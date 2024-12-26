Место, способное поразить ваше воображение
Баксанское ущелье, Терскол, Азау. Главный Кавказский хребет протянулся на 1100 километров с Северо-Запада на Юго-Восток между Черным и Каспийским морями. Могучая сила, мощь и красота этих мест поражают и влюбляют в себя с первого взгляда. Здесь Эльбрус удивительно удачно, с особым замыслом поставлен природой чуть в стороне от Главного Кавказского Хребта и поэтому с Хребта открывается идеальный вид на Эльбрус, а с Эльбруса на Хребет. Они как-будто обмениваются взглядами друг с другом.
Поселок Терскол
Готовы к путешествию? Наша группа отправляется к Южному подножию Эльбруса. Наша цель сегодня - поселок Терскол. По пути заедем в термальные источники Геддуко, где горячая минеральная вода поднимается на поверхность с 4 км глубины. Там мы расслабимся после перелетов и переездов и искупаемся в контрастных бассейнах.
После чего продолжаем путь и заезжаем в знаменитое Баксанское ущелье. Проедем самый высокогорный город России - Тырныауз, мимо города ученых - Нейтрино и села Эльбрус прямо в поселок Терскол. Разместимся в гостинице и совершим ознакомительную экскурсию с местной инфраструктурой и достопримечательностями
Ущелье реки Адыл-Су
Наш день начнется с трансфера к начальной точке маршрута кемпингам Новый Джантуган и Очаг. Отсюда стартует наша тропа через национальный парк Приэльбрусье. Густой лес, снежные вершины и звонкие птичьи трели будут сопровождать на протяжении всего пути. Вскоре достигнем реки Джанкуат, текущей вдоль альпийских лугов и гигантских валунов, будто оставленных древними великанами. Далее тропа поведет к леднику Джанкуант, расположенному в мореной долине. Этот пейзаж навсегда останется в памяти: величественный ледник, словно корона, обрамляет каменную долину, наполненную невероятным спокойствием и величием. Здесь же находится гляциологическая станция Мгу, мимо которой мы пройдем.
Погодные условия и состояние группы определят возможность посещения озера Башкара, образовавшегося после обрушения ледника. При благоприятной погоде, здесь мы остановимся на обед, чтобы вдоволь насладиться атмосферой этого места. Завершение маршрута планируется в кемпингах Новый Джантуган или Очаг, откуда наш транспорт доставит группу обратно. Насладитесь этим днем, полным новых впечатлений и незабываемых моментов!
Протяженность маршрута — 10 км
Покоренные высоты 2 250 м - 2 675 м
Продолжительность трекинга — 6 часов
Треккинг в ущелье Ирикчат
Едем в поселок Эльбрус. Начинаем день с подъема по живописному склону. Быстро набираем 300 м, поселок Эльбрус как на ладони. Сегодня посетим нарзанный источник с освежающей водой. Заходим в каньон и подъем продолжается. Тропа ведет сквозь заросли барбариса и можжевельника, где на протяжении подъема за нашим восхождением наблюдают вершины Бжедух и Кавказ, знаменитая Ушба и Шхельда. Постепенно набираем высоту и приближаемся к достопримечательности ущелья — песчаным замкам.
Наш путь продолжается. Уже скоро зайдем в тенистый сосновый бор и насладимся ароматами леса, а после выйдем на поляну с которой открывается вид на восточную вершину Эльбруса, где четко просматривается боковой кратер и Ачкерьякольский лавовый поток. Пройдём 3 расщелины и выйдем на поляну сусликов, за которой уже и рукой подать до нашей стоянки, слияния двух рек - Ирик и Ирикчат. Пообедаем и погрузимся в красоту и умиротворенность этой локации, а затем отправимся в обратный путь.
Протяженность маршрута: 17 км
Покоренные высоты: 1 780 м - 2 360 м
Продолжительность треккинга — 6-7 часов
Гора Чегет
По экотропе национального парка прогуляемся до поляны Чегет и на канатной дороге поднимемся на высоту 3045 м, где нашему взору предстанет восхитительная панорама гор и ущелий. Поднимемся на верхнюю станцию канатной дороги и пройдем на смотровые площадки. Остановимся и устроим фотосессию, чтобы сделать снимки на память. Западный и восточный Эльбрус, горы Большой и Малый Когутай, Донгуз Орун со знаменитым ледником Семерка, озеро Донгуз-Орун-Кёль и Баксанское ущелье - эти природные объекты навсегда останутся в памяти и на камерах. После чего спустимся на промежуточную станцию канатной дороги, где прогуляемся на озеро Донгуз-Орун-Кёль. А насладившись горной атмосферой, спустимся на поляну Чегет, где посетим местный рынок с сувенирами и вареньем, местными сладостями и горными травами.
