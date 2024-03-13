5 день

Воскресенье. Горная Ингушетия

Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30.

Только для граждан РФ. Для посещение республики Ингушетия, помимо паспорта РФ у туристов обязательно должна быть постоянна прописка (не временная регистрация).

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Обед — сухой паек (взять с собой дополнительно).

Остановка на ужин на обратном пути в 19:30, в придорожном кафе за доп. плату.

Возвращение в отель в 22:00.

Внимание! Есть дополнительные расходы.