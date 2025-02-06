1 день

Встреча. Обзорная экскурсия по Пятигорску

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале города Минеральных Вод до 11:00.

Вас ждёт обзорная экскурсия по городу.

Обед пройдет в кафе с прекрасным видом.

Вы посетите все знаковые места курорта: парк «Цветник» и озеро «Провал», статую-символ Кавказских Минеральных Вод — орла, побеждающего змею.

А ещё — сделаете забавные селфи с Кисой Воробьяниновыми Остапом Бендером и побываете в беседках и гротах, откуда за «водяным обществом» наблюдал сам Лермонтов!

Именно сегодня мы сможем увидеть, как жил великий поэт.

Проживание: Домбай или Теберда, гостиница 3*.

Питание: обед на маршруте, ужин в гостинице.