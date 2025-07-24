Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

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Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)

Проведите день в горах Кавказа, посетив перевал Гум-Баши и древний Шоанинский храм. Завершите путешествие расслаблением в термальных источниках
Вас ждет насыщенный день в горах Кавказа. Начав с перевала Гум-Баши, вы насладитесь захватывающими видами Кавказского хребта и Эльбруса.

Путешествие продолжится через старинные аулы Карачаево-Черкессии, где откроется магическая красота Шоанинского храма 10 века.

В завершение вы сможете расслабиться в термальных источниках комплекса «Жемчужина Кавказа», укрепив здоровье и зарядившись энергией
5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды на Кавказский хребет
  • 🏛 Посещение древнего Шоанинского храма
  • 🛁 Расслабление в термальных источниках
  • 🍽 Вкусные блюда кавказской кухни
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🌿 Уникальная природа и свежий воздух

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа раскрывается во всей красе, а погода способствует комфортному путешествию. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить эти места: туристов меньше, а пейзажи остаются живописными. Зимой, с ноября по март, возможно насладиться заснеженными видами, но следует быть готовым к более холодной погоде и меньшему количеству доступных активностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)

Что можно увидеть

  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Жемчужина Кавказа

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши

Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.

Храм на границе неба и земли

Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.

Целебные источники

В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере (если группа до 4 чел.) или внедорожнике (если группа 4-6 чел.)
  • Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб. /час, для ребёнка — 250 руб. /час. С собой нужно взять полотенца и сланцы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1884 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и
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моей командой, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Зато мы покажем уникальные пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах. Также мы подскажем, где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
И
Отличная экскурсия!
Рашид прекрасно вёл автомобиль, попутно рассказывая о местности. По нашей просьбе делал остановки в живописных местах для фотографий.
Очень вкусно пообедали(место для трапезы выбрали по рекомендации Рашида) после осмотра достопримечательностей перед посещением термальных источников.
Всё прошло замечательно!
Комфортабельный внедорожник, который верно преодолевал трудности горной дороги)
Спасибо большое🫶🏻
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!+1
Отличная экскурсия!
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Александра
Приезжали в Пятигорск на 5 дней, конечно, хотелось поехать на индивидуальную экскурсию, чтобы увидеть красоты, но понимали, что на очень длительную мы были не готовы. Олега выбрали по отзывам -
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все они были мах позитивны. Нас это подкупило - и (скажем честно) ни разу за всю экскурсию ни пожалели о своём выборе. Очень позитивный гид, знает много интересных историй, поэтому дорога проходит легко и весело. Удобный автомобиль. А маршрут - потрясающие виды, все очень продумано: и для глаз посмотреть, и для живота вкусно. Очень советую этого гида - не прогадаете с выбором. В следующий свой приезд обязательно поедем с ним в другие поездки - хотим и на Эльбрус, и на Домбай.

Приезжали в Пятигорск на 5 дней, конечно, хотелось поехать на индивидуальную экскурсию, чтобы увидеть красоты, но
Приезжали в Пятигорск на 5 дней, конечно, хотелось поехать на индивидуальную экскурсию, чтобы увидеть красоты, но
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А
Поездка была просто чудесной! Комфортабельный автомобиль, хорошие остановки для еды, живописный маршрут. Отдельное спасибо Олегу за то, что учёл наши пожелания и пошел нам на встречу! Было приятно, легко, интересно и очень красиво!
Поездка была просто чудесной! Комфортабельный автомобиль, хорошие остановки для еды, живописный маршрут. Отдельное спасибо Олегу за
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О
Это было самое увлекательное путешествие,нас было трое и внимание гида хватило каждому,у него было все очень хорошо продумано и подготовленно,его машина комфортная,чистая,надежная,мы чувствовали себя vip персонами!
Олег прекрасный и интересный рассказчик,аккуратный
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водитель,настоящий ценитель природного наследия,мы не часто сталкиваемся с людьми,которые так хорошо знают и любят свою родную природу и культуру!
Выбирайте этот маршрут,он очень живописный,не утомительный,актуальный,интересный!
Вибирайте гида Олега и вам в любую погоду повезёт-будет обеспечен интересный день!
P.S. не выбирайте Олега если вы вечно ноющий,всем недовольный зануда;)

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Е
Мы великолепно провели день: побывали на красивейшем перевале, с которого Кавказский хребет как на ладони - очень захватывающее зрелище! Были на горе Кольцо, с которой открывается отличный вид на город.
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Потом пробовали местную кухню, побывали на термальных источниках - как будто вернулись в СССР))
Олег очень интересно и подробно рассказывал историю и легенды этих мест, мы в восторге.
Очень рекомендую для поездок с детьми - ребёнок 8 лет с удовольствием слушала.

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Г
Мы были на экскурсии 5 ноября 2021 г. Нам очень понравилось; гид забрал нас прямо от дома. Автомобиль очень комфортный, маршрут - продуманный и удобный. В дороге Олег рассказывал нам легенды Кавказа, а на смотровых площадках давал достаточно времени. Общение деликатное, с юмором. Кроме чудесных впечатлений у нас остались на память красивые фото, сделанные для нас Олегом
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