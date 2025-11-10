1 отзыв оставили туристы

Мои заказы

Влюбиться в Пятигорск за один день

Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Вы отправитесь в увлекательное путешествие по Пятигорску, начав с панорамного парка на горе Машук, где сможете насладиться видами Эльбруса и живописными окрестностями.

Далее вас ждет гора Бештау, известная как древнее место
читать дальшеуменьшить

силы, где вы узнаете о храмах и монастырях, возводимых здесь на протяжении веков.

Прогулка по нетуристическим местам подарит вам возможность попробовать натуральные сыры, свежеиспеченный хлеб и ароматный кофе или чай из горных трав.

В секретном заведении вы отведаете настоящую кухню современного Пятигорска, включая коронное блюдо - яичницу с помидорами и кавказскими специями.

В завершение экскурсии вас ждет прогулка по парку Цветник, где вы увидите старинные здания и услышите истории о знаменитых людях, посещавших эти места.

Не упустите шанс попробовать фирменное пятигорское мороженое и насладиться прекрасным вином в уютном старинном дворике

4.9
42 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды Эльбруса
  • 🏞️ Прогулка по панорамному парку на горе Машук
  • 📜 Исторические места Лермонтова и Толстого
  • 🍷 Дегустация местных вин и блюд
  • 🎶 Слушание Эоловой арфы в Эмануиловском парке
  • 🏛️ Посещение древних храмов и монастырей
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день

Что можно увидеть

  • Гора Машук
  • Парк Цветник
  • Лермонтовская галерея
  • Грот Дианы
  • Эмануиловский парк
  • Озеро Провал

Описание экскурсии

Виды Эльбруса и парк на горе Машук

Первыми вы наверняка отметите прекрасные ракурсы Эльбруса, которые Пятигорск дарит всем желающим взглянуть на высшую точку России. Также вы подниметесь к одному из символов города — на гору Машук, с которой окинете взглядом живописные окрестности. Здесь же посетите самый популярный городской парк, где я покажу место дуэли Лермонтова и проведу сквозь Ворота Солнца. А на крупнейшей концертной площадке региона под открытым небом расскажу о колоритном ведущем Жорике Вартанове.

Гора Бештау — древнее место силы

С живописных склонов вы насладитесь новыми сказочными панорамами, надышитесь пьянящим воздухом и откроете один из самых сильных энергетических центров региона. Узнаете, как с незапамятных времен люди его почитали, в разные времена возводя храм Солнца и Скифский храм, византийские и русские православные монастыри. Поговорим о том, как людская ненависть и алчность раз за разом рушили стены святынь, и как оставалось неизменным желание прикоснуться к месту силы. А также обязательно зайдём в новый монастырь, который, в продолжение традиции, здесь строят с середины 90-х.

Необыкновенный кофе и фирменные блюда

В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами.

  • В историческом здании кофейни Гукасова насладитесь чашечкой ароматного кофе, сваренном на соке граната или апельсина.
  • Вместе мы отыщем заведение с теми самыми пирожками, которыми Екатерина Сушкова в своё время угощала Лермонтова. Разберёмся, в чём их изюминка!
  • В секретном заведении попробуете настоящую кухню современного Пятигорска — еда будет именно такой, какой её знают и любят местные жители. Открою маленький секрет: коронное блюдо — яичница с помидорами, приправленная свежей зеленью и кавказскими специями, приготовленная на костре…
  • Ну а напоследок будет отменное пятигорское мороженое.

Парк Цветник — визитная карточка уютного Пятигорска

Вы прогуляетесь по тенистым аллеям мимо Кисы Воробьянинова до театра оперетты. Увидите старинное здание, где Пушкин принимал ванны. Продегустируете знаменитые целебные воды. На вершине горы Горячей рассмотрите символ региона — Орла, восседающего здесь уже более ста лет. Отыщете заведение, где Лев Толстой отмечал свое 25-летие, и отдохнете в типичном пятигорском дворике тех лет, заросшем виноградом и плющом, наслаждаясь винами старейшего на Ставрополье винзавода. А чуть позже, в Эмануиловском парке, увидите знаменитую Эолову арфу, где на струнах играет ветер.

Лермонтовские места

В Цветнике вы пройдёте вдоль Лермонтовской галереи и грота Дианы, где поэт провел последний бал. В одноименном сквере осмотрите первый памятник Лермонтову, поставленный здесь ещё при жизни его современников. Кроме того, я покажу дом княжны Мэри и дом с привидением, Академическую галерею и небольшой отрезок старых трамвайных путей, по которым до сих пор бегает вагончик 1903 года выпуска. А ещё я проведу вас по сохранившейся до наших дней части мостовой — вокруг дома-музея литератора.

