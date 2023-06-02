Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день

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Ответы на вопросы
Во время экскурсии, я постараюсь заразить вас своей любовь к моему родному городу.

Я готов показать вам этот город таким, каким вижу и люблю, таким каким видели его Лермонтов и другие видные деятели. Именно здесь, на Кавказе, по приданию, находится рай и я готов попробовать убедить вас в этом.
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
Ближайшие даты:
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
11
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Провал
  • Цветник
  • Орел
  • Китайская беседка
  • Эолова Арфа
  • Место дуэли Лермонтова
  • Канатная дорога на гору Машук
  • Ворота Солнца(Любви)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Традиции и легенды данного города, красоты гор и неизвестные тропки c лучшими видовыми местами Пятигорска. Я обязательно покажу и расскажу вам все это!
Пятигорск — это город гор и цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей.
Увидев и почувствовав это, вы поймете за что этот город любили Пушкин и Толстой, за что в своих произведениях воспевал Кавказ и Пятигорск Лермонтов.
Вы спросите, а как же вино и кухня? Обязательно! Во время экскурсии вы обязательно насладитесь вином согретым солнцем Пятигорья, а также отведайте сочный шашлык из свежайшего мясо, в одном маленьком и уютном семейном ресторане.
Я покажу вам все самое лучшее, что есть в Пятигорске.
Поверьте у каждого место есть свое лицо, неповторимый колорит и изюминка.
По окончанию экскурсии вы будете узнавать их в лицо и точно влюбитесь в один из них, а может и не в один!
Я жду вас в красавце Пятигорске и сделаю все от меня зависящее, чтобы выше знакомство с этим городом, было похоже на любовь с первого взгляда. Однажды и на всю жизнь!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входят услуги гида и транспорт
Что не входит
  • Обед оплачивается отдельно. Билеты оплачиваются отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности
Завершение: Договорное
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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