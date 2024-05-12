Перезагрузка – туры в Пятигорске

Найдено 3 тура в категории «Перезагрузка» в Пятигорске, цены от 52 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанная Южная Осетия
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Неизведанная Южная Осетия
Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости ...
11 июля в 06:00
13 июля в 06:00
55 000 за всё до 6 чел.
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
11 июля в 08:00
22 июля в 08:00
52 000 за человека
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
96 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    12 мая 2024
    Неизведанная Южная Осетия
    Самое шикарное путешествие! Константин пунктуален, тактичен, приятен в общении, и просто лучший гид! Рекомендую!
    Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!
  • И
    Ирина
    26 декабря 2023
    Неизведанная Южная Осетия
    Тур нам очень понравился, всё было замечательно! Спасибо!
  • А
    Анна
    20 сентября 2022
    Неизведанная Южная Осетия
    Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже дома,но все время не
    читать дальше

    устаём говорить-Боже!!! да Доломиты и Куршавель-нервно курят в стороне,по сравнению с той красотой которые ты нам показал!! огромное спасибо тебе за эти познавательные 2 дня!!! понравилось абсолютно все!!! виды,компания,то как он водит машину(и он как будто как робот-не устаёт 😅)словами не передать!!! это все нужно увидеть!!! еще очень порадовало,да и наверное выделило Константина от других гидов,что не было никаких разводов!!! типа-а здесь мы покупаем сувениры!!!! и тд)и вообще,очень открытый и добрый!!! Костя!!!!ждем когда ты организуешь новый тур!!!! мы с тобой!!!!! всех благ!!!! на долго не прощаемся)

    Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Перезагрузка»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Неизведанная Южная Осетия
  2. Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
  3. Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июле 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 тура от 52 000 до 96 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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