Озеро Провал, канатная дорога и не только

У входа в туннель, ведущий к озеру, вас встретит великий комбинатор. Распрощавшись с Остапом, спустимся к Бесстыжим ваннам — сюда круглый год съезжаются тысячи людей, чтобы поправить здоровье, искупавшись в целебных водах. Испытать эффект сможете и вы. После, при желании, прокатитесь на канатной дороге и, конечно, проедете по центральным улицам, чтобы почувствовать ритм города и узнать, чем он живёт сейчас. А в завершение открою редкий памятник природы — озеро с чистой и вкусной минеральной водой!

Организационные детали

  • Заказ экскурсии также возможен из Кисловодска, Ессентуков, Минеральных Вод и Железноводска
  • Я заберу вас из гостиницы на 7-местном автомобиле Lada Largus
  • Еда, напитки и входные билеты в стоимость не входят

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен
Карен — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4012 туристов
Всем привет! Меня зовут Карен, и вот уже 25 лет я живу в этом многовековом красавце — Пятигорске. Признаюсь, я без ума от своего города! Будучи человеком творческим и заядлым
читать дальшеуменьшить

путешественником, после одной из зарубежных поездок я осознал, сколько удивительных мест нашего края остаются неизвестными гостям, и насколько пока ещё однообразен рынок экскурсий. Именно это вдохновило меня изменить ситуацию и показать Кавказские Минеральные Воды глазами местного жителя, влюблённого в этот край всей душой. Работаю я в замечательной команде со своим сыном Аркадием. Он — настоящий пятигорчанин, с детства объездивший весь Кавказ и знающий каждый уголок родного города. Аркадий прекрасно разбирается в истории региона, традициях и обычаях кавказских народов. Желаем всем приятных путешествий и будем рады встрече на Кавказе!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
1
3
2
1
1
Дарья
Экскурсия прям захватила. Ещё долго обсуждали между собой Лермонтова. Карен отлично рассказал и историю Пятигорска, и, неразрывно связанную с Пятигорском, судьбу Лермонтова. Очень красивые смотровые площадки. Очень рекомендую. Экскурсия частично пешеходная, частично на автомобиле.
Экскурсия прям захватила. Ещё долго обсуждали между собой Лермонтова. Карен отлично рассказал и историю Пятигорска, и,
Экскурсия прям захватила. Ещё долго обсуждали между собой Лермонтова. Карен отлично рассказал и историю Пятигорска, и,
Экскурсия прям захватила. Ещё долго обсуждали между собой Лермонтова. Карен отлично рассказал и историю Пятигорска, и,
Экскурсия прям захватила. Ещё долго обсуждали между собой Лермонтова. Карен отлично рассказал и историю Пятигорска, и,
Экскурсия прям захватила. Ещё долго обсуждали между собой Лермонтова. Карен отлично рассказал и историю Пятигорска, и,
Экскурсия прям захватила. Ещё долго обсуждали между собой Лермонтова. Карен отлично рассказал и историю Пятигорска, и,
Экскурсия прям захватила. Ещё долго обсуждали между собой Лермонтова. Карен отлично рассказал и историю Пятигорска, и,
Экскурсия прям захватила. Ещё долго обсуждали между собой Лермонтова. Карен отлично рассказал и историю Пятигорска, и,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Были на экскурсии 21.03.2026 и можем сказать, название полностью описывает наши чувства, полученные от города Пятигорск. Мы очень благодарны Карену за удивительно проведенный день, за дружеский формат экскурсии, за очень интересную информацию полученную в этот день. Наша компания,из четырех человек, очень разных возрастов, но все были довольны. Спасибо большое!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Погружение началось с того момента, как мы сели в машину к Карену. Это была сама яркая и запоминающаяся экскурсия из всех! Каждый рассказ был как представление, проведённое только для нашей
читать дальшеуменьшить

семьи. Всё представлялось так ярко, как-будто мы сами были участниками всех событий. Спасибо Карену за этот прекрасный день. За вложенную душу! Вообще советую взять экскурсию по всем городам КавМинВод, тк это того стоит. Даже если вы уже посетили какие-то из них, то в любом случае не увидели и не услышали того, что знает Карен. Думаю, любая экскурсия с Кареном будет прекрасной! Жаль, что время и погода не позволили нам съездить в путешествие по сказочной Кабарде. Могу смело рекомендовать экскурсию тем, кому не нужен поток немыслимых незапоминающихся фактов/дат/имён и тп. Это тоже было, но Карен настолько умело вплетает это всё в свой рассказ, что никакого перегруза нет. Есть только только сожаление, что экскурсия подошла к концу… Карен, удачи и позитива! Спасибо огромное за всё!

