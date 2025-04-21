Авторские 5-дневные туры в Пятигорск

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Пятигорске, цены от 42 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Карачаевский микс. Экскурсионный тур на Кавказ
Джиппинг
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Карачаевский микс. Экскурсионный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
26 мая в 10:00
2 июн в 10:00
42 000 ₽ за человека
Хайкинг в Пятигорье
Пешая
5 дней
3 отзыва
Хайкинг в Пятигорье
Начало: Г. Минеральные Воды
10 мая в 10:00
24 мая в 10:00
50 000 ₽ за человека
Оздоровительный СПА-тур на Кавказ
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Оздоровительный СПА-тур на Кавказ
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
10 мая в 10:00
17 мая в 10:00
110 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 апреля 2025
    Хайкинг в Пятигорье
    Только положительные впечатления. Чего и всём желаю.
    Только положительные впечатления. Чего и всём желаюТолько положительные впечатления. Чего и всём желаюТолько положительные впечатления. Чего и всём желаюТолько положительные впечатления. Чего и всём желаюТолько положительные впечатления. Чего и всём желаюТолько положительные впечатления. Чего и всём желаюТолько положительные впечатления. Чего и всём желаюТолько положительные впечатления. Чего и всём желаю
  • А
    Алексадр
    11 апреля 2025
    Хайкинг в Пятигорье
    В моём случае тур провели даже для одного туриста. Был организован трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно. Так же забирали и
    читать дальше

    оставляли у гостиницы каждый день в туре. В первый день была организационная встреча, где можно задать любые вопросы и обсудить технические моменты.

    В моём случае тур провели даже для одного туристаВ моём случае тур провели даже для одного туристаВ моём случае тур провели даже для одного туристаВ моём случае тур провели даже для одного туристаВ моём случае тур провели даже для одного туристаВ моём случае тур провели даже для одного туристаВ моём случае тур провели даже для одного туристаВ моём случае тур провели даже для одного туристаВ моём случае тур провели даже для одного туристаВ моём случае тур провели даже для одного туриста
  • Л
    Логинова
    8 апреля 2025
    Хайкинг в Пятигорье
    Путешествие очень понравилось. Жили в отеле Бугарь: расположение отличное, до главной улицы 4-5 минут, сервис хороший. Программа тура очень насыщенная,
    читать дальше

    каждое утро начиналась поездка и возвращались в отель только вечером. Гид Сослан очень компетентный, доброжелательный, надёжный. Погода чуть подвела, но тут ничего не поделаешь. Надеюсь вернуться и побольше пожить в горах.

    Путешествие очень понравилось. Жили в отеле Бугарь: расположение отличное, до главной улицы 4-5 минут, сервис хорошийПутешествие очень понравилось. Жили в отеле Бугарь: расположение отличное, до главной улицы 4-5 минут, сервис хорошийПутешествие очень понравилось. Жили в отеле Бугарь: расположение отличное, до главной улицы 4-5 минут, сервис хорошийПутешествие очень понравилось. Жили в отеле Бугарь: расположение отличное, до главной улицы 4-5 минут, сервис хорошийПутешествие очень понравилось. Жили в отеле Бугарь: расположение отличное, до главной улицы 4-5 минут, сервис хорошийПутешествие очень понравилось. Жили в отеле Бугарь: расположение отличное, до главной улицы 4-5 минут, сервис хороший
  • А
    Анастасия
    7 октября 2024
    Карачаевский микс. Экскурсионный тур на Кавказ
    Организовано все отлично, вовремя встретили, вовремя привезли, в гостиницу заселились быстро, все пешие прогулки организованы на высшем уровне, безопасно
  • А
    Анна
    2 октября 2024
    Карачаевский микс. Экскурсионный тур на Кавказ
    Отличная организация тура. Всё оперативно и продуманно
    Отличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманно
  • А
    Алексей
    1 октября 2024
    Карачаевский микс. Экскурсионный тур на Кавказ
    Отличные, все документы пришли во время, походу тура нас сопровождали всей необходимой информацией. Никаких задержек.
    Отличные, все документы пришли во время, походу тура нас сопровождали всей необходимой информацией. Никаких задержек

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карачаевский микс. Экскурсионный тур на Кавказ
  2. Хайкинг в Пятигорье
  3. Оздоровительный СПА-тур на Кавказ
Сколько стоит тур в Пятигорске в мае 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 42 000 до 110 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Пятигорске на 2025 год по теме «5-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 42000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль