Тур проводится только для вашей компании.

Жильё оплачивается дополнительно. Возможно разместиться в 5-местном коттедже или 2-, 3-местном номере в отеле в горах. Сообщите гиду выбранный вариант.

Обращаем внимание, что в Северной Осетии не принято ходить в коротких шортах, открытой и облегающей одежде. Также вам понадобится удобная обувь (для прогулки к водопаду). Просим ориентироваться на прогноз погоды за 1-2 дня и в любой случае взять с собой тёплые вещи и непромокаемую куртку или дождевик.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Возможно остановиться в коттедже из сруба (две 2-местные спальни + раскладной диван) или в стандартном 2-, 3-местном номере в отеле «Панорама» в горном посёлке Верхний Фиагдон. В коттедже есть кухня, гостиная, санузел, крытая терраса. Гид забронирует выбранный вариант.

Питание. Включён обед-пикник с осетинскими пирогами и домашним вином в 1-й день и травяной чай, свежесваренный кофе с выпечкой на смотровых площадках. Остальное питание организуется в кафе по вашим предпочтениям и оплачивается дополнительно.

Транспорт. На комфортабельном внедорожнике Toyota.

Дети. С любого возраста.

Связь и интернет. В отеле работает Wi-Fi. На маршруте связь пропадает.