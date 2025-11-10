Мои заказы

Оздоровительный СПА-тур на Кавказ

Кавказские Минеральные Воды уникальные, щедрые, манящие. Здесь отдыхали и заряжались энергией гор Императоры России.

Более 130 минеральных источников, в том числе термальных, сделали эту землю раем для тех кто заботится о
своем здоровье и красоте.

Пять расслабляющих spa-программ, включающих в себя посещение уникального круглогодичного комплекса "Итальянские Термы" — с россыпью бассейнов наполненных минеральной водой, саунами и 2.5 га. закрытой территории.

В оздоровительном spa-туре вас ждут фуршет у бассейна, джакузи, массаж, ароматическая парная и проживание в одном из трех лучших отелей Пятигорска.

Ближайшие даты:
25
апр9
мая16
мая23
мая30
мая6
июн13
июн

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Вечер СПА. Фуршет

Оздоровительный тур начинается с теплой встречи и пряного напитка – идеальное начало знакомства.

После отправляемся релаксировать в бассейны с сауной и джакузи.

Будем отдыхать и расслабляться, а фуршет дополнит праздничную атмосферу и предвкушение чудесного отдыха.

Тайминг дня:

14:00-15:00 – Приезд и размещение в отеле.

15:00-16:00 – Теплая встреча с пряным напитком, знакомство с группой.

16:00-20:00 – Вечер в СПА: бассейны, сауны, джакузи.

20:00-21:30 – Фуршет c разнообразными закусками и напитками, общение и отдых.

21:30-22:00 – Возвращение в отель, свободное время.

Размещение: спа-отель. Питание: ужин-фуршет.

Встреча. Вечер СПА. Фуршет
2 день

Парк Цветник. Гора Машук. Финская сауна

Начнём день с прогулки и экскурсии по самому красочному парку Пятигорска, где Лермонтов незадолго до дуэли закатил грандиозный бал.

Узнаем от гида больше об истории этого места и города, который вдохновлял поэта.

Попробуем минеральную воду и насладимся видами – они в этой части города потрясающие.

Поднимемся по канатной дороге на гору Машук – самую известную вершину Пятигорска, с которой связана романтичная легенда.

Узнаем её и если повезёт с ясной погодой, увидим на горизонте Эльбрус.

Выпьем чашечку ароматного кофе или глинтвейна и отправимся на вечерний релакс – в финскую сауну.

Здесь сможем расслабиться и отдохнуть после активного дня.

Тайминг дня:

08:00-09:00 – Завтрак в отеле.

09:00-12:00 – Прогулка и экскурсия по парку «Цветник».

12:00-13:00 – Обед.

13:00-14:00 – Канатный подъём на гору Машук.

14:00-16:00 – Прогулка по вершине горы Машук, пауза на кофе/глинтвейн.

16:00-18:00 – Возвращение в отель.

18:00-20:00 – Вечерняя сессия в финской сауне, отдых.

20:00-21:00 – Ужин.

Размещение: спа-отель. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

3 день

Итальянские термы Машук аква-терм

Весь этот день в туре со СПА проведём в итальянских термах.

Начнём с посещения бассейнов с минеральной водой, которые благотворно влияют на организм и помогают расслабляться.

Затем сможете попариться в банях и саунах, а также выбрать желаемые процедуры – ароматерапия, гидромассаж и другие.

Тайминг дня:

08:00-09:00 – Завтрак в отеле.

09:00-10:00 – Переезд в Машук Аква-Терм.

10:00-14:00 – День в итальянских термах: бассейны с минеральной водой, сауны и бани.

14:00-15:00 – Обед.

15:00-18:00 – Продолжение отдыха в термах, посещение всего комплекса услуг.

18:00-19:00 – Возвращение в отель.

19:00-20:00 – Ужин.

Размещение: спа-отель. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

4 день

Обзорная экскурсия по Кисловодску. Ароматическая парная. Массаж

Сперва отправимся на обзорную экскурсию по самому популярному курорту КавМинВод – г. Кисловодск.

Погуляем по Курортному бульвару и парку, попробуем нарзан в Главной питьевой галерее и пообедаем национальной кухней.

После по программе тура со СПА – ароматическая парная с большим выбором эфирных и аромамасел.

Для полного расслабления пройдём сеанс массажа, чтобы снять напряжение и восстановить энергию.

Тайминг дня:

08:00-09:00 – Завтрак.

09:00-10:00 – Переезд в Кисловодск.

10:00-13:00 – Обзорная экскурсия по Кисловодску: улицы, парки, источники.

13:00-14:00 – Обед в ресторане с национальной кухней.

14:00-16:00 – Посещение ароматической парной, релакс и восстановление.

16:00-18:00 – Профессиональный массаж: снижение напряжения и оздоровление.

18:00-19:00 – Возвращение в отель.

19:00-20:00 – Ужин, свободное время.

Размещение: спа-отель. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

5 день

Отъезд

С 09:00 до 19:00 организуем комфортный трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал Минеральных Вод.

Тайминг дня:

08:00-09:00 – Завтрак в отеле.

09:00-10:00 – Трансфер в аэропорт.

Питание: завтрак в гостинице.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение – 19 000 рублей.

Варианты проживания

Спа-отель «Бристоль»

4 ночи

Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.

Спа-отель "Бристоль" находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города. К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания. Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки. Сытно поесть можно в местном ресторане "a-la carte". На территории работает пивной бар.

Спа-отель «Бристоль»
Спа-отель «Парус»

4 ночи

Спа-отель «Парус» находится в прекрасном районе Пятигорска, недалеко от озера «Новопятигорское». Каждый номер обустроен в стиле минимализм.

Гостей порадует комфортабельная мебель, современная техника, телефон, балкон, а также WI-FI. Из окон номеров открывается чудесный вид на лес или озеро в зависимости от категории размещения.

На территории работает кафе, где каждый может заказать блюда на свой вкус и предпочтение. СПА-Зона отеля представляет собой подогреваемый бассейн, уникальную сауну, традиционный хамам, ледяную купель.

Спа-отель «Парус»
Отель «Маск»

4 ночи

Отель “Маск Пятигорск” располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни. Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху.

Отель «Маск»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: в 1 день ужин-фуршет, 2-4 день - завтрак, обед, ужин, 5 день - завтрак
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Подъем по канатной дороге на гору Машук
  • Входные билеты в комплекс термальных источников «Машук Аква-Терм»
  • Посещение SPA по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Курортный сбор
  • Питание, не указанное в программе
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

