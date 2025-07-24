Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Путешествие продолжится через старинные аулы Карачаево-Черкессии, где откроется магическая красота Шоанинского храма 10 века.
В завершение вы сможете расслабиться в термальных источниках комплекса «Жемчужина Кавказа», укрепив здоровье и зарядившись энергией
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды на Кавказский хребет
- 🏛 Посещение древнего Шоанинского храма
- 🛁 Расслабление в термальных источниках
- 🍽 Вкусные блюда кавказской кухни
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🌿 Уникальная природа и свежий воздух
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Жемчужина Кавказа
Описание экскурсии
Перевал Гумбаши
Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.
Храм на границе неба и земли
Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.
Целебные источники
В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере (если группа до 4 чел.) или внедорожнике (если группа 4-6 чел.)
- Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб. /час, для ребёнка — 250 руб. /час. С собой нужно взять полотенца и сланцы.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Рашид прекрасно вёл автомобиль, попутно рассказывая о местности. По нашей просьбе делал остановки в живописных местах для фотографий.
Очень вкусно пообедали(место для трапезы выбрали по рекомендации Рашида) после осмотра достопримечательностей перед посещением термальных источников.
Всё прошло замечательно!
Комфортабельный внедорожник, который верно преодолевал трудности горной дороги)
Спасибо большое🫶🏻
Олег прекрасный и интересный рассказчик,аккуратный