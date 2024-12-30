4 дня
В село Верхняя Балкария в гости к местной семье
Встретить первые дни года среди гор и с домашним уютом и отведать национальных вкусностей
Начало: Пятигорск, напротив ж/д вокзала, 7:00
30 дек в 07:00
6 янв в 07:00
49 500₽ за человека
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10%
2 дня
Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
Посетить более 5 ущелий, увидеть жемчужины республики и отведать пирогов с домашним вином в горах
Начало: Пятигорск / Владикавказ / Минеральные Воды или дру...
8 дек в 08:00
10 дек в 08:00
4900044 100₽ за всё до 6 чел.
2 дня
Контрасты Чечни за 2 дня в мини-группе: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Увидеть Грозный с 26 этажа, прогуляться по улочкам древнего города и попробовать вайнахскую кухню
Начало: Пятигорск, 6:00 / аэропорт Грозного, 11:40
15 фев в 08:00
18 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «В декабре»
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