Описание тура
Организационные детали
Программа подразумевает большие перепады высот, а соответственно и температур. Летом температура в Пятигорске может достигать 40 градусов, тогда как на склоне Эльбруса мы будем ходить по вечным ледникам. Поэтому с собой необходимо иметь тёплые вещи! Также на ледниках и больших высотах намного сильнее влияние солнечных лучей, необходимо иметь солнцезащитные очки и крем с защитой от солнца, либо не находиться на солнце длительное время.
В программу могут вноситься корректировки, связанные с погодой и прочими факторами.
Программа тура по дням
Чегемское ущелье и водопады, парадром, Эльтюбю, ночь в Терсколе
Встречаемся и выезжаем из Пятигорска. Первой точкой маршрута станет Чегемское ущелье. Мы посетим Чегемские водопады, пройдём по узкому участку каньона, где скалы нависают прямо над головой, при желании попробуем хычины. Затем мы углубимся в ущелье и приедем на парадром «Флай Чегем», где при лётной погоде желающие смогут совершить полёт на параплане.
После доберёмся до села Эльтюбю, известному древним некрополем — Городом мёртвых. Далее мы направимся в сторону Приэльбрусья и при благоприятных условиях проедем через живописный перевал Актопрак, соединяющий Чегемское и Баксанское ущелья. В Баксанском мы будем постепенно набирать высоту, приближаясь к Главному Кавказскому хребту. Ночёвка запланирована в Терсколе на высоте около 2150 метров.
Подъём на Эльбрус, ледник, ущелье Терскол или экотропа вдоль реки
В этот день познакомимся с главной вершиной Кавказа — горой Эльбрус. Мы поднимемся по канатной дороге до отметки 3850 метров. С этой высоты откроются панорамы соседних вершин — Донгуз-Орун, Ушбы, Накры, Когутай и других гор. Мы пройдёмся по настоящему леднику, который не тает даже в летний период. При желании вы сможете воспользоваться снегоходом или ратраком и подняться ещё выше — до высоты около 5000 метров.
Во второй половине дня, в зависимости от погоды и вашего самочувствия, мы отправимся в ущелье Терскол к одноимённому водопаду либо пройдёмся по экотропе вдоль реки Баксан. Вечером будет возможность посетить баню или заехать на ферму альпак.
Подъём на Чегет, Поляна нарзанов, озеро Гижгит, возвращение в Пятигорск
После завтрака при благоприятной погоде мы поднимемся по канатной дороге на склон горы Чегет. Отсюда открывается один из лучших видов на Эльбрус и ледник Семёрка. На месте можно будет попробовать знаменитые местные пирожки с различными начинками, а при хороших условиях — прогуляться к озеру Донгузорун-Кёль.
Затем мы начнём спуск по ущелью в сторону Нальчика, делая остановки в живописных местах. Посетим Поляну нарзанов с природными минеральными источниками и заедем к горному озеру Гижгит, которое в последние годы стало одной из самых популярных природных локаций региона. Возвращение в Пятигорск планируется не ранее 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-3-местное проживание (цена за 1 человека)
|29 400 ₽
|1-местное проживание
|36 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (кроме 1-го дня), чай/кофе в дороге
- Все переезды по программе
- Проходы на территорию национального парка
- Сопровождение инструктором
- Канатная дорога на Эльбрусе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Пятигорска и обратно
- Обеды и ужины
- Канатная дорога на Чегет
- 1-местное размещение - 7000 ₽
- Дополнительные развлечения (баня, альпаки, сувениры, параплан)