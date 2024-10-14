Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии

Посетить более 5 ущелий, увидеть жемчужины республики и отведать пирогов с домашним вином в горах
С комфортом на внедорожнике проедем по горным дорогам Северной Осетии к её самым значимым достопримечательностям.

Побываем в ущелье с трагической историей, прогуляемся к Мидаграбинским водопадам, посетим «город мёртвых», увидим самый высокогорный
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монастырь в России и древние башни.

По пути будет много современных арт-объектов, в числе которых качели над пропастью, «Зеркальный барс» и лавочка с надписью «Счастье не за горами — оно в горах». Не только сфотографируемся с эффектными видами, но и отведаем осетинских пирогов с домашним вином. Тур проводится только для вашей компании.

Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Жильё оплачивается дополнительно. Возможно разместиться в 5-местном коттедже или 2-, 3-местном номере в отеле в горах. Сообщите гиду выбранный вариант.

Обращаем внимание, что в Северной Осетии не принято ходить в коротких шортах, открытой и облегающей одежде. Также вам понадобится удобная обувь (для прогулки к водопаду). Просим ориентироваться на прогноз погоды за 1-2 дня и в любой случае взять с собой тёплые вещи и непромокаемую куртку или дождевик.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Возможно остановиться в коттедже из сруба (две 2-местные спальни + раскладной диван) или в стандартном 2-, 3-местном номере в отеле «Панорама» в горном посёлке Верхний Фиагдон. В коттедже есть кухня, гостиная, санузел, крытая терраса. Гид забронирует выбранный вариант.

Питание. Включён обед-пикник с осетинскими пирогами и домашним вином в 1-й день и травяной чай, свежесваренный кофе с выпечкой на смотровых площадках. Остальное питание организуется в кафе по вашим предпочтениям и оплачивается дополнительно.

Транспорт. На комфортабельном внедорожнике Toyota.

Дети. С любого возраста.

Связь и интернет. В отеле работает Wi-Fi. На маршруте связь пропадает.

Программа тура по дням

1 день

Кармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и Даргавс

Место и время встречи — по договорённости. Лучше выехать пораньше (до 8:00), чтобы нигде не торопиться и всё успеть посмотреть.

1-я значимая локация на пути — Кармадонское ущелье, где сошёл ледник Колка в 2002 году. Природное явление уничтожило посёлок Верхний Кармадон, унесло жизни более 100 человек, среди которых съёмочная группа Сергея Бодрова-младшего.

Далее остановимся у подножия горы Чизджыты-хох и устроим пикник с живописным видом. Отведаем осетинских пирогов с домашним вином, травяным чаем или свежесваренным кофе в турке. А можно всё и сразу!

Отдохнув, доедем до Мидаграбинских водопадов. Всего их более 50! Прогуляемся по тропе в ущелье к одному из водопадов.

Следующая остановка — Даргавский некрополь, или «город мёртвых». Увидим комплекс склеповых сооружений 14-18 веков, самый крупный из подобных на Северном Кавказе.

Вечером остановимся в отеле в посёлке Верхний Фиагдон.

Кармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и ДаргавсКармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и ДаргавсКармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и ДаргавсКармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и ДаргавсКармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и ДаргавсКармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и ДаргавсКармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и ДаргавсКармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и ДаргавсКармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и ДаргавсКармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и ДаргавсКармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и ДаргавсКармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и ДаргавсКармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и ДаргавсКармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и ДаргавсКармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и Даргавс
2 день

От наскальной крепости до башенного комплекса, монастыря, памятников и арт-объектов Северной Осетии

Сегодня нас ждут панорамы Куртатинского ущелья. 1-я остановка — Тропа чудес. Маршрут проходит вдоль реки Фиагдон. Один из самых интересных и популярных объектов по пути — «Зеркальный барс».

Затем осмотрим Дзивгисскую наскальную крепость. Комплекс практически врос в скалу и содержит 6 пещер. Дзивгисские укрепления сыграли важнейшую роль в истории края и являются объектом культурного наследия народов России.

Следующая остановка — башенный комплекс в поселении Цмити. Здесь находится более 30 боевых башен и склепов 14 века.

Далее рассмотрим самый высокогорный монастырь России. Аланский Успенский мужской монастырь возвышается на высоте более 2000 метров, является одним из духовных центров Северной Осетии.

Насладимся видами и свежесваренным кофе со смотровой, где находится лавочка с надписью «Счастье не за горами — оно в горах». И спустимся через Архонский перевал в Цейское ущелье. Увидим памятник Уастырджи — герою нартского эпоса, покровителю мужчин, путников и воинов. В течение дня по пути также встретим башню Курта и Тага и остановимся покачаться на качелях над обрывом. По желанию и за доплату возможно заехать на горячие источники.

Вернёмся в город поздно вечером.

От наскальной крепости до башенного комплекса, монастыря, памятников и арт-объектов Северной ОсетииОт наскальной крепости до башенного комплекса, монастыря, памятников и арт-объектов Северной ОсетииОт наскальной крепости до башенного комплекса, монастыря, памятников и арт-объектов Северной ОсетииОт наскальной крепости до башенного комплекса, монастыря, памятников и арт-объектов Северной ОсетииОт наскальной крепости до башенного комплекса, монастыря, памятников и арт-объектов Северной ОсетииОт наскальной крепости до башенного комплекса, монастыря, памятников и арт-объектов Северной ОсетииОт наскальной крепости до башенного комплекса, монастыря, памятников и арт-объектов Северной ОсетииОт наскальной крепости до башенного комплекса, монастыря, памятников и арт-объектов Северной ОсетииОт наскальной крепости до башенного комплекса, монастыря, памятников и арт-объектов Северной ОсетииОт наскальной крепости до башенного комплекса, монастыря, памятников и арт-объектов Северной Осетии

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Обед-пикник с вином
  • Работа гида-водителя
  • Экскурсии и посещение мест по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Пятигорска / Минеральных Вод / Владикавказа или другого города КМВ (по согласованию с гидом) и обратно в ваш город
  • Проживание - от 6400 руб. за 2-местный номер или 9000 руб. за коттедж (до 5 человек)
  • Остальное питание
  • Входные билеты на локации по программе: 150 руб./некрополь, 100 руб. / «Тропа чудес», 500 руб. / горячие источники
  • Тур проводится только для вашей компании в удобные для вас даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск / Владикавказ / Минеральные Воды или другой город КМВ по договорённости, утром
Завершение: Пятигорск / Владикавказ / Минеральные Воды или другой город КМВ по договорённости, поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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