Поездка начинается с дороги в Карачаево-Черкесскую Республику, в посёлок Архыз. По пути сделаем остановку на обед в одном из уютных местных кафе (за доплату). После отправимся на внедорожниках в сторону Софийского ущелья. Живописная долина, окружённая горными вершинами, откроется во всём своём великолепии. Мы пройдём по тропе к каскадным водопадам, образованным таянием ледника, и насладимся прохладой горного воздуха.

Вечером заселимся в отель и поужинаем, отдыхая после насыщенного дня.