Погружение началось с того момента, как мы сели в машину к Карену. Это была сама яркая
Погружение началось с того момента, как мы сели в машину к Карену. Это была сама яркая
Погружение началось с того момента, как мы сели в машину к Карену. Это была сама яркая
Вам был полезен этот отзыв?
О
Огромное спасибо Карену за прекрасную экскурсию по Пятигорску! Карен настоящий профессионал, который любит свой край, много знает о нем и щедро делится своими знаниями с теми, кто посещает эти завораживающие
читать дальшеуменьшить

места.
Экскурсия была составлена очень комфортно, при выборе экскурсионных объектов учитывались наши пожелания. Мы узнали много интересного о жизни известных личностей, посещавших Пятигорск в разные исторические периоды жизни этого города. Карен замечательный рассказчик, информацию подает не сухими фактами, а живым рассказом, в котором переплетаются легенды и исторические факты. Мы получили советы и рекомендации по выбору сувениров и продукции местных производителей. Посетили знаменитую кофейню Гукасова и попробовали действительно замечательный кофе! Время экскурсии пролетело быстро, мы посетили большое количество экскурсионных объектов и получили много разноплановой, интересной информации. Обязательно буду рекомендовать экскурсию " Влюбиться в Пятигорск за один день" своим знакомым и коллегам, которые будут посещать эти прекрасные места, в которые хочется вернуться, чтобы насладиться их красотой и щедростью.
Спасибо Карену за чудесный день, проведенный в Пятигорске!

Огромное спасибо Карену за прекрасную экскурсию по Пятигорску! Карен настоящий профессионал, который любит свой край, много
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Замечательная экскурсия!!! Непринужденная беседа, очень много интересных фактов о Пятигорске! Нам очень понравилось!!! Огромное спасибо Аркадию за такие положительные эмоции!
Замечательная экскурсия!!! Непринужденная беседа, очень много интересных фактов о Пятигорске! Нам очень понравилось!!! Огромное спасибо Аркадию
Замечательная экскурсия!!! Непринужденная беседа, очень много интересных фактов о Пятигорске! Нам очень понравилось!!! Огромное спасибо Аркадию
Замечательная экскурсия!!! Непринужденная беседа, очень много интересных фактов о Пятигорске! Нам очень понравилось!!! Огромное спасибо Аркадию
Замечательная экскурсия!!! Непринужденная беседа, очень много интересных фактов о Пятигорске! Нам очень понравилось!!! Огромное спасибо Аркадию
Замечательная экскурсия!!! Непринужденная беседа, очень много интересных фактов о Пятигорске! Нам очень понравилось!!! Огромное спасибо Аркадию
Замечательная экскурсия!!! Непринужденная беседа, очень много интересных фактов о Пятигорске! Нам очень понравилось!!! Огромное спасибо Аркадию
Замечательная экскурсия!!! Непринужденная беседа, очень много интересных фактов о Пятигорске! Нам очень понравилось!!! Огромное спасибо Аркадию
Вам был полезен этот отзыв?
А
Название экскурсии абсолютно точное:
"Влюбиться в Пятигорск за один день" совершенно реально на экскурсии с Кареном) Карен - великолепный рассказчик, умеющий заинтересовать любую аудиторию. На экскурсии вместе со мной были 15летний
читать дальшеуменьшить

сын и мама, которой уже за 70: все остались очень довольны экскурсией.
Мы прогулялись по лермонтовским местам: узнали какими пирожками угощала Екатерина Сушкова Лермонтова и почему, познакомились с секретом памятнику Лермонтову, посетили озеро Провал, прогулялись по парку Цветник и многое другое. Мы получили массу приятных впечатлений. Очень рекомендую эту экскурсию! 👍

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на «Влюбиться в Пятигорск за один день»

Великая красота Кавказа: из Пятигорска - в Джилы-Су
Джиппинг
На машине
8 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Великая красота Кавказа: из Пятигорска - в Джилы-Су
Величественные водопады, термальные источники, скалы Аватары и Зубы Дракона
Начало: У вашего отеля в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
15 авг в 06:15
4500 ₽ за человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
На машине
8 часов
175 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
15 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Познавательная автопрогулка по Пятигорску
На машине
3 часа
108 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познавательная автопрогулка по Пятигорску
Все удовольствия для души, ума и тела
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Сегодня в 14:30
15 авг в 08:00
от 7100 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
На машине
Канатная дорога
8 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
от 13 500 ₽ за экскурсию