На протяжении всего маршрута непрерывно сменяются панорамы окружающих ущелье горных вершин, субальпийских лугов с разнотравьем и красочными лесными натюрмортами из ягод и грибов.
Нас ждет праздничный пикник с настоящим кавказским шашлыком, и мы сможем сделать фотосессию в таких прекрасных местах.
Программа тура по дням
Встреча. Обзорная экскурсия по Пятигорску
Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале города Минеральных Вод до 11:00.
Вас ждёт обзорная экскурсия по городу.
Обед пройдет в кафе с прекрасным видом.
Вы посетите все знаковые места курорта: парк «Цветник» и озеро «Провал», статую-символ Кавказских Минеральных Вод — орла, побеждающего змею.
А ещё — сделаете забавные селфи с Кисой Воробьяниновыми Остапом Бендером и побываете в беседках и гротах, откуда за «водяным обществом» наблюдал сам Лермонтов!
Именно сегодня мы сможем увидеть, как жил великий поэт.
Проживание: Домбай или Теберда, гостиница 3*.
Питание: обед на маршруте, ужин в гостинице.
Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье
Туманлы Кель по погодным условиям экскурсия может быть заменена.
Завтрак в гостинице — и снова в путь.
Вас ждёт Домбай — здесь его называют «Сердцем гор».
Канатная дорога поднимет вас на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара.
С неё открывается захватывающий вид на горы.
В любое время года здесь невероятно красиво: весной сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, летом взгляд притягивают альпийские лужайки в цвету, а осенью здесь просто карнавал ярких красок!
Если тур проходит летом, то далее вы отправитесь в Гоначхирское ущелье, где находится Туманлы-Кель или Туманное озеро.
Проживание: Домбай или Теберда, гостиница 3*.
Питание: обед на маршруте, завтрак и ужин в гостинице.
Джипинг в Мухинское ущелье, праздничный пикник
Маршрут начинается прямо от шоссе Теберды и идет вверх вдоль речки по проселочной дороге, окруженной лиственным лесом.
Через 4 км пути дорога приведет к живописному лугу в месте слияния рек Муху и Азгек.
На протяжении всего маршрута непрерывно сменяются панорамы окружающих ущелье горных вершин, субальпийских лугов с разнотравьем и красочными лесными натюрмортами из ягод и грибов.
Здесь нас ждет праздничный пикник с настоящим кавказским шашлыком, и мы сможем сделать фотосессию в таких прекрасных местах.
Проживание: Домбай или Теберда, гостиница 3*.
Питание: обед на маршруте, завтрак и ужин в гостинице.
Мастер-класс по хычинам. Отъезд
После завтрака мы собираемся, сдаем номера в гостинице и выезжаем в Минеральные Воды.
По пути мы заедем в еще одно замечательное место, где пройдет наш мастер-класс по приготовлению настоящих карачаевских хычинов,и вкуснейший обед.
У желающих будет возможность прогуляться по территории комплекса и познакомиться с их обитателями.
Далее нас ждет живописная дорога через перевал Гум-Баши с его смотровыми площадками и прибытие в Минеральные Воды.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за 1-местное размещение — 9 000 руб. /весь период тура.
Скидка на детей до 10 лет — 10%.
Ниже указаны возможные отели проживания.
Варианты проживания
Gold Star
Отель Gold Star расположен в Домбае. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить бар и воспользоваться принадлежностями для приготовления барбекю. В ресторане готовят блюда русской кухни. На территории обустроена бесплатная частная парковка. По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
В номере: платяной шкаф, холодильник, телевизор со спутниковыми каналами и собственная ванная комната.
Экара
Гостевой дом Ekara с баром и общим лаунджем расположен напротив пляжа в городе Теберда. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi.
В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Во всех номерах гостевого дома «Экара» есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
Для гостей сервируется континентальный завтрак.
В гостевом доме Ekara можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. В отеле можно поиграть в настольный теннис.
Гостевой дом «Экара» находится в 40 км от поселка Архыз и в 21 км от поселка Домбай.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по хычинам
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Праздничный пикник
- Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Подъем по канатной дороге
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Доплата за 1-местное размещение - 9 000 руб. /весь период тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
- треккинговые палки (у кого нет — можно взять лыжные);
- треккинговый рюкзак 70 литров и «сидушка».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Прилет в аэропорт до 11:00, вылет рекомендуем рассматривать с 20:30.
В Минеральные воды гости прибывают после 18:00 часов
Может ли программа быть изменена?
Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов! Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).
Есть ли скидки в туре?
Скидка для детей до 10 лет — 10%.