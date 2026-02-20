Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе
Прокатиться по канатной дороге до высоты 3850 м, полюбоваться озером Гижгит и посетить некрополь
Начало: Пятигорск, 9:00
«Вас ждёт встреча с первозданной природой Приэльбрусья»
29 400 ₽ за человека
-
25%
Приэльбрусье - царство горных панорам
Место, способное поразить ваше воображение
«Отсюда стартует наша тропа через национальный парк Приэльбрусье»
19 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 51 525 ₽
68 700 ₽ за человека
-
14%
Полный газ на Кавказ. Новый год в Приэльбрусье
Экскурсионный тур «Полный газ на Кавказ. Новый год в Приэльбрусье» на 4 дня
Начало: Г. Краснодар
«Переезд в Приэльбрусье поляна Чегет (~170 км)»
30 дек в 10:00
38 500 ₽
45 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Приэльбрусье»
Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Пятигорске в июле 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Приэльбрусье" можно забронировать 3 тура от 29 400 до 51 525 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Пятигорске на 2026 год по теме «Приэльбрусье», 7 ⭐ отзывов, цены от 29400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь