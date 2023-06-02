Традиции и легенды данного города, красоты гор и неизвестные тропки c лучшими видовыми местами Пятигорска. Я обязательно покажу и расскажу вам все это!

Пятигорск — это город гор и цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей.

Увидев и почувствовав это, вы поймете за что этот город любили Пушкин и Толстой, за что в своих произведениях воспевал Кавказ и Пятигорск Лермонтов.

Вы спросите, а как же вино и кухня? Обязательно! Во время экскурсии вы обязательно насладитесь вином согретым солнцем Пятигорья, а также отведайте сочный шашлык из свежайшего мясо, в одном маленьком и уютном семейном ресторане.

Я покажу вам все самое лучшее, что есть в Пятигорске.

Поверьте у каждого место есть свое лицо, неповторимый колорит и изюминка.

По окончанию экскурсии вы будете узнавать их в лицо и точно влюбитесь в один из них, а может и не в один!

Я жду вас в красавце Пятигорске и сделаю все от меня зависящее, чтобы выше знакомство с этим городом, было похоже на любовь с первого взгляда. Однажды и на всю жизнь!