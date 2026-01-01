Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе

Прокатиться по канатной дороге до высоты 3850 м, полюбоваться озером Гижгит и посетить некрополь
Вас ждёт встреча с первозданной природой Приэльбрусья.

Мы посетим Чегемские водопады и пройдём по узкому участку каньона, где скалы нависают прямо над головой. Побываем на парадроме, где желающие смогут полетать на
парапланах. Осмотрим Город мёртвых в селе Эльтюбю.

Полюбуемся горными панорамами, заглянем на Поляну нарзанов с природными минеральными источниками и заедем к горному озеру Гижгит.

Вы увидите Эльбрус с лучших смотровых точек, прогуляетесь по местам, где заканчивается зелень и начинается вечный снег, почувствуете высоту, простор и тишину, которых так не хватает в городе. А горы вокруг будут ближе, чем когда-либо прежде.

Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Программа подразумевает большие перепады высот, а соответственно и температур. Летом температура в Пятигорске может достигать 40 градусов, тогда как на склоне Эльбруса мы будем ходить по вечным ледникам. Поэтому с собой необходимо иметь тёплые вещи! Также на ледниках и больших высотах намного сильнее влияние солнечных лучей, необходимо иметь солнцезащитные очки и крем с защитой от солнца, либо не находиться на солнце длительное время.
В программу могут вноситься корректировки, связанные с погодой и прочими факторами.

Программа тура по дням

1 день

Чегемское ущелье и водопады, парадром, Эльтюбю, ночь в Терсколе

Встречаемся и выезжаем из Пятигорска. Первой точкой маршрута станет Чегемское ущелье. Мы посетим Чегемские водопады, пройдём по узкому участку каньона, где скалы нависают прямо над головой, при желании попробуем хычины. Затем мы углубимся в ущелье и приедем на парадром «Флай Чегем», где при лётной погоде желающие смогут совершить полёт на параплане.

После доберёмся до села Эльтюбю, известному древним некрополем — Городом мёртвых. Далее мы направимся в сторону Приэльбрусья и при благоприятных условиях проедем через живописный перевал Актопрак, соединяющий Чегемское и Баксанское ущелья. В Баксанском мы будем постепенно набирать высоту, приближаясь к Главному Кавказскому хребту. Ночёвка запланирована в Терсколе на высоте около 2150 метров.

2 день

Подъём на Эльбрус, ледник, ущелье Терскол или экотропа вдоль реки

В этот день познакомимся с главной вершиной Кавказа — горой Эльбрус. Мы поднимемся по канатной дороге до отметки 3850 метров. С этой высоты откроются панорамы соседних вершин — Донгуз-Орун, Ушбы, Накры, Когутай и других гор. Мы пройдёмся по настоящему леднику, который не тает даже в летний период. При желании вы сможете воспользоваться снегоходом или ратраком и подняться ещё выше — до высоты около 5000 метров.

Во второй половине дня, в зависимости от погоды и вашего самочувствия, мы отправимся в ущелье Терскол к одноимённому водопаду либо пройдёмся по экотропе вдоль реки Баксан. Вечером будет возможность посетить баню или заехать на ферму альпак.

3 день

Подъём на Чегет, Поляна нарзанов, озеро Гижгит, возвращение в Пятигорск

После завтрака при благоприятной погоде мы поднимемся по канатной дороге на склон горы Чегет. Отсюда открывается один из лучших видов на Эльбрус и ледник Семёрка. На месте можно будет попробовать знаменитые местные пирожки с различными начинками, а при хороших условиях — прогуляться к озеру Донгузорун-Кёль.

Затем мы начнём спуск по ущелью в сторону Нальчика, делая остановки в живописных местах. Посетим Поляну нарзанов с природными минеральными источниками и заедем к горному озеру Гижгит, которое в последние годы стало одной из самых популярных природных локаций региона. Возвращение в Пятигорск планируется не ранее 18:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-3-местное проживание (цена за 1 человека)29 400 ₽
1-местное проживание36 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (кроме 1-го дня), чай/кофе в дороге
  • Все переезды по программе
  • Проходы на территорию национального парка
  • Сопровождение инструктором
  • Канатная дорога на Эльбрусе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Пятигорска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Канатная дорога на Чегет
  • 1-местное размещение - 7000 ₽
  • Дополнительные развлечения (баня, альпаки, сувениры, параплан)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, 9:00
Завершение: Пятигорск, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 17 туристов
В 2015 году побывав на Кавказе, влюбился в горы. С тех пор забросил городскую жизнь и большинство времени провожу в горах. Сейчас постоянно проживаю в Приэльбрусье, поэтому знаю эти места
не только в рамках программ. Закончил школу инструкторов пешеходного туризма, имею дипломы инструктора-проводника по горному туризму и альпинизму, а также пешеходному туризму и треккингу. Второй разряд по альпинизму, сертификат о прохождении курсов первой помощи. Побывал на Камчатке, Байкале зимой и летом, Алтае, Хибинах, Киргизии, Норвегии и т. д. Однако, больше всего полюбился Кавказ. Уже более 20 групп я сводил на Эльбрус. Важнейшим в турах считаю безопасность и комфорт. Поэтому решил специализироваться на турах комфорт-класса, которые будут под силу большинству людей. P.S. Ну и конечно, как можно заметить по программам, у меня есть мохнатая помощница — аляскинский маламут Зара! Отчасти из-за её повышенной лохматости и непереносимости жары мы и живём в высокогорье;)

