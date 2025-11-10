2 день

Парк Цветник. Гора Машук. Финская сауна

Начнём день с прогулки и экскурсии по самому красочному парку Пятигорска, где Лермонтов незадолго до дуэли закатил грандиозный бал.

Узнаем от гида больше об истории этого места и города, который вдохновлял поэта.

Попробуем минеральную воду и насладимся видами – они в этой части города потрясающие.

Поднимемся по канатной дороге на гору Машук – самую известную вершину Пятигорска, с которой связана романтичная легенда.

Узнаем её и если повезёт с ясной погодой, увидим на горизонте Эльбрус.

Выпьем чашечку ароматного кофе или глинтвейна и отправимся на вечерний релакс – в финскую сауну.

Здесь сможем расслабиться и отдохнуть после активного дня.

Тайминг дня:

08:00-09:00 – Завтрак в отеле.

09:00-12:00 – Прогулка и экскурсия по парку «Цветник».

12:00-13:00 – Обед.

13:00-14:00 – Канатный подъём на гору Машук.

14:00-16:00 – Прогулка по вершине горы Машук, пауза на кофе/глинтвейн.

16:00-18:00 – Возвращение в отель.

18:00-20:00 – Вечерняя сессия в финской сауне, отдых.

20:00-21:00 – Ужин.

Размещение: спа-отель. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

