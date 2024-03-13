2 день

Программа на выбор: "Пятигорск", или "Медовые водопады", или "Суворовские бани", или "Два монастыря"

Завтрак в гостинице (если предусмотрено).

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.

По программе экскурсии:

Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

Окончание экскурсии ~ в 17:30.

По желанию за доп. плату, самостоятельное посещение в любое свободное время:

Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова»;

Канатная дорога на вершину горы Машук.

Ужин в столовой города ~ в 19:00 (если предусмотрено).

ВАРИАНТ II

Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик — бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.

Ужин в столовой города ~ в 19:00 (если предусмотрено).

ВАРИАНТ III

Поездка «Суворовские бани» в 14:00.

Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый). Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Окончание экскурсии ~ в 17:30.

Ужин в столовой города ~ в 19:00 (если предусмотрено).

ВАРИАНТ IV

Экскурсия «Два монастыря»в 13:00.

Первым по программе экскурсии посещаем Свято-Георгиевский женский монастырь, построенный рядом с поселком Ясная поляна, где с одной стороны вид на горы Пятигорья Машук и Бештау, а с другой – на заснеженные горы Большого Кавказа во главе с величественным Эльбрусом.

Далее отправляемся в путь в сторону Пятигорска и поднимаемся на гору Бештау. Здесь находится Бештаугорский Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь. Святыни обители: икона Божьей Матери, привезённой с горы Афон, образ св. Апостола Иоанна Богослова, пророчицы Анны и Параскевы Пятницы, освящённых на Афоне в Илиинском скиту, ковчег с мощами Киевско-Печерских святых. Второ-Афонский монастырь стал первым возрожденным монастырем на Северном Кавказе. Его возрождение знаменует возрождение кавказского монашества.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.

Ужин в столовой города ~ в 19:00 (если предусмотрено).