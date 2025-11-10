1 отзыв оставили туристы

Вы отправитесь в увлекательное путешествие по Пятигорску, начав с панорамного парка на горе Машук, где сможете насладиться видами Эльбруса и живописными окрестностями.Далее вас ждет гора Бештау, известная как древнее место

силы, где вы узнаете о храмах и монастырях, возводимых здесь на протяжении веков. Прогулка по нетуристическим местам подарит вам возможность попробовать натуральные сыры, свежеиспеченный хлеб и ароматный кофе или чай из горных трав. В секретном заведении вы отведаете настоящую кухню современного Пятигорска, включая коронное блюдо - яичницу с помидорами и кавказскими специями. В завершение экскурсии вас ждет прогулка по парку Цветник, где вы увидите старинные здания и услышите истории о знаменитых людях, посещавших эти места. Не упустите шанс попробовать фирменное пятигорское мороженое и насладиться прекрасным вином в уютном старинном дворике

Описание экскурсии

Виды Эльбруса и парк на горе Машук

Первыми вы наверняка отметите прекрасные ракурсы Эльбруса, которые Пятигорск дарит всем желающим взглянуть на высшую точку России. Также вы подниметесь к одному из символов города — на гору Машук, с которой окинете взглядом живописные окрестности. Здесь же посетите самый популярный городской парк, где я покажу место дуэли Лермонтова и проведу сквозь Ворота Солнца. А на крупнейшей концертной площадке региона под открытым небом расскажу о колоритном ведущем Жорике Вартанове.

Гора Бештау — древнее место силы

С живописных склонов вы насладитесь новыми сказочными панорамами, надышитесь пьянящим воздухом и откроете один из самых сильных энергетических центров региона. Узнаете, как с незапамятных времен люди его почитали, в разные времена возводя храм Солнца и Скифский храм, византийские и русские православные монастыри. Поговорим о том, как людская ненависть и алчность раз за разом рушили стены святынь, и как оставалось неизменным желание прикоснуться к месту силы. А также обязательно зайдём в новый монастырь, который, в продолжение традиции, здесь строят с середины 90-х.

Необыкновенный кофе и фирменные блюда

В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами.

В историческом здании кофейни Гукасова насладитесь чашечкой ароматного кофе, сваренном на соке граната или апельсина.

Вместе мы отыщем заведение с теми самыми пирожками, которыми Екатерина Сушкова в своё время угощала Лермонтова. Разберёмся, в чём их изюминка!

В секретном заведении попробуете настоящую кухню современного Пятигорска — еда будет именно такой, какой её знают и любят местные жители. Открою маленький секрет: коронное блюдо — яичница с помидорами, приправленная свежей зеленью и кавказскими специями, приготовленная на костре…

Ну а напоследок будет отменное пятигорское мороженое.

Парк Цветник — визитная карточка уютного Пятигорска

Вы прогуляетесь по тенистым аллеям мимо Кисы Воробьянинова до театра оперетты. Увидите старинное здание, где Пушкин принимал ванны. Продегустируете знаменитые целебные воды. На вершине горы Горячей рассмотрите символ региона — Орла, восседающего здесь уже более ста лет. Отыщете заведение, где Лев Толстой отмечал свое 25-летие, и отдохнете в типичном пятигорском дворике тех лет, заросшем виноградом и плющом, наслаждаясь винами старейшего на Ставрополье винзавода. А чуть позже, в Эмануиловском парке, увидите знаменитую Эолову арфу, где на струнах играет ветер.

Лермонтовские места

В Цветнике вы пройдёте вдоль Лермонтовской галереи и грота Дианы, где поэт провел последний бал. В одноименном сквере осмотрите первый памятник Лермонтову, поставленный здесь ещё при жизни его современников. Кроме того, я покажу дом княжны Мэри и дом с привидением, Академическую галерею и небольшой отрезок старых трамвайных путей, по которым до сих пор бегает вагончик 1903 года выпуска. А ещё я проведу вас по сохранившейся до наших дней части мостовой — вокруг дома-музея литератора.

Озеро Провал, канатная дорога и не только

У входа в туннель, ведущий к озеру, вас встретит великий комбинатор. Распрощавшись с Остапом, спустимся к Бесстыжим ваннам — сюда круглый год съезжаются тысячи людей, чтобы поправить здоровье, искупавшись в целебных водах. Испытать эффект сможете и вы. После, при желании, прокатитесь на канатной дороге и, конечно, проедете по центральным улицам, чтобы почувствовать ритм города и узнать, чем он живёт сейчас. А в завершение открою редкий памятник природы — озеро с чистой и вкусной минеральной водой!

Организационные детали