Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Пятигорску, гора Машук
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральные Воды до 14:00.
Экскурсия по Пятигорску: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли М. Ю. Лермонтова.
Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск. Канатка за доп. плату — 460 руб.
Размещение в гостинице в г. Пятигорске.
Чегемские водопады. Термальный источник
Завтрак и освобождение номеров.
Поездка в сказочно красивое Чегемское ущелье. Зимой водопады замерзают и превращаются в огромные ледяные нити длиною более 5 м. Нас будут ждать высокие горы, красивая природа.
Посещение ванн термального источника «Гедуко» прямо на открытом воздухе, температура воды 42 С.
Размещение в гостинице в Нальчике.
Приэльбрусье
Завтрак, выезд на экскурсию в Приэльбрусье.
Посетим поляну Чегет, Азау, поляну Нарзанов.
Поднимемся на канатной дороге (за доп. плату 2 700 руб.) на самую высокую гору Европы — Эльбрус.
Возвращение в гостиницу Нальчика. Свободное время.
Северная Осетия: Дигория
Завтрак.
Поездка в Северную Осетию (Дигорское ущелье).
Первая остановка Каньон Ахсинта — самое узкое место ущелья, его ширина всего 15 м. Через него проходит «Чертов мост», с 80-метровой высоты которого открываются потрясающие и завораживающие виды на окрестности.
Пеший маршрут к Таймазинским водопадам, которые берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, в народе их зовут просто Три сестры. Высота потока 300 м.
Отправимся в аланское селение Мацута, с которым связана история самого знаменитого персонажа древнего эпоса осетин — Нарта Сослана.
Возвращение в гостиницу в Нальчик.
Верхняя Балкария
Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсия на Голубое озеро — второе в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9,30С) и никогда не замерзает.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию. Высокие горы, красивая природа и старинные родовые башни.
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральные Воды к 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|Тариф стандарт
|55 000
|15 000
В гостиницах 2- и 3-местные номера. Вы можете выкупить номер целиком или подселиться к кому-то, если среди участников окажется тот, кто захочет забронировать номер с подселением.
Скидки:
- дети до 6 лет без доп. места — до 20%;
- дети до 12 лет с доп. местом — до 10%;
- большие группы — до 10%
Варианты проживания
«Бештау» 3
Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви Лазаря Четверодневного. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.
Уборка осуществляется ежедневно. Для проживающих посещение Спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом — бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.
Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.
На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.
Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров. Путь до горы Машук займет у вас не более 15 минут ходьбы.
«Корона» 3
Гостиница расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.
Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.
На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов.
Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в рамках тура
- Проживание в гостиницах
- Билеты на термальные источники
- Питание: завтраки
- Экскурсионная программа
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Подъем на канатной дороге: Эльбрус - 2 700 руб. Машук - 460 руб
- Конные прогулки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- удобная одежда и обувь по погоде;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- средства личной гигиены;
- аптечка;
- праздничный наряд для рождественского ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
- телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.;
- купальные принадлежности для посещения термальных источников;
- личные вещи (предпочтение можно отдать удобной одежде).
На каком транспорте будем передвигаться?
Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
Могут ли в туре участвовать дети?
В тур можно брать детей от 3 лет.
Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?
Организаторы тура оставляют за собой право менять порядок проведения экскурсий не меняя программу в целом.
Если я не успеваю на трансфер, что делать?
Если участник опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.
Есть ли скидки?
Да, скидки на детей до 6 лет без доп. места — до 20%.
На детей до 12 лет с доп. местом — до 10%.
Скидки на большие группы — до 10%.