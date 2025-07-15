Мои заказы

Рождество по-кавказски

Пятиметровые ледяные нити водопадов, подземный природный колодец и озеро, меняющее свой цвет — эти и другие чудеса произойдут с вами в туре. Вы придёте в восторг от старинных башен и попробуете воду из нарзанного источника. Сможете подняться на канатке, если будет желание. Прогуляетесь по зимнему Пятигорску и насладитесь красотой ущелий и горных хребтов!
5
3 отзыва
Рождество по-кавказскиФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рождество по-кавказскиФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рождество по-кавказскиФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
4
янв

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Пятигорску, гора Машук

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральные Воды до 14:00.

Экскурсия по Пятигорску: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли М. Ю. Лермонтова.

Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск. Канатка за доп. плату — 460 руб.

Размещение в гостинице в г. Пятигорске.

Прибытие. Экскурсия по Пятигорску, гора МашукПрибытие. Экскурсия по Пятигорску, гора МашукПрибытие. Экскурсия по Пятигорску, гора МашукПрибытие. Экскурсия по Пятигорску, гора Машук
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Чегемские водопады. Термальный источник

Завтрак и освобождение номеров.

Поездка в сказочно красивое Чегемское ущелье. Зимой водопады замерзают и превращаются в огромные ледяные нити длиною более 5 м. Нас будут ждать высокие горы, красивая природа.

Посещение ванн термального источника «Гедуко» прямо на открытом воздухе, температура воды 42 С.

Размещение в гостинице в Нальчике.

Чегемские водопады. Термальный источникЧегемские водопады. Термальный источникЧегемские водопады. Термальный источникЧегемские водопады. Термальный источник
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Приэльбрусье

Завтрак, выезд на экскурсию в Приэльбрусье.

Посетим поляну Чегет, Азау, поляну Нарзанов.

Поднимемся на канатной дороге (за доп. плату 2 700 руб.) на самую высокую гору Европы — Эльбрус.

Возвращение в гостиницу Нальчика. Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Северная Осетия: Дигория

Завтрак.

Поездка в Северную Осетию (Дигорское ущелье).

Первая остановка Каньон Ахсинта — самое узкое место ущелья, его ширина всего 15 м. Через него проходит «Чертов мост», с 80-метровой высоты которого открываются потрясающие и завораживающие виды на окрестности.

Пеший маршрут к Таймазинским водопадам, которые берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, в народе их зовут просто Три сестры. Высота потока 300 м.

Отправимся в аланское селение Мацута, с которым связана история самого знаменитого персонажа древнего эпоса осетин — Нарта Сослана.

Возвращение в гостиницу в Нальчик.

Северная Осетия: ДигорияСеверная Осетия: ДигорияСеверная Осетия: ДигорияСеверная Осетия: Дигория
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Верхняя Балкария

Завтрак. Освобождение номеров.

Экскурсия на Голубое озеро — второе в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9,30С) и никогда не замерзает.

Экскурсия в Верхнюю Балкарию. Высокие горы, красивая природа и старинные родовые башни.

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральные Воды к 19:00.

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное размещениеДоплата за 1-местное размещение
Тариф стандарт55 00015 000

В гостиницах 2- и 3-местные номера. Вы можете выкупить номер целиком или подселиться к кому-то, если среди участников окажется тот, кто захочет забронировать номер с подселением.

Скидки:

  • дети до 6 лет без доп. места — до 20%;
  • дети до 12 лет с доп. местом — до 10%;
  • большие группы — до 10%

Варианты проживания

«Бештау» 3

1 ночь

Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви Лазаря Четверодневного. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.

Уборка осуществляется ежедневно. Для проживающих посещение Спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом — бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.

Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.

На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.

Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров. Путь до горы Машук займет у вас не более 15 минут ходьбы.

«Бештау» 3«Бештау» 3«Бештау» 3«Бештау» 3«Бештау» 3«Бештау» 3

«Корона» 3

3 ночи

Гостиница расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.

Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.

На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов.

Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.

«Корона» 3«Корона» 3«Корона» 3«Корона» 3«Корона» 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в рамках тура
  • Проживание в гостиницах
  • Билеты на термальные источники
  • Питание: завтраки
  • Экскурсионная программа
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Подъем на канатной дороге: Эльбрус - 2 700 руб. Машук - 460 руб
  • Эльбрус - 2 700 руб
  • Машук - 460 руб
  • Конные прогулки
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • удобная одежда и обувь по погоде;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • средства личной гигиены;
  • аптечка;
  • праздничный наряд для рождественского ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
  • телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.;
  • купальные принадлежности для посещения термальных источников;
  • личные вещи (предпочтение можно отдать удобной одежде).
На каком транспорте будем передвигаться?

Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.

Могут ли в туре участвовать дети?

В тур можно брать детей от 3 лет.

Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?

Организаторы тура оставляют за собой право менять порядок проведения экскурсий не меняя программу в целом.

Если я не успеваю на трансфер, что делать?

Если участник опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.

Есть ли скидки?

Да, скидки на детей до 6 лет без доп. места — до 20%.

На детей до 12 лет с доп. местом — до 10%.

Скидки на большие группы — до 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Э
Элизабетта
15 июл 2025
Организация отличная! Все переезды без нареканий.
О
Ольга
1 июл 2025
Принимающая сторона организовала прекрасный отдых, с душой и гостеприимством. Спасибо!
Е
Елена
24 июл 2024
Все чëтко организовано. Встреча, трансфер, маршруты, питание. Организаторы и гиды большие молодцы, огромное им спасибо!!!!
Все чëтко организовано. Встреча, трансфер, маршруты, питание. Организаторы и гиды большие молодцы, огромное им спасибо!!!!

Тур входит в следующие категории Пятигорска

