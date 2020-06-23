1 отзыв оставили туристы

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Влюбиться в Пятигорск за один день

Дружеское путешествие по важным историческим и уютным нетуристическим уголкам «Кавказа в миниатюре»

5
1 отзыв
Карен
Карен – Гид из Пятигорска
Вы посетите панорамный парк 🌳 на горе Машук и услышите историю 📖 древнего места силы — горы ⛰️ Бештау.

Пройдете по следам Лермонтова и увидите заведение, где Лев Толстой отмечал 25-летие.

Узнаете о памятниках легендарного Цветника и послушаете Эолову арфу.

А также попробуете коронные блюда современного Пятигорска, фирменное мороженое и прекрасное вино 🍷 в типичном старинном дворике.
Задать вопросОбычно отвечает за 38 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день

Что вас ожидает

Виды Эльбруса и парк 🌳 на горе Машук
Первыми вы наверняка отметите прекрасные ракурсы Эльбруса, которые Пятигорск дарит всем желающим взглянуть на высшую точку России. Также вы подниметесь к одному из символов города — на гору Машук, с которой окинете взглядом живописные окрестности. Здесь же посетите самый популярный городской парк, где я покажу место дуэли Лермонтова и проведу сквозь Ворота Солнца. А на крупнейшей концертной площадке региона под открытым небом расскажу о колоритном ведущем Жорике Вартанове.

Гора Бештау — древнее место силы
С живописных склонов вы насладитесь новыми сказочными панорамами, надышитесь пьянящим воздухом и откроете один из самых сильных энергетических центров региона. Узнаете, как с незапамятных времен люди его почитали, в разные времена возводя храм Солнца и Скифский храм, византийские и русские православные монастыри. Поговорим о том, как людская ненависть и алчность раз за разом рушили стены святынь, и как оставалось неизменным желание прикоснуться к месту силы. А также обязательно зайдем в новый монастырь, который, в продолжение традиции, здесь строят с середины 90-х.

Сыры, кофе и фирменные блюда
В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами. На домашней сыроварне попробуете тысячу и один вид натуральных сыров из молока коров, живущих на курорте. Отведаете свежеиспеченный хлеб и насладитесь чашечкой кофе или чая из горных трав. В секретном заведении попробуете настоящую кухню 🥧 современного Пятигорска — еда будет именно такой, какой ее знают и любят местные жители. Открою маленький секрет: коронное блюдо — яичница с помидорами, приправленная свежей зеленью и кавказскими специями, приготовленная на костре… Ну а напоследок будет отменное пятигорское мороженое.

Парк Цветник — визитная карточка уютного Пятигорска
Вы прогуляетесь 👣 по тенистым аллеям мимо Кисы Воробьянинова до театра оперетты. Увидите старинное здание, где Пушкин принимал ванны. Продегустируете знаменитые целебные воды. На вершине горы ⛰️ Горячей рассмотрите символ региона — Орла, восседающего здесь уже более ста лет. Отыщете заведение, где Лев Толстой отмечал свое 25-летие, и отдохнете в типичном пятигорском дворике тех лет, заросшем виноградом и плющом, наслаждаясь винами 🍷 старейшего на Ставрополье винзавода. А чуть позже, в Эмануиловском парке, увидите знаменитую Эолову арфу, где на струнах играет ветер.

Лермонтовские места
В Цветнике вы пройдете вдоль Лермонтовской галереи и грота Дианы, где поэт провел последний бал. В одноименном сквере осмотрите первый памятник Лермонтову, поставленный здесь ещё при жизни его современников. Кроме того, я покажу дом княжны Мэри и дом с привидением, Академическую галерею и небольшой отрезок старых трамвайных путей, по которым до сих пор бегает вагончик 1903 года выпуска. А еще я проведу вас по сохранившейся до наших дней части мостовой — вокруг дома-музея литератора.

Озеро Провал, канатная дорога и не только
У входа в туннель, ведущий к озеру, вас встретит великий комбинатор. Распрощавшись с Остапом, спустимся к Бесстыжим ваннам — сюда круглый год съезжаются тысячи людей, чтобы поправить здоровье, искупавшись в целебных водах. Испытать эффект сможете и вы. После, при желании, прокатитесь на канатной дороге и, конечно, проедете по центральным улицам, чтобы почувствовать ритм города и узнать, чем он живёт сейчас. А в завершение открою редкий памятник природы — озеро с чистой и вкусной минеральной водой!

Организационные детали

  • Заказ экскурсии 🧭 также возможен из Кисловодска, Ессентуков, Минеральных Вод и Железноводска
  • Я заберу вас из гостиницы на 7-местном автомобиле 🚘 Lada Largus
  • Еда, напитки и входные билеты 🎫 в стоимость не входят
Начало и место завершения
🚩 в любом городе КМВ
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Карен
Карен
Всем привет! Меня зовут Карен, и я уже 25 лет живу в замечательном курортном городе с многовековой историей, красавце Пятигорске. Скажу честно, я его обожаю! Я человек творческий и, к тому же, большой любитель путешествовать. Однажды вернувшись с очередной поездки за рубеж, я понял, сколько интересных мест и историй можно открыть гостям нашего края и как неразнообразен пока наш рынок экскурсии. Я хочу исправить это недоразумение и показать Кавказские Минеральные Воды глазами человека, живущего здесь и любящего этот край всем сердцем. Всем приятных путешествий и до встречи!
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1 отзыв оставили туристы

23 июня 2020
Очень понравилась поездка и путешествие в целом. По договоренности гид забрал нас из удобного места за пределами Пятигорска на комфортном автомобиле с кондиционером. Огромное спасибо Карену за увлекательные рассказы, старинные кавказские легенды и баллады. Получили много информации, которую перевариваем до сих пор.. Очень эрудированный интеллигентный молодой человек. Спасибо ему за галантность и радушие. Красавец! Карен показал главные достопримечательности Пятигорска и окрестностей, при этом был соблюден баланс пеших и автомобильных прогулок. Возраст нашей компании от 9 до 70 лет. Все в полном восторге. Огромное спасибо Карену за помощь в организации фото и видео сюжетов. Следующий раз обязательно поедем в Кисловодск. Только с Кареном!

Карен проводит ещё 2 экскурсии

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