Побываем в ущелье с трагической историей, прогуляемся к Мидаграбинским водопадам, посетим «город мёртвых», увидим самый высокогорный
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Жильё оплачивается дополнительно. Возможно разместиться в 5-местном коттедже или 2-, 3-местном номере в отеле в горах. Сообщите гиду выбранный вариант.
Обращаем внимание, что в Северной Осетии не принято ходить в коротких шортах, открытой и облегающей одежде. Также вам понадобится удобная обувь (для прогулки к водопаду). Просим ориентироваться на прогноз погоды за 1-2 дня и в любой случае взять с собой тёплые вещи и непромокаемую куртку или дождевик.
Проживание. Не входит в стоимость тура. Возможно остановиться в коттедже из сруба (две 2-местные спальни + раскладной диван) или в стандартном 2-, 3-местном номере в отеле «Панорама» в горном посёлке Верхний Фиагдон. В коттедже есть кухня, гостиная, санузел, крытая терраса. Гид забронирует выбранный вариант.
Питание. Включён обед-пикник с осетинскими пирогами и домашним вином в 1-й день и травяной чай, свежесваренный кофе с выпечкой на смотровых площадках. Остальное питание организуется в кафе по вашим предпочтениям и оплачивается дополнительно.
Транспорт. На комфортабельном внедорожнике Toyota.
Дети. С любого возраста.
Связь и интернет. В отеле работает Wi-Fi. На маршруте связь пропадает.
Программа тура по дням
Кармадонское ущелье, пикник в горах, Мидаграбинские водопады и Даргавс
Место и время встречи — по договорённости. Лучше выехать пораньше (до 8:00), чтобы нигде не торопиться и всё успеть посмотреть.
1-я значимая локация на пути — Кармадонское ущелье, где сошёл ледник Колка в 2002 году. Природное явление уничтожило посёлок Верхний Кармадон, унесло жизни более 100 человек, среди которых съёмочная группа Сергея Бодрова-младшего.
Далее остановимся у подножия горы Чизджыты-хох и устроим пикник с живописным видом. Отведаем осетинских пирогов с домашним вином, травяным чаем или свежесваренным кофе в турке. А можно всё и сразу!
Отдохнув, доедем до Мидаграбинских водопадов. Всего их более 50! Прогуляемся по тропе в ущелье к одному из водопадов.
Следующая остановка — Даргавский некрополь, или «город мёртвых». Увидим комплекс склеповых сооружений 14-18 веков, самый крупный из подобных на Северном Кавказе.
Вечером остановимся в отеле в посёлке Верхний Фиагдон.
От наскальной крепости до башенного комплекса, монастыря, памятников и арт-объектов Северной Осетии
Сегодня нас ждут панорамы Куртатинского ущелья. 1-я остановка — Тропа чудес. Маршрут проходит вдоль реки Фиагдон. Один из самых интересных и популярных объектов по пути — «Зеркальный барс».
Затем осмотрим Дзивгисскую наскальную крепость. Комплекс практически врос в скалу и содержит 6 пещер. Дзивгисские укрепления сыграли важнейшую роль в истории края и являются объектом культурного наследия народов России.
Следующая остановка — башенный комплекс в поселении Цмити. Здесь находится более 30 боевых башен и склепов 14 века.
Далее рассмотрим самый высокогорный монастырь России. Аланский Успенский мужской монастырь возвышается на высоте более 2000 метров, является одним из духовных центров Северной Осетии.
Насладимся видами и свежесваренным кофе со смотровой, где находится лавочка с надписью «Счастье не за горами — оно в горах». И спустимся через Архонский перевал в Цейское ущелье. Увидим памятник Уастырджи — герою нартского эпоса, покровителю мужчин, путников и воинов. В течение дня по пути также встретим башню Курта и Тага и остановимся покачаться на качелях над обрывом. По желанию и за доплату возможно заехать на горячие источники.
Вернёмся в город поздно вечером.
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Что включено
- Все переезды по программе
- Обед-пикник с вином
- Работа гида-водителя
- Экскурсии и посещение мест по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Пятигорска / Минеральных Вод / Владикавказа или другого города КМВ (по согласованию с гидом) и обратно в ваш город
- Проживание - от 6400 руб. за 2-местный номер или 9000 руб. за коттедж (до 5 человек)
- Остальное питание
- Входные билеты на локации по программе: 150 руб./некрополь, 100 руб. / «Тропа чудес», 500 руб. / горячие источники
- Тур проводится только для вашей компании в удобные для вас даты