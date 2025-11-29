Нас ждут прогулки по Софийскому ущелью с его шумными водопадами и сверкающими ледниками,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется бронировать авиабилеты за 1–2 дня до начала путешествия и возвращения.
Необходимо иметь удобную горную обувь и одежду, подходящую для активного отдыха.
Программа тура по дням
Софийское ущелье
Поездка начинается с дороги в Карачаево-Черкесскую Республику, в посёлок Архыз. По пути сделаем остановку на обед в одном из уютных местных кафе (за доплату). После отправимся на внедорожниках в сторону Софийского ущелья. Живописная долина, окружённая горными вершинами, откроется во всём своём великолепии. Мы пройдём по тропе к каскадным водопадам, образованным таянием ледника, и насладимся прохладой горного воздуха.
Вечером заселимся в отель и поужинаем, отдыхая после насыщенного дня.
Хайкинг к Дуккинским озёрам
Утром начнём восхождение к высокогорным Дуккинским озёрам, расположенным на высоте около 2450 метров. Перед стартом маршрута проведём инструктаж и выдадим треккинговые палки. Дорога пролегает вдоль стремительной горной реки, в окружении рододендронов и альпийских лугов. Пейзажи меняются с каждым поворотом, и весь путь наполняют ароматы горных цветов.
У озера устроим привал и пикник, желающие смогут искупаться в прозрачной воде.
Протяжённость маршрута — 7 км, перепад высот — около 500 м.
Хайкинг к озеру Семицветное
Следующий маршрут приведёт к озеру Семицветное, спрятанному среди скал отрогов хребта Аркасара, в верховьях реки Большая Дукка. Высота подъёма — 2450 метров. Перед выходом повторим инструктаж и подготовим снаряжение.
Тропа пролегает вдоль шумной реки, где повсюду цветут кусты горной азалии. Пейзаж постепенно становится суровее, открывая вид на скальный цирк и гладь озера, переливающуюся оттенками синего и бирюзового. На берегу организуем пикник, желающие смогут освежиться в воде.
Протяжённость маршрута — 12,5 км, перепад высот — около 600 м.
Водопад Баритовый и ферма альпак
После завтрака покинем отель и отправимся к водопаду Баритовый, расположенному на высоте 2073 метра. Потоки воды падают с уступов горного массива, образуя прохладное облако брызг, которое окутывает всё вокруг.
Далее посетим ферму альпак, где можно понаблюдать за этими добродушными животными, а также за кроликами, оленями и декоративными барашками. Здесь нас ждёт тёплая, спокойная атмосфера и возможность пообщаться с питомцами.
Возвращение в Пятигорск запланировано к 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и перекусы
- Трансфер из/до Пятигорска
- Трансфер по маршруту
- Работа проводников и сопровождение организатора
- Экскурсии
- Аренда походного снаряжения
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
- Остальное питание
- Индивидуальная медицинская страховка
- Баня
- Конные прогулки (по желанию)