археологических предметов и старинных фотографий. После экскурсии вы отправитесь в селение Верхний Бирагзанг, чтобы искупаться в настоящих термальных источниках с бассейнами под открытым небом, с великолепным видом на горы.
Ежедневно, начало утром с 07:00 до 10:00.
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
Что не входит в цену
- Билеты в термальные источники - 500 р/чел
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности, гид заберёт вас от места прибывания
Завершение: По договоренности, гид привезёт вас обратно к месту прибывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало утром с 07:00 до 10:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
