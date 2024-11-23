Участие возможно с 18 лет.

Ничего необычного и непривычного с собой брать не потребуется. Информацию о том, что взять и как одеваться, мы отправим вам перед путешествием.

Проживание. Мы остановимся в гостинице на берегу озера Кезеной-Ам в горах. Размещение двухместное — если вы едете один, мы поможем подобрать вам хорошего соседа. Если вы категорически против соседа, обсудите возможность одноместного размещения с организатором за доплату.

Питание. Включён завтрак в гостинице. Обедать и ужинать будем в ресторанах с возможностью попробовать национальную кухню по доступным ценам.

Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz.

Дети. 18+