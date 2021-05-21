Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день

Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа — к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии

5
1 отзыв
Вы оцените зрелищные панорамы высокогорного перевала, ущелий и лугов.

Увидите старинные аулы и познакомитесь с особенностями местного быта.

Откроете магическую красоту древнего собора, обрамленного горами.

Отведаете традиционные блюда в кафе с вдохновляющим видом на окрестности и зарядитесь энергией в термальных водах.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день

Что вас ожидает

Перевал Гум-Баши

Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.

Храм на границе неба и земли

Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.

Целебные источники

В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле: Renault Fluence (если группа меньше 3 человек) или Land Cruiser (если группа 3 человека и больше)
  • Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 400 руб. /час, для ребёнка — 200 руб. /час. С собой нужно взять полотенца и сланцы.
🚩 Начало и место завершения: В любом удобном для Вас месте
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. С радостью познакомлю вас с живописными уголками Кавказа.
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1 реальный отзыв

О
21 мая 2021
Это было самое увлекательное путешествие, нас было трое и внимание гида хватило каждому, у него было все очень хорошо продумано и подготовленно, его машина комфортная, чистая, надежная, мы чувствовали себя vip персонами.
Олег прекрасный и интересный рассказчик, аккуратный водитель, настоящий ценитель природного наследия, мы не часто сталкиваемся с людьми, которые так хорошо знают и любят свою родную природу и культуру.
Выбирайте этот маршрут, он очень живописный, не утомительный, актуальный, интересный.
Вибирайте гида Олега и вам в любую погоду повезёт-будет обеспечен интересный день.
P.S. не выбирайте Олега если вы вечно ноющий, всем недовольный зануда;)

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