Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа раскрывается во всей красе, а погода способствует комфортному путешествию. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить эти места: туристов меньше, а пейзажи остаются живописными. Зимой, с ноября по март, возможно насладиться заснеженными видами, но следует быть готовым к более холодной погоде и меньшему количеству доступных активностей.

Вас ждет насыщенный день в горах Кавказа. Начав с перевала Гум-Баши, вы насладитесь захватывающими видами Кавказского хребта и Эльбруса. Путешествие продолжится через старинные аулы Карачаево-Черкессии, где откроется магическая красота Шоанинского храма 10 века. В завершение вы сможете расслабиться в термальных источниках комплекса «Жемчужина Кавказа», укрепив здоровье и зарядившись энергией

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши

Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.

Храм на границе неба и земли

Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.

Целебные источники

В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.

Организационные детали