Встречаем Рождество с грузинским колоритом! Посетите древние монастыри, современные городские достопримечательности и развлекательные парки.
Станьте свидетелями шествия Аллило, когда священные традиции сливаются воедино со знатным кавказским гостеприимством и грузинским темпераментом, из которых получается редчайшая смесь — Рождество по-грузински.
Описание тураОтправляйтесь с нами встречать Рождество в праздничной Грузии! Зимой столица Грузии приобретает волшебный вид: увешанные гирляндами улицы, нарядные елки и атмосфера праздника на каждом шагу. Что вас ждет• Проживание в отеле в столице Грузии — Тбилиси • Прогулки с гидом по старому и современному Тбилиси • Посещение Сигнахи — города любви • Поездка в винный регион — Кахетию • Экскурсия с дегустацией на винный завод • Экскурсия в древнюю столицу Грузии — Мцхету Важная информация:
- Для въезда в Грузию необходим заграничный паспорт.
- Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев.
- В паспорте не должно штампов о посещении Абхазии или Южной Осетии.
4-8 января 2026
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тбилиси
- Мцхета
- Джвари
- Кахетия
- Сигнаги
Что включено
- Транспортные услуги
- Проживание в отеле (двухместное/трехместное)
- Завтраки
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Дополнительные развлечения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автовокзал Пятигорск
Завершение: Пятигорск, Автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: 4-8 января 2026
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
