Контрасты Чечни за 2 дня в мини-группе: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Увидеть Грозный с 26 этажа, прогуляться по улочкам древнего города и попробовать вайнахскую кухню
Посетим все главные достопримечательности Чеченской Республики за выходные в компании единомышленников. Увидим небоскрёбы рядом с роскошными мечетями. Осмотрим когда-то охраняемые окрестности в горах со сторожевой башни в древнем городе Хой. читать дальше
Найдём «Сердце Чечни» и «Гордость мусульман».
Прогуляемся по парку с кустами роз и засмотримся на белоснежные стены из мрамора самой большой мечети в Европе. Восхитимся люстрой весом более 2,5 тонн с камнями Сваровски и золотом.
Доедем до голубого озера в горах, где переночуем в гостинице на берегу, и попробуем национальные блюда.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 18 лет. Ничего необычного и непривычного с собой брать не потребуется. Информацию о том, что взять и как одеваться, мы отправим вам перед путешествием.
Проживание. Мы остановимся в гостинице на берегу озера Кезеной-Ам в горах. Размещение двухместное — если вы едете один, мы поможем подобрать вам хорошего соседа. Если вы категорически против соседа, обсудите возможность одноместного размещения с организатором за доплату.
Питание. Включён завтрак в гостинице. Обедать и ужинать будем в ресторанах с возможностью попробовать национальную кухню по доступным ценам.
Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz.
Дети. 18+
Программа тура по дням
1 день
Грозный: «Сердце Чечни», небоскрёбы и обзор с 26 этажа
Встречаемся с частью группы в Пятигорске в 6:00. В аэропорту Грозного — в 11:40. Рекомендуем рейс с прилётом в 11:25. Познакомимся за обедом. Попробуем вайнахскую кухню, прогуляемся по центру, площади, зайдём в главную мечеть столицы Чеченской Республики, поднимемся на смотровую «Грозного-Сити» на 26 этаж. Отсюда откроется потрясающий вид на город, найдём резиденцию Кадырова.
К вечеру приедем к самому большому озеру Северного Кавказа, где и остановимся на ночь в гостинице на берегу. Завтра получше рассмотрим Кезеной-Ам и окрестности. А пока продолжим дегустировать национальные блюда за ужином в ресторане гостиницы. Перед сном желающие смогут прогуляться по ухоженной территории, подышать горным воздухом и посмотреть на звёзды, если позволит погода.
2 день
Кезеной-Ам, город стражников и самая большая мечеть в Европе
После завтрака отправимся в селение стражников — Хой. Узнаем историю мест по дороге и рассмотрим чеченский быт в архитектурном комплексе. Походим по крышам, залезем на башню, найдём беседку со столом, камином и живописным видом на покрытые лесом возвышенности. Прогуляемся по побережью озера и отправимся в Шали, где увидим самую большую мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Сделана она из белого мрамора с греческого острова Тасос. Зайдём внутрь, увидим украшенные кристаллами Сваровски люстры и прогуляемся по парку с цветами рядом с мечетью.
В аэропорту Грозного будем к 17:00. В Пятигорске — в 21:00.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz
Проживание
Завтрак в 2-й день и перекус в дороге
Билеты на локации по программе
Прогулка по Грозному в сопровождении местного гида
Работа организатора
Что не входит в цену
Билеты в Грозный или Минеральные Воды и обратно. Мы поможем с выбором билетов и размещением, если вы приедете раньше или решите задержаться
2 обеда и ужин в кафе - 800-1500 рублей за 1 приём пищи
Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, 6:00 / аэропорт Грозного, 11:40
Завершение: Аэропорт Грозного 17:00 / Пятигорск 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Пятигорске
Привет, меня зовут Влад. Родился, вырос и живу на Северном Кавказе в Пятигорске. По образованию юрист-международник. Долгое время я совмещал работу и увлечение путешествиями, а в итоге сделал выбор в читать дальше
пользу гор и ни о чём не жалею. Я придумываю путешествия, в которых сочетаются красота природы, активные занятия, интересные знакомства, национальный колорит и веселье. Отправляясь в путешествие вместе со мной, вы можете быть уверены, что получите не «пакетный тур», а проживёте настоящее приключение и узнаете себя с новой стороны. Мне помогает отличная команда ребят: фотографов, историков, местных проводников.