1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Виды Эльбруса и парк 🌳 на горе Машук

Первыми вы наверняка отметите прекрасные ракурсы Эльбруса, которые Пятигорск дарит всем желающим взглянуть на высшую точку России. Также вы подниметесь к одному из символов города — на гору Машук, с которой окинете взглядом живописные окрестности. Здесь же посетите самый популярный городской парк, где я покажу место дуэли Лермонтова и проведу сквозь Ворота Солнца. А на крупнейшей концертной площадке региона под открытым небом расскажу о колоритном ведущем Жорике Вартанове.

Гора Бештау — древнее место силы

С живописных склонов вы насладитесь новыми сказочными панорамами, надышитесь пьянящим воздухом и откроете один из самых сильных энергетических центров региона. Узнаете, как с незапамятных времен люди его почитали, в разные времена возводя храм Солнца и Скифский храм, византийские и русские православные монастыри. Поговорим о том, как людская ненависть и алчность раз за разом рушили стены святынь, и как оставалось неизменным желание прикоснуться к месту силы. А также обязательно зайдем в новый монастырь, который, в продолжение традиции, здесь строят с середины 90-х.

Сыры, кофе и фирменные блюда

В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами. На домашней сыроварне попробуете тысячу и один вид натуральных сыров из молока коров, живущих на курорте. Отведаете свежеиспеченный хлеб и насладитесь чашечкой кофе или чая из горных трав. В секретном заведении попробуете настоящую кухню 🥧 современного Пятигорска — еда будет именно такой, какой ее знают и любят местные жители. Открою маленький секрет: коронное блюдо — яичница с помидорами, приправленная свежей зеленью и кавказскими специями, приготовленная на костре… Ну а напоследок будет отменное пятигорское мороженое.

Парк Цветник — визитная карточка уютного Пятигорска

Вы прогуляетесь 👣 по тенистым аллеям мимо Кисы Воробьянинова до театра оперетты. Увидите старинное здание, где Пушкин принимал ванны. Продегустируете знаменитые целебные воды. На вершине горы ⛰️ Горячей рассмотрите символ региона — Орла, восседающего здесь уже более ста лет. Отыщете заведение, где Лев Толстой отмечал свое 25-летие, и отдохнете в типичном пятигорском дворике тех лет, заросшем виноградом и плющом, наслаждаясь винами 🍷 старейшего на Ставрополье винзавода. А чуть позже, в Эмануиловском парке, увидите знаменитую Эолову арфу, где на струнах играет ветер.

Лермонтовские места

В Цветнике вы пройдете вдоль Лермонтовской галереи и грота Дианы, где поэт провел последний бал. В одноименном сквере осмотрите первый памятник Лермонтову, поставленный здесь ещё при жизни его современников. Кроме того, я покажу дом княжны Мэри и дом с привидением, Академическую галерею и небольшой отрезок старых трамвайных путей, по которым до сих пор бегает вагончик 1903 года выпуска. А еще я проведу вас по сохранившейся до наших дней части мостовой — вокруг дома-музея литератора.

Озеро Провал, канатная дорога и не только

У входа в туннель, ведущий к озеру, вас встретит великий комбинатор. Распрощавшись с Остапом, спустимся к Бесстыжим ваннам — сюда круглый год съезжаются тысячи людей, чтобы поправить здоровье, искупавшись в целебных водах. Испытать эффект сможете и вы. После, при желании, прокатитесь на канатной дороге и, конечно, проедете по центральным улицам, чтобы почувствовать ритм города и узнать, чем он живёт сейчас. А в завершение открою редкий памятник природы — озеро с чистой и вкусной минеральной водой!

Организационные детали