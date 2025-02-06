Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур

Все в Домбай на Первомай
Горно-климатические курорты Домбай и Теберда в коротком путешествии по Карачаево-Черкесии.

На протяжении всего маршрута непрерывно сменяются панорамы окружающих ущелье горных вершин, субальпийских лугов с разнотравьем и красочными лесными натюрмортами из ягод и грибов.

Нас ждет праздничный пикник с настоящим кавказским шашлыком, и мы сможем сделать фотосессию в таких прекрасных местах.
5
3 отзыва
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
30
апр7
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Обзорная экскурсия по Пятигорску

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале города Минеральных Вод до 11:00.

Вас ждёт обзорная экскурсия по городу.

Обед пройдет в кафе с прекрасным видом.

Вы посетите все знаковые места курорта: парк «Цветник» и озеро «Провал», статую-символ Кавказских Минеральных Вод — орла, побеждающего змею.

А ещё — сделаете забавные селфи с Кисой Воробьяниновыми Остапом Бендером и побываете в беседках и гротах, откуда за «водяным обществом» наблюдал сам Лермонтов!

Именно сегодня мы сможем увидеть, как жил великий поэт.

Проживание: Домбай или Теберда, гостиница 3*.

Питание: обед на маршруте, ужин в гостинице.

Встреча. Обзорная экскурсия по ПятигорскуВстреча. Обзорная экскурсия по ПятигорскуВстреча. Обзорная экскурсия по ПятигорскуВстреча. Обзорная экскурсия по Пятигорску
2 день

Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье

Туманлы Кель по погодным условиям экскурсия может быть заменена.

Завтрак в гостинице — и снова в путь.

Вас ждёт Домбай — здесь его называют «Сердцем гор».

Канатная дорога поднимет вас на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара.

С неё открывается захватывающий вид на горы.

В любое время года здесь невероятно красиво: весной сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, летом взгляд притягивают альпийские лужайки в цвету, а осенью здесь просто карнавал ярких красок!

Если тур проходит летом, то далее вы отправитесь в Гоначхирское ущелье, где находится Туманлы-Кель или Туманное озеро.

Проживание: Домбай или Теберда, гостиница 3*.

Питание: обед на маршруте, завтрак и ужин в гостинице.

Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущельеМусса-Ачитара, Гоначхирское ущельеМусса-Ачитара, Гоначхирское ущельеМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье
3 день

Джипинг в Мухинское ущелье, праздничный пикник

Маршрут начинается прямо от шоссе Теберды и идет вверх вдоль речки по проселочной дороге, окруженной лиственным лесом.

Через 4 км пути дорога приведет к живописному лугу в месте слияния рек Муху и Азгек.

На протяжении всего маршрута непрерывно сменяются панорамы окружающих ущелье горных вершин, субальпийских лугов с разнотравьем и красочными лесными натюрмортами из ягод и грибов.

Здесь нас ждет праздничный пикник с настоящим кавказским шашлыком, и мы сможем сделать фотосессию в таких прекрасных местах.

Проживание: Домбай или Теберда, гостиница 3*.

Питание: обед на маршруте, завтрак и ужин в гостинице.

Джипинг в Мухинское ущелье, праздничный пикникДжипинг в Мухинское ущелье, праздничный пикникДжипинг в Мухинское ущелье, праздничный пикникДжипинг в Мухинское ущелье, праздничный пикник
4 день

Мастер-класс по хычинам. Отъезд

После завтрака мы собираемся, сдаем номера в гостинице и выезжаем в Минеральные Воды.

По пути мы заедем в еще одно замечательное место, где пройдет наш мастер-класс по приготовлению настоящих карачаевских хычинов,и вкуснейший обед.

У желающих будет возможность прогуляться по территории комплекса и познакомиться с их обитателями.

Далее нас ждет живописная дорога через перевал Гум-Баши с его смотровыми площадками и прибытие в Минеральные Воды.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Мастер-класс по хычинам. ОтъездМастер-класс по хычинам. ОтъездМастер-класс по хычинам. ОтъездМастер-класс по хычинам. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за 1-местное размещение — 9 000 руб. /весь период тура.

Скидка на детей до 10 лет — 10%.

Ниже указаны возможные отели проживания.

Варианты проживания

Gold Star

3 ночи

Отель Gold Star расположен в Домбае. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить бар и воспользоваться принадлежностями для приготовления барбекю. В ресторане готовят блюда русской кухни. На территории обустроена бесплатная частная парковка. По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.

В номере: платяной шкаф, холодильник, телевизор со спутниковыми каналами и собственная ванная комната.

Gold StarGold StarGold StarGold StarGold StarGold Star

Экара

3 ночи

Гостевой дом Ekara с баром и общим лаунджем расположен напротив пляжа в городе Теберда. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi.

В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Во всех номерах гостевого дома «Экара» есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

Для гостей сервируется континентальный завтрак.

В гостевом доме Ekara можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. В отеле можно поиграть в настольный теннис.

Гостевой дом «Экара» находится в 40 км от поселка Архыз и в 21 км от поселка Домбай.

ЭкараЭкараЭкараЭкараЭкараЭкара

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Мастер-класс по хычинам
  • Питание: завтраки, обеды и ужины
  • Праздничный пикник
  • Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Подъем по канатной дороге
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Доплата за 1-местное размещение - 9 000 руб. /весь период тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
  • треккинговые палки (у кого нет — можно взять лыжные);
  • треккинговый рюкзак 70 литров и «сидушка».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Прилет в аэропорт до 11:00, вылет рекомендуем рассматривать с 20:30.

В Минеральные воды гости прибывают после 18:00 часов

Может ли программа быть изменена?

Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов! Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).

Есть ли скидки в туре?

Скидка для детей до 10 лет — 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
6 фев 2025
Тур прошёл великолепно. Очень хороший отель, организация путешествия, а главное - замечательные люди
И
15 дек 2024
Очень хорошая работа организаторов, которые оперативно организовали интересную альтернативу в один из дней программы, когда конный выезд был не возможен по погодным условиям.
В
29 окт 2024
Организация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробный рассказ и памятки в начале пути, информация и напоминалки во время самого тура, интересовались, как проходит отдых и есть ли вопросы, которые надо решить, нужна ли помощь. Я чувствовала заботу со всех сторон. Спасибо! ❤️
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