Мои заказы

Пятигорск: «Цветник», горы, Лермонтов и мороженое

Увидеть достопримечательности, которые прославили город
Наш маршрут пройдёт через самые знаковые и атмосферные места Пятигорска.

Мы побываем в парке «Цветник» — сердце города, заглянем в Питьевую галерею, посмотрим на озеро Провал и не только. Отправимся к месту дуэли Лермонтова и поговорим о судьбе поэта. А ещё полакомимся знаменитым пятигорским мороженым!
Пятигорск: «Цветник», горы, Лермонтов и мороженое© Иван
Пятигорск: «Цветник», горы, Лермонтов и мороженое© Иван
Пятигорск: «Цветник», горы, Лермонтов и мороженое© Иван

Описание экскурсии

Сначала отправимся на обзорную прогулку по Пятигорску

  • Озеро Провал.
  • Бесстыжие ванны.
  • Эолова арфа.
  • Грот Лермонтова.
  • Елизаветинская галерея.
  • Парк Цветник.
  • Лермонтовская галерея.
  • Кофейня Гукасова.
  • Питьевая галерея.
  • Горячая гора.

Затем — посетим кафе знаменитого Пятигорского хладокомбината

  • Вы узнаете о заводе, который ведёт свою историю с 1938 года.
  • И отведаете лучшее на Кавказе мороженое из хрустящих вафельных розеток.

И завершим экскурсию вот так

  • Заглянем в Дом-музей Лермонтова.
  • И побываем на месте дуэли поэта в Машукском лесопарке.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле LADA Vesta, LADA Largus или аналогичном.
  • За доплату возможен трансфер до места начала экскурсии и обратно из Кисловодска, Ессентуков или Железноводска, детали в переписке.
  • Дополнительно оплачивается заказ в кафе (по меню) и посещение музейного комплекса «Домик Лермонтова»: взрослые — 350 ₽, есть льготы.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кировском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 402 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии из Пятигорска

Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
Пешая
3 часа
138 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6400 ₽ за всё до 6 чел.
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
На машине
4.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
Поездка в горы Кавказа обязательна для всех, кто оказался в Кавминводах. Медовые водопады и другие природные чудеса ждут вас
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуки
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
На машине
На параплане
10 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в горах Чегема
Пятигорск открывает двери для любителей природы и адреналина. Вас ждут Чегемские водопады и незабываемый полёт на параплане над величественными горами
Начало: У автовокзала
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 дек в 07:00
10 500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске