Более 130 минеральных источников, в том числе термальных, сделали эту землю раем для тех кто заботится о
Программа тура по дням
Встреча. Вечер СПА. Фуршет
Оздоровительный тур начинается с теплой встречи и пряного напитка – идеальное начало знакомства.
После отправляемся релаксировать в бассейны с сауной и джакузи.
Будем отдыхать и расслабляться, а фуршет дополнит праздничную атмосферу и предвкушение чудесного отдыха.
Тайминг дня:
14:00-15:00 – Приезд и размещение в отеле.
15:00-16:00 – Теплая встреча с пряным напитком, знакомство с группой.
16:00-20:00 – Вечер в СПА: бассейны, сауны, джакузи.
20:00-21:30 – Фуршет c разнообразными закусками и напитками, общение и отдых.
21:30-22:00 – Возвращение в отель, свободное время.
Размещение: спа-отель. Питание: ужин-фуршет.
Парк Цветник. Гора Машук. Финская сауна
Начнём день с прогулки и экскурсии по самому красочному парку Пятигорска, где Лермонтов незадолго до дуэли закатил грандиозный бал.
Узнаем от гида больше об истории этого места и города, который вдохновлял поэта.
Попробуем минеральную воду и насладимся видами – они в этой части города потрясающие.
Поднимемся по канатной дороге на гору Машук – самую известную вершину Пятигорска, с которой связана романтичная легенда.
Узнаем её и если повезёт с ясной погодой, увидим на горизонте Эльбрус.
Выпьем чашечку ароматного кофе или глинтвейна и отправимся на вечерний релакс – в финскую сауну.
Здесь сможем расслабиться и отдохнуть после активного дня.
Тайминг дня:
08:00-09:00 – Завтрак в отеле.
09:00-12:00 – Прогулка и экскурсия по парку «Цветник».
12:00-13:00 – Обед.
13:00-14:00 – Канатный подъём на гору Машук.
14:00-16:00 – Прогулка по вершине горы Машук, пауза на кофе/глинтвейн.
16:00-18:00 – Возвращение в отель.
18:00-20:00 – Вечерняя сессия в финской сауне, отдых.
20:00-21:00 – Ужин.
Размещение: спа-отель. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Итальянские термы Машук аква-терм
Весь этот день в туре со СПА проведём в итальянских термах.
Начнём с посещения бассейнов с минеральной водой, которые благотворно влияют на организм и помогают расслабляться.
Затем сможете попариться в банях и саунах, а также выбрать желаемые процедуры – ароматерапия, гидромассаж и другие.
Тайминг дня:
08:00-09:00 – Завтрак в отеле.
09:00-10:00 – Переезд в Машук Аква-Терм.
10:00-14:00 – День в итальянских термах: бассейны с минеральной водой, сауны и бани.
14:00-15:00 – Обед.
15:00-18:00 – Продолжение отдыха в термах, посещение всего комплекса услуг.
18:00-19:00 – Возвращение в отель.
19:00-20:00 – Ужин.
Размещение: спа-отель. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Обзорная экскурсия по Кисловодску. Ароматическая парная. Массаж
Сперва отправимся на обзорную экскурсию по самому популярному курорту КавМинВод – г. Кисловодск.
Погуляем по Курортному бульвару и парку, попробуем нарзан в Главной питьевой галерее и пообедаем национальной кухней.
После по программе тура со СПА – ароматическая парная с большим выбором эфирных и аромамасел.
Для полного расслабления пройдём сеанс массажа, чтобы снять напряжение и восстановить энергию.
Тайминг дня:
08:00-09:00 – Завтрак.
09:00-10:00 – Переезд в Кисловодск.
10:00-13:00 – Обзорная экскурсия по Кисловодску: улицы, парки, источники.
13:00-14:00 – Обед в ресторане с национальной кухней.
14:00-16:00 – Посещение ароматической парной, релакс и восстановление.
16:00-18:00 – Профессиональный массаж: снижение напряжения и оздоровление.
18:00-19:00 – Возвращение в отель.
19:00-20:00 – Ужин, свободное время.
Размещение: спа-отель. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Отъезд
С 09:00 до 19:00 организуем комфортный трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал Минеральных Вод.
Тайминг дня:
08:00-09:00 – Завтрак в отеле.
09:00-10:00 – Трансфер в аэропорт.
Питание: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение – 19 000 рублей.
Варианты проживания
Спа-отель «Бристоль»
Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.
Спа-отель "Бристоль" находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города. К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания. Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки. Сытно поесть можно в местном ресторане "a-la carte". На территории работает пивной бар.
Спа-отель «Парус»
Спа-отель «Парус» находится в прекрасном районе Пятигорска, недалеко от озера «Новопятигорское». Каждый номер обустроен в стиле минимализм.
Гостей порадует комфортабельная мебель, современная техника, телефон, балкон, а также WI-FI. Из окон номеров открывается чудесный вид на лес или озеро в зависимости от категории размещения.
На территории работает кафе, где каждый может заказать блюда на свой вкус и предпочтение. СПА-Зона отеля представляет собой подогреваемый бассейн, уникальную сауну, традиционный хамам, ледяную купель.
Отель «Маск»
Отель “Маск Пятигорск” располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни. Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Питание: в 1 день ужин-фуршет, 2-4 день - завтрак, обед, ужин, 5 день - завтрак
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Подъем по канатной дороге на гору Машук
- Входные билеты в комплекс термальных источников «Машук Аква-Терм»
- Посещение SPA по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Курортный сбор
- Питание, не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.