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Туры в Приэльбрусье из Пятигорска

Найдено 3 тура в категории «Приэльбрусье» в Пятигорске, цены от 29 400 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе
На машине
Канатная дорога
3 дня
7 отзывов
Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе
Прокатиться по канатной дороге до высоты 3850 м, полюбоваться озером Гижгит и посетить некрополь
Начало: Пятигорск, 9:00
«Вас ждёт встреча с первозданной природой Приэльбрусья»
29 400 ₽ за человека
Приэльбрусье - царство горных панорам
7 дней
-
25%
Приэльбрусье - царство горных панорам
Место, способное поразить ваше воображение
«Отсюда стартует наша тропа через национальный парк Приэльбрусье»
19 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 51 525 ₽68 700 ₽ за человека
Полный газ на Кавказ. Новый год в Приэльбрусье
На автобусе
4 дня
-
14%
Полный газ на Кавказ. Новый год в Приэльбрусье
Экскурсионный тур «Полный газ на Кавказ. Новый год в Приэльбрусье» на 4 дня
Начало: Г. Краснодар
«Переезд в Приэльбрусье поляна Чегет (~170 км)»
30 дек в 10:00
38 500 ₽45 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Приэльбрусье»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе;
  2. Приэльбрусье - царство горных панорам;
  3. Полный газ на Кавказ. Новый год в Приэльбрусье.
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Домбай;
  2. Эльбрус;
  3. Приэльбрусье;
  4. Тебердинский заповедник;
  5. Медовые водопады.
Сколько стоит тур в Пятигорске в июле 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Приэльбрусье" можно забронировать 3 тура от 29 400 до 51 525 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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