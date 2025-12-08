Наш маршрут пройдёт через самые знаковые и атмосферные места Пятигорска.
Мы побываем в парке «Цветник» — сердце города, заглянем в Питьевую галерею, посмотрим на озеро Провал и не только. Отправимся к месту дуэли Лермонтова и поговорим о судьбе поэта. А ещё полакомимся знаменитым пятигорским мороженым!
Описание экскурсии
Сначала отправимся на обзорную прогулку по Пятигорску
- Озеро Провал.
- Бесстыжие ванны.
- Эолова арфа.
- Грот Лермонтова.
- Елизаветинская галерея.
- Парк Цветник.
- Лермонтовская галерея.
- Кофейня Гукасова.
- Питьевая галерея.
- Горячая гора.
Затем — посетим кафе знаменитого Пятигорского хладокомбината
- Вы узнаете о заводе, который ведёт свою историю с 1938 года.
- И отведаете лучшее на Кавказе мороженое из хрустящих вафельных розеток.
И завершим экскурсию вот так
- Заглянем в Дом-музей Лермонтова.
- И побываем на месте дуэли поэта в Машукском лесопарке.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле LADA Vesta, LADA Largus или аналогичном.
- За доплату возможен трансфер до места начала экскурсии и обратно из Кисловодска, Ессентуков или Железноводска, детали в переписке.
- Дополнительно оплачивается заказ в кафе (по меню) и посещение музейного комплекса «Домик Лермонтова»: взрослые — 350 ₽, есть льготы.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кировском сквере
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 402 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
