4 день

Северная Осетия: Дигория

Завтрак.

Поездка в Северную Осетию (Дигорское ущелье).

Первая остановка Каньон Ахсинта — самое узкое место ущелья, его ширина всего 15 м. Через него проходит «Чертов мост», с 80-метровой высоты которого открываются потрясающие и завораживающие виды на окрестности.

Пеший маршрут к Таймазинским водопадам, которые берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, в народе их зовут просто Три сестры. Высота потока 300 м.

Отправимся в аланское селение Мацута, с которым связана история самого знаменитого персонажа древнего эпоса осетин — Нарта Сослана.

Возвращение в гостиницу в Нальчик.

