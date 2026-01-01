Встречаемся и выезжаем из Пятигорска. Первой точкой маршрута станет Чегемское ущелье. Мы посетим Чегемские водопады, пройдём по узкому участку каньона, где скалы нависают прямо над головой, при желании попробуем хычины. Затем мы углубимся в ущелье и приедем на парадром «Флай Чегем», где при лётной погоде желающие смогут совершить полёт на параплане.

После доберёмся до села Эльтюбю, известному древним некрополем — Городом мёртвых. Далее мы направимся в сторону Приэльбрусья и при благоприятных условиях проедем через живописный перевал Актопрак, соединяющий Чегемское и Баксанское ущелья. В Баксанском мы будем постепенно набирать высоту, приближаясь к Главному Кавказскому хребту. Ночёвка запланирована в Терсколе на высоте около 2150 метров.