читать дальше оставляли у гостиницы каждый день в туре. В первый день была организационная встреча, где можно задать любые вопросы и обсудить технические моменты.

В моём случае тур провели даже для одного туриста. Был организован трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно. Так же забирали и