Протяженность маршрута: 14км
Покоренные высоты: 2 180м - 2 100м
Подьем на канатной дороге - 2 100м -3 045м
Продолжительность трекинга — 6-7 часов
!Как замечательное дополнение в программе в течение летнего сезона инструктор решает о восхождении на вершину Чегет в зависимости от погодных условий и физического состояния группы
Ущелье реки Юсеньги
День начинается с поездки к поселку Тегенекли, откуда начнется наш трекинг. Природа здесь радует глаз: бурные реки и вековые сосны, высокие скалы и просторные луга с разноцветными цветами и удивительными ароматами. Но настоящее чудо ожидает нас дальше мореная долина ледника Восточный Тонгуз-Орун. Величественная масса льда, стекающая в долину, превращается в реку Юсеньги. Здесь царит особая атмосфера покоя и умиротворения.
По пути мы можем встретить табун диких лошадей, которые грациозно пасутся на зелёных лугах среди гор. Обеденный отдых запланирован в живописном месте, где мы сможем насладиться журчанием горной реки и завораживающими видами на ледники. Фотографии здесь получаются просто великолепные! Этот день запомнится вам надолго благодаря красотам природы и приятным впечатлениям.
Протяженность маршрута: 10км
Покоренные высоты: 1900м - 2440м
Продолжительность трекинга — 6-7 часов
Эльбрус и канатная дорога до станции Гарабаши
Сегодня отличный день! С поляны Азау на канатной дороге поднимемся до станции Гарабаши на высоту 3850 м. В этом месте горная местность откроется новыми пейзажами. Высота. Разреженный воздух. Полная эйфория:) Здесь и в этот момент Эльбрус перед глазами как на ладони. Чувства восторга одолевают: оглядываешься вокруг и осматриваешь панораму Главного Кавказского Хребта с заснеженными вершинами. Это нечто необъяснимое! Другой мир Эмоциональный подъем, радость и восторг, яркие и понятные мысли с впечатлениями. Здесь выпадает шанс прикоснуться к высотному альпинизму, который видел однажды в кино. После таких эмоций некоторые из участников туров принимают решение однажды совершить восхождение на высочайшую точку Европы - Эльбрус (5642м).
!Как замечательное дополнение в программе в течение летнего сезона инструктор решает о высотной прогулке к Приюту 11 (4050м) или к Эльбрусскому озеру (3270м) в зависимости от погодных условий и физического состояния группы
Протяженность маршрута: 13,5км
Покоренные высоты: 2 180м - 2 38 м
Подъем на канатной дороге - 2 380м - 3 850м
Продолжительность трекинга — 6-7 часов
Заключительный день
Завтрак и отъезд. По пути домой нас ждет еще одна локация - поляна Нарзанов, где испьем минеральной воды и заглянем на сувенирный рынок. Счастливого пути!
Заключительный день программы — это не просто окончание путешествия, это момент, когда каждый из участников становится больше, чем попутчик. Это время, когда мы посмотрим назад и оценим все, чего достигли за эти дни. Этот день время для объятий, проводов, слов благодарности и посадки в самолет или поезд. Но это также и время для размышлений о том, что мы узнали о себе и о мире вокруг нас
Возвращение в Минеральные воды с 12:30 до 13:30
Обратные билеты рекомендуем приобретать на время после 14:30
Инструктор обладает правом вносить изменения в маршрут тура в зависимости от погодных условий и физического состояния группы. Это делается для безопасности участников и комфорта в туре.
Что включено
- Работа опытного гида-инструктора
- Трансфер от Минеральных Вод до места проживания и трансфер обратно
- Комфортабельные трансферы во время тура с топливным сбором
- Проживание в гостиничном доме - 6 дней: 2х и 3х местные номера
- Билеты на канатную дорогу
- Посещение национального парка Приэльбрусье
- Питание: все сытные завтраки и обеды 6 дней
- Экологические сборы в национальных парках
- Сопровождение участника нужной информацией до, во время и после путешествия
- Секретный подарок от нашей команды
- Понимание, забота, безопасность в путешествии
Что не входит в цену
- Ж/д и авиабилеты
- Обед в первый день во время трансфера (кафе)
- Питание вне программы (ужин)
- Размещение в одноместном номере гостиницы
- Личные расходы (сувениры, баня по желанию и т. д.)
Пожелания к путешественнику
Это активный тур. Проживаем в одной месте в гостинице.
Ежедневно выходим на радиальные прогулки.