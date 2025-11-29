Мои заказы

Пешком налегке: исследуем природные красоты Архыза

Побывать в Софийском ущелье, взойти к Дуккинским озёрам, а летом - увидеть рододендроны
Вы отправитесь в путешествие по горной Карачаево-Черкесии, где каждый день будет наполнен движением, свежим воздухом и захватывающими видами.

Нас ждут прогулки по Софийскому ущелью с его шумными водопадами и сверкающими ледниками,
читать дальше

хайкинг к Дуккинским озёрам и озеру Семицветному, спрятанным среди скал хребта Аркасара.

Летом нам откроются альпийские луга, полные рододендронов и горных цветов, а прозрачные воды озёр подарят прохладу после подъёма.

Завершением путешествия станет прогулка к водопаду Баритовый и встреча с добродушными обитателями фермы альпак.

Пешком налегке: исследуем природные красоты Архыза
Пешком налегке: исследуем природные красоты Архыза
Пешком налегке: исследуем природные красоты Архыза

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется бронировать авиабилеты за 1–2 дня до начала путешествия и возвращения.

Необходимо иметь удобную горную обувь и одежду, подходящую для активного отдыха.

Программа тура по дням

1 день

Софийское ущелье

Поездка начинается с дороги в Карачаево-Черкесскую Республику, в посёлок Архыз. По пути сделаем остановку на обед в одном из уютных местных кафе (за доплату). После отправимся на внедорожниках в сторону Софийского ущелья. Живописная долина, окружённая горными вершинами, откроется во всём своём великолепии. Мы пройдём по тропе к каскадным водопадам, образованным таянием ледника, и насладимся прохладой горного воздуха.

Вечером заселимся в отель и поужинаем, отдыхая после насыщенного дня.

Софийское ущелье
2 день

Хайкинг к Дуккинским озёрам

Утром начнём восхождение к высокогорным Дуккинским озёрам, расположенным на высоте около 2450 метров. Перед стартом маршрута проведём инструктаж и выдадим треккинговые палки. Дорога пролегает вдоль стремительной горной реки, в окружении рододендронов и альпийских лугов. Пейзажи меняются с каждым поворотом, и весь путь наполняют ароматы горных цветов.

У озера устроим привал и пикник, желающие смогут искупаться в прозрачной воде.
Протяжённость маршрута — 7 км, перепад высот — около 500 м.

Хайкинг к Дуккинским озёрамХайкинг к Дуккинским озёрам
3 день

Хайкинг к озеру Семицветное

Следующий маршрут приведёт к озеру Семицветное, спрятанному среди скал отрогов хребта Аркасара, в верховьях реки Большая Дукка. Высота подъёма — 2450 метров. Перед выходом повторим инструктаж и подготовим снаряжение.

Тропа пролегает вдоль шумной реки, где повсюду цветут кусты горной азалии. Пейзаж постепенно становится суровее, открывая вид на скальный цирк и гладь озера, переливающуюся оттенками синего и бирюзового. На берегу организуем пикник, желающие смогут освежиться в воде.

Протяжённость маршрута — 12,5 км, перепад высот — около 600 м.

Хайкинг к озеру СемицветноеХайкинг к озеру СемицветноеХайкинг к озеру Семицветное
4 день

Водопад Баритовый и ферма альпак

После завтрака покинем отель и отправимся к водопаду Баритовый, расположенному на высоте 2073 метра. Потоки воды падают с уступов горного массива, образуя прохладное облако брызг, которое окутывает всё вокруг.

Далее посетим ферму альпак, где можно понаблюдать за этими добродушными животными, а также за кроликами, оленями и декоративными барашками. Здесь нас ждёт тёплая, спокойная атмосфера и возможность пообщаться с питомцами.

Возвращение в Пятигорск запланировано к 18:00.

Водопад Баритовый и ферма альпакВодопад Баритовый и ферма альпак

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и перекусы
  • Трансфер из/до Пятигорска
  • Трансфер по маршруту
  • Работа проводников и сопровождение организатора
  • Экскурсии
  • Аренда походного снаряжения
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
  • Остальное питание
  • Индивидуальная медицинская страховка
  • Баня
  • Конные прогулки (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, 7:30
Завершение: Пятигорск, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 550 туристов
Я ваш гид по Северному Кавказу. За моими плечами немало километров: я восходил на Эльбрус, пробежал не один горный марафон, а также ультрамарафон 104 км. С нашей командой вы можете отправиться в живописнейшие места. А ещё мы можем снарядить вас в поход подальше от цивилизации, где у вас случится полное слияние с природой!

Тур входит в следующие категории Пятигорска

Похожие туры из Пятигорска

Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
На автобусе
6 дней
4 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Начало: Минеральные Воды
31 дек в 10:00
21 окт в 10:00
27 000 ₽ за человека
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Минеральные Воды
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
66 800 ₽ за человека
Через тернии к звездам. Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Пешая
Джиппинг
На автобусе
8 дней
2 отзыва
Через тернии к звездам. Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Начало: Г. Минеральные Воды
16 мая в 10:00
6 июн в 10:00
от 103 700 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пятигорске
Все туры из Пятигорска