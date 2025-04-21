Карачаевский микс. Экскурсионный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
26 мая в 10:00
2 июн в 10:00
42 000 ₽ за человека
Хайкинг в Пятигорье
Начало: Г. Минеральные Воды
10 мая в 10:00
24 мая в 10:00
50 000 ₽ за человека
Оздоровительный СПА-тур на Кавказ
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
10 мая в 10:00
17 мая в 10:00
110 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 апреля 2025Только положительные впечатления. Чего и всём желаю.
- ААлексадр11 апреля 2025В моём случае тур провели даже для одного туриста. Был организован трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно. Так же забирали и
- ЛЛогинова8 апреля 2025Путешествие очень понравилось. Жили в отеле Бугарь: расположение отличное, до главной улицы 4-5 минут, сервис хороший. Программа тура очень насыщенная,
- ААнастасия7 октября 2024Организовано все отлично, вовремя встретили, вовремя привезли, в гостиницу заселились быстро, все пешие прогулки организованы на высшем уровне, безопасно
- ААнна2 октября 2024Отличная организация тура. Всё оперативно и продуманно
- ААлексей1 октября 2024Отличные, все документы пришли во время, походу тура нас сопровождали всей необходимой информацией. Никаких задержек.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «5-дневные туры